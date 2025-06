Twintual, la start-up acompanyada per Hubbik, la plataforma de suport a l'emprenedoria i la innovació oberta de la UOC, ha conclòs amb èxit la seva campanya de crowdfunding a Kickstarter, aconseguint el 113% del seu objectiu de finançament. Aquesta aplicació, desenvolupada per l'enginyera Cristina Grau Vílchez, estudiant del màster en Ciència de Dades de la UOC, actua com a bessó virtual que replica el comportament de l'usuari en entorns digitals, facilitant la gestió de comunicacions i reduint la sobrecàrrega informativa.

Twintual integra múltiples plataformes, incloent WhatsApp, Slack, Instagram, correu electrònic, Teams i LinkedIn, adaptant-se a l'estil de comunicació de cada usuari. Entre les seves funcionalitats destaquen la programació de reunions, els resums de converses i la gestió unificada de calendaris personals i professionals. L'aplicació està dissenyada per millorar la qualitat de vida digital dels usuaris, ajudant-los a mantenir-se al dia amb les vostres comunicacions de manera eficient.

L'èxit finançament a Kickstarter permetrà a Twintual avançar en el seu desenvolupament i llançament al mercat. Aquest èxit destaca el potencial innovador de la start-up i el seu compromís amb la millora de la comunicació digital personal.