Anglicismes més habituals

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AnglicismeCatalàCastellà
abstractresumresumen
analyticsanalíticaanalítica
app, mobile applicationaplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial]aplicación (para) móvil, apli
backup (copy)còpia de seguretatcopia de seguridad
bannerbànerbáner, anuncio, tira publicitaria
benchmarkíndex de referènciavalor de referencia, índice de referencia
benchmark testtest de referència, prova comparativatest de referencia, prueba comparativa
blind carbon copy (BCC)còpia oculta (c/o)copia oculta (cco)
blogblogblog
bloggerbloguer -abloguero -a
blogosphereblogosferablogosfera
bookmarkpreferit, adreça d'interèsfavorito, marcador
brainstormingpluja d'ideeslluvia de ideas, tormenta de ideas
brandingbrànding, construcció de marcadesarrollo de marca
brand ambassadorambaixador -a de (la) marcaembajador -a de (la) marca
brand journalismperiodisme de (la) marcaperiodismo de (la) marca
breakpausapausa
briefingbrífingbriefing, sesión informativa, informe
broken linkenllaç trencatenlace roto
browse, navigatenavegarnavegar
browser, explorer, navigatornavegador, exploradornavegador, explorador
bullyingassetjament escolaracoso escolar
business intelligenceintel·ligència empresarial, intel·ligència de negociinteligencia empresarial, inteligencia de negocios
business modelmodel de negocimodelo de negocio
business-to-business(d')empresa a empresa(de) empresa a empresa, entre empresas
business-to-consumer(d')empresa a consumidor, (d')empresa a client, (d')empresa a usuari(de) empresa a consumidor, (de) empresa a cliente, (de) empresa a usuario
call centrecentre d'atenció telefònicacentro de atención telefónica, centro de llamadas
call for abstracts, call for papersconvocatòria de comunicacions [congressos]

convocatòria d'articles [revistes]

convocatoria de ponencias [congresos]

convocatoria de artículos [revistas]
carbon copy (cc)amb còpia (a/c)con copia (cc)
cascading style sheets (CSS)fulls d'estil en cascada (CSS)hojas de estilo en cascada (CSS)
cash flowflux de caixaflujo de caja
cateringcàtering, servei d'àpatscatering
chat

chat, to

 

xat

fer un xat, xatejar		chat

chatear

 

chatbotxatbot, bot de conversa, assistent virtualchatbot, bot conversacional, asistente virtual
check listllista de controllista de control, hoja de comprobación
check-uprevisió mèdica, reconeixement (mèdic) sistemàticchequeo (médico)
christmasfelicitació de Nadal, nadalafelicitación navideña, tarjeta de Navidad
ciberbullyingciberassetjament escolarciberacoso
click

click, to

 

clic

fer clic, clicar [intransitiu]

 

clic

hacer clic, clicar [intransitivo]

 

cloud computinginformàtica en núvolinformática en (la) nube
coachentrenador -a, mentor -a, orientador -a, assessor -a, preparador -aentrenador -a, mentor -a, orientador -a, asesor -a, preparador -a
coachingentrenament, assessorament, orientació, mentoriaentrenamiento, asesoramiento, orientación, mentoría
coffee breakpausa, pausa i cafè [si s'ofereix refrigeri]pausa; pausa-café, pausa para el café [si se ofrece refrigerio]
compliancecompliment normatiucumplimiento normativo
computer-aided design (CAD)disseny assistit per ordinador (CAD, DAO)diseño asistido por ordenador (CAD, DAO)
computer-aided manufacturing (CAM)producció assistida per ordinador (CAM, PAO)producción asistida por ordenador (CAM, PAO)
cookiegaletacookie, galleta
copyleftcopyleftcopyleft
crackerpirata (informàtic -a)pirata (informático -a)
crowdfundingfinançament col·lectiumicrofinanciación (colectiva), micromecenazgo, financiación colectiva
crowdsourcingproveïment participatiucrowdsourcing, subcontratación masiva voluntaria, colaboració masiva
customizationpersonalització, adaptació a l'usuaripersonalización
cybercrimeciberdelicteciberdelito
AnglicismeCatalàCastellà
data warehousemagatzem de dadesalmacén de datos
deadlineterminiplazo
decision makerresponsable, encarregat -ada, persona amb capacitat decisòriaresponsable, encargado -a, persona con capacidad decisoria
developerdesenvolupador -adesarrollador -a
digital library, electronic library, e-library, virtual librarybiblioteca digitalbiblioteca digital
digital platformplataforma digitalplataforma digital
digitize, todigitalitzardigitalizar
disruptiverupturistarupturista, disruptivo
download managergestor de baixadesgestor de descargas
e-administration, e-governmentadministració electrònica, govern electrònicadministración electrónica, gobierno electrónico
e-bookllibre electrònic, llibre digitallibro electrónico, libro digital
e-cash, e-moneydiner electrònicmoneda electrónica
e-knowledgeconeixement per internet, coneixement electrònicconocimiento por internet, conocimiento electrónico
electronic banking, e-bankingbanca electrònicabanca electrónica
electronic business, e-businessnegoci electrònicnegocio electrónico
electronic commerce, e-commercecomerç electròniccomercio electrónico
electronic democracy, e-democracydemocràcia electrònicademocracia electrónica
electronic information, e-informationinformació electrònicainformación electrónica
electronic library, e-library, digital library, virtual librarybiblioteca digitalbiblioteca digital
electronic mailbox, e-mailboxbústia electrònicabuzón electrónico
electronic market, e-marketmercat electrònicmercado electrónico
electronic marketing, e-marketing, netmarketingmàrqueting electrònicmarketing electrónico
emailcorreu electrònic (c/e), adreça electrònica (a/e), missatge electrònicdirección electrónica (d. e.), correo electrónico (c. e.), mensaje electrónico (m. e.)
e-mail marketingmàrqueting per correu electrònicmarketing por correo electrónico
e-mailingpublitramesa electrònica, bustiada electrònicaciberbuzoneo, buzoneo electrónico
emojiemoji [masc.]emoji
emoticonemoticona [fem.]emoticono
employer branding(construcció de) marca d'ocupador(construcción de) marca de empleador
empowermentempoderamentempoderamiento
encrypt, toencriptar, xifrarencriptar, cifrar
engagementcompromíscompromiso
enter, intro, returnretorn, tecla de retornretorno, tecla de retorno
event

incidència

esdeveniment, acte

incidencia

evento, acto

evidence

prova, indici, evidència

document justificatiu, document acreditatiu

prueba, indicio, evidencia

documento justificativo, documento acreditativo

explorer, browser, navigatornavegador, exploradornavegador, explorador
feedback

retorn, reaccions, respostes [àmbit general]

feedback [quan es refereix específicament al model d'avaluació de la UOC]

retorno, reacciones, respuestas [ámbito general]

feedback [cuando se refiere específicamente al modelo de evaluación de la UOC]

file sharingús compartit de fitxersintercambio de archivos
focus groupreunió de grup, discussió de grupdiscusión de grupo, reunión de grupo
free softwareprogramari lliuresoftware libre
freewareprogramari gratuïtsoftware gratuito
frequently asked questions (FAQ)preguntes més freqüents (PMF)preguntas más frecuentes (PMF)
full-timejornada plena, jornada completa, (a) temps complet, (amb) dedicació exclusivajornada completa, (a) tiempo completo, (de) tiempo completo, (con) dedicación exclusiva
gadget, widgetginydispositivo electrónico, gadget, widget
graphical user interface (GUI)interfície gràfica d'usuari (GUI, IGU)interfaz gráfica de usuario (GUI, IGU)

 

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hackerhacker, pirata (informàtic -a)jáquer, pirata (informático -a)
hactivism, hacktivismhacktivismehacktivismo
hardwaremaquinarihardware
hashtagetiquetaetiqueta
holding

hòlding

grup d'empreses

societat de cartera

holding

grupo de empresas

sociedad de cartera

home, home pageinici, pàgina inicial, pàgina d'inici, portadainicio, página inicial, página de inicio, portada
hostingallotjamentalojamiento (web), hospedaje (web)
hypertexthipertexthipertexto
information overload, infoxicationinfoxicacióinfoxicación
inputentrada, aportació, comentari, contribucióinput, entrada, aportación, comentario, contribución
instant messagingmissatgeria instantàniamensajería instantánea
internautinternautainternauta
intro, enter, returnretorn, tecla de retornretorno, tecla de retorno
keywordparaula claupalabra clave
kick-off (meeting)reunió d'arrencadareunión de arranque, reunión de inicio
kitequip, equipament, assortiment, bossa, estoig, paquet, conjunt, jockit, lote, equipo, bolsa, estuche, paquete, conjunto, juego
know-howsaber fersaber hacer
lifelong learning

formació al llarg de la vida, aprenentatge al llarg de la vida

formació contínua, aprenentatge continu

formación a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida

formación continua, aprendizaje continuo

lingwareprogramari lingüísticsoftware lingüístico

link

link, to

enllaç

enllaçar

enlace

enlazar

login, logoninici de sessió, connexió, entradainicio de sesión, conexión, entrada
lunch

àpat fred, refrigeri

dinar

refrigerio, aperitivo

almuerzo, comida

mailingenviament massiuenvío masivo
mailing listllista de correulista de correo, lista de distribución
malware [de malicious software]programa maliciósprograma malicioso
managementdirecció, gerència, gestiódirección, gerencia, gestión
managerdirectiu -iva, director -a, encarregat -ada, gerent, gestor -ora, mànager directivo -iva, director -a, encargado -a, gerente, gestor -a, mánager
(online) marketplacemercat web, mercat en líniamercado web, mercado en línea
mass mediamitjans de comunicaciómedios de comunicación
media artart multimèdiaarte multimedia
merchandisingmarxandatgecomercialización, promoción comercial, merchandising
microblogmicroblogmicroblog
microblogging platformplataforma de microblogsplataforma de microblogs
mobbingassetjament psicològic, assetjament laboralacoso laboral
mobile application, appaplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial]aplicación (para) móvil, apli
mobile devicedispositiu mòbildispositivo móvil
namingcreació de nom, denominaciócreación de nombre, denominación
navigate, browsenavegarnavegar
navigator, browser, explorernavegador, exploradornavegador, explorador
netartart en xarxaarte en red
netmarketing, electronic marketing, e-marketingmàrqueting electrònicmarketing electrónico
network etiquette, netiquetteetiqueta (a la xarxa)etiqueta en la red, netiqueta
networkingtreball en xarxa, espai de relació, xarxa de contactes, fer contactestrabajo en red, hacer contactos
newbieciberaprenent -acibernovato -a
news feedcanal de contingutscanal de contenidos
newsletterbutlletí d'informacióboletín electrónico
newsreader (software)lector de missatges, lector de notícieslector de mensajes, lector de noticias

 

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off the recordextraoficial(ment), confidencial(ment)extraoficial(mente), confidencial(mente)
offlinefora de líniasin conexión, fuera de línea
onlineen líniaen línea
online seminar, web seminar, webinarseminari web, seminari en líniaseminario web, seminario en línea, webinario
outsourcingexternalització, subcontractacióexternalización, subcontractación
packageembalatgeembalaje
paperarticle, ponència, treball, estudi, publicacióartículo, ponencia, trabajo, estudio, publicación
partnersoci -òcia, associat -adasocio -a, asociado -a
passwordcontrasenyacontraseña
peer-to-peer (P2P)d'igual a igualde igual a igual, entre pares, entre iguales
permanent link, permalinkenllaç permanentenlace permanente
phishingpesca (de credencials), suplantació d'identitatciberestafa, suplantación de identidad
photo sharingús compartit de fotos, compartició de fotosuso compartido de fotos, compartición de fotos
plug-inconnectorplugin, complemento, extensión
podcastpòdcastpódcast [pl. pódcasts]
pop-upanunci emergent, avís emergentanuncio emergente, aviso emergente
popup windowfinestra emergentventana emergente
postapunt, article, contribució, entradaapunte, artículo, contribución, entrada
post-itnota adhesivapósit
preprintedició preliminar, prepublicacióedición preliminar, prepublicación
proactive consumer, prosumerconsumidor -a proactiu -ivaprosumidor -a
proprietary softwareprogramari de propietatsoftware de propiedad, software no libre
proxy (server)servidor intermediari(servidor) proxy
queryconsulta, pregunta, sol·licitudconsulta, pregunta, solicitud
rankingrànquing, classificacióranking, clasificación
R&IR+II+i
refreshingactualització, refrescamentactualización, refrescamiento
remakenova versió, adaptaciónueva versión, adaptación
repositorydipòsit, repositorirepositorio
research universityuniversitat de recerca, universitat que fa recercauniversidad de investigación
responsiveadaptable, adaptatiu -ivaadaptativo -a
restylingremodelació, redissenyremodelación, rediseño
retailal detall, detallista, a la menudaal detalle, al por menor, detallista, minorista
return, enter, introretorn, tecla de retornretorno, tecla de retorno
reviewressenya, article (de revisió)reseña, artículo (de revisión)
routerrúter, encaminadorrúter, enrutador

 

 

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screenshotcaptura de pantallacaptura de pantalla, pantallazo
scroll barbarra de desplaçamentbarra de desplazamiento
search enginecercador, motor de cercamotor de búsqueda, buscador
search engine optimization (SEO)optimització de cercadors (SEO)optimización de buscadores (SEO)
servletminiaplicació de servidorservlet
sharewareprogramari de provashareware
short message (SMS), SMS message (SMS)missatge curt, missatge de text, missatge SMS (SMS)mensaje corto, mensaje de texto, mensaje SMS
short message service (SMS)servei de missatges curts (SMS)servicio de mensajes cortos (SMS)
site Web Wikiwiki [masc. o fem.], lloc wikiwiki [masc. o fem.], sitio wiki
smartphonemòbil, telèfon intel·ligentmóvil, teléfono inteligente
smileyemoticonaemoticono
social media, social mediummitjà -ans (de comunicació) social -smedios sociales
social networkxarxa socialred social
softwareprogramari, programasoftware
software packagepaquet informàticpaquete informático
spamcorreu brossacorreo basura, correo no deseado
speechdiscursdiscurso
spin-offempresa derivadaempresa derivada
spywareprograma espiaprograma espía
stage

estada (formativa)

concentració

prácticas formativas

concentración

stakeholderpart (interessada), part implicadainteresado -a, afectado -a por el proceso, parte interesada, parte implicada, grupo de interés
stand-byen espera, mode d'esperaen espera, modo de espera
start-upempresa emergentempresa emergente
state of the art

estat de la qüestió, estat de la tècnica [subst.]

capdavanter -a, d'última generació, d'última tecnologia, d'avantguarda

estado de la cuestión, estado de la técnica [sust.]

puntero -a, de última generación, de última tecnología, de vanguardia

storytellingrelat de marcarelato de marca
streamingreproducció en línia, retransmissió en línia, reproducció en directe, retransmissió en directe, estrímingreproducción en línea, retransmisión en línea, reproducción en directo, retransmisión en directo, streaming
subhomesubportal, pàgina secundàriasubportal, página secundaria
syndication feed, web feedcanal de continguts, fil de contingutscanal de contenidos
tabpestanyapestaña
tablettauletatableta
tagetiquetaetiqueta
tag cloud, word cloudnúvol d'etiquetes, núvol de paraules claunube de etiquetas, nube de palabras clave
taglineeslògan, lemaeslogan, lema
teaching universityuniversitat d'ensenyament, universitat que ensenyauniversidad de enseñanza, universidad que enseña
team buildingcohesió d'equipscohesión de equipos
telebankingbanca electrònicabanca electrónica
testingverificació, prova, assaig, testverificación, prueba, ensayo, test
text anchor pointpunt d'ancoratge del textpunto de anclaje del texto
timelinecronologiacronología
timing [sovint es dona a aquest mot uns sentits que no té realment en anglès: en el sentit de planificació, temporització, en anglès cal fer servir planning, scheduling, timeline; i en el sentit de termini, data límit, cal fer servir deadline.]

temporització, planificació

termini

calendari, programació

temporización, planificación

plazo

calendario, programación

tipclau, consell, recomanació, dadaclave, consejo, recomendación, dato
traffictrànsit webtráfico web
trending topictema dominant, tema del momenttema dominante, tema del momento
trolltroltrol
tuningpersonalitzaciópersonalización
tweetpiulada, tuittuit
tweeter, twittererpiulador -a, piulaire, tuitaire, tuiter -atuitero -a
updateactualitzacióactualización, puesta al día
URL (uniform resource locator, universal resource locator)URL (localitzador uniforme de recursos, localitzador universal de recursos) [masc. o fem.]URL (localizador de recursos uniforme) [masc. o fem.]
URL shortenerescurçador d'URLacortador de URL
usabilityusabilitat, facilitat d'úsusabilidad, manejabilidad, facilidad de uso
user interfaceinterfície d'usuariinterfaz de usuario
usernamenom d'usuarinombre de usuario
video weblog, videoblog, vblogvideoblogvideoblog
versus, vscontra, en front deversus, contra, frente a
videoconferencingvideoconferènciavideoconferencia
videosharingús compartit de vídeos, compartició de vídeosuso compartido de vídeos, compartición de vídeos
videowallvideomosaicvideowall
viral marketingmàrqueting viralmarketing viral
virtual library, digital library, electronic library, e-librarybiblioteca digitalbiblioteca digital
World Wide Web, W3, web, WWWweb, W3, WWWweb, W3, WWW
wallmurmuro
web 2.0web 2.0web 2.0
web camera, webcamcàmera webcámara web
web feed, syndication feedcanal de continguts, fil de contingutscanal de contenidos
web hostingallotjament webalojamiento web, hospedaje web
web seminar, webinar, online seminarseminari web, seminari en líniaseminario web, seminario en línea, webinario
widget, gadgetginydispositivo electrónico, gadget, widget
Wi-Fi (wireless fidelity)wifi [masc. o fem.]wifi [masc. o fem.]
wikiwiki [masc. o fem.], lloc wikiwiki [masc. o fem.], sitio wiki
wirelesssense cable, sense fil(s)inalámbrico
word cloud, tag cloudnúvol d'etiquetes, núvol de paraules claunube de etiquetas, nube de palabras clave
work in progress (WIP)treball en curs (TEC)trabajo en curso
workflowcicle de treball, flux de treballciclo de trabajo, flujo de trabajo
working paperdocument de treball, paper de treballdocumento de trabajo, papel de trabajo
workshoptallertaller

 

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digital library, electronic library, e-library, virtual librarybiblioteca digitalbiblioteca digital
e-knowledgeconeixement per internet, coneixement electrònicconocimiento por internet, conocimiento electrónico
lifelong learning

formació al llarg de la vida, aprenentatge al llarg de la vida

formació contínua, aprenentatge continu

formación a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida

formación continua, aprendizaje continuo

online seminar, web seminar, webinarseminari web, seminari en líniaseminario web, seminario en línea, webinario
research universityuniversitat de recerca, universitat que fa recercauniversidad de investigación
teaching universityuniversitat d'ensenyament, universitat que ensenyauniversidad de enseñanza, universidad que enseña
work in progress (WIP)treball en curs (TEC)trabajo en curso
workshoptallertaller

 

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benchmarkíndex de referènciavalor de referencia, índice de referencia
brandingbrànding, construcció de marcadesarrollo de marca
business intelligenceintel·ligència empresarial, intel·ligència de negociinteligencia empresarial, inteligencia de negocios
business modelmodel de negocimodelo de negocio
business-to-business(d')empresa a empresa(de) empresa a empresa, entre empresas
business-to-consumer(d')empresa a consumidor, (d')empresa a client, (d')empresa a usuari(de) empresa a consumidor, (de) empresa a cliente, (de) empresa a usuario
cash flowflux de caixaflujo de caja
check listllista de controllista de control, hoja de comprobación
e-cash, e-moneydiner electrònicmoneda electrónica
electronic business, e-businessnegoci electrònicnegocio electrónico
electronic commerce, e-commercecomerç electròniccomercio electrónico
electronic market, e-marketmercat electrònicmercado electrónico
electronic marketing, e-marketing, netmarketingmàrqueting electrònicmarketing electrónico
e-mail marketingmàrqueting per correu electrònicmarketing por correo electrónico
holding

hòlding

grup d'empreses

societat de cartera

holding

grupo de empresas

sociedad de cartera

kick-off (meeting)reunió d'arrencadareunión de arranque, reunión de inicio
managementdirecció, gerència, gestiódirección, gerencia, gestión
merchandisingmarxandatgecomercialización, promoción comercial, merchandising
(online) marketplacemercat web, mercat en líniamercado web, mercado en línea
retailal detall, detallista, a la menudaal detalle, al por menor, detallista, minorista
spin-offempresa derivadaempresa derivada
start-upempresa emergentempresa emergente
storytellingrelat de marca, narrativa de marcarelato de marca, narrativa de marca
team buildingcohesió d'equipscohesión de equipos
viral marketingmàrqueting viralmarketing viral

 

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backup (copy)còpia de seguretatcopia de seguridad
benchmark testtest de referència, prova comparativatest de referencia, prueba comparativa
blind carbon copy (BCC)còpia oculta (c/o)copia oculta (cco)
broken linkenllaç trencatenlace roto
carbon copy (cc)amb còpia (a/c)con copia (cc)
cascading style sheets (CSS)fulls d'estil en cascada (CSS)hojas de estilo en cascada (CSS)
chatbotxatbot, bot de conversa, assistent virtualchatbot, bot conversacional, asistente virtual
cloud computinginformàtica en núvolinformática en (la) nube
computer-aided design (CAD)disseny assistit per ordinador (CAD, DAO)diseño asistido por ordenador (CAD, DAO)
computer-aided manufacturingproducció assistida per ordinador (CAM, PAO)producción asistida por ordenador (CAM, PAO)
cookiegaletacookie, galleta
crackerpirata (informàtic -a)pirata (informático -a)
crowdsourcingproveïment participatiucrowdsourcing, subcontratación masiva voluntaria, colaboración masiva
customizationpersonalització, adaptació a l'usuaripersonalización
data warehousemagatzem de dadesalmacén de datos
developerdesenvolupador -adesarrollador -a
digital platformplataforma digitalplataforma digital
digitize, todigitalitzardigitalizar
download managergestor de baixadesgestor de descargas
encrypt, toencriptar, xifrarencriptar, cifrar
enter, intro, returnretorn, tecla de retornretorno, tecla de retorno
file sharingús compartit de fitxersintercambio de archivos
free softwareprogramari lliuresoftware libre
freewareprogramari gratuïtsoftware gratuito
graphical user interface (GUI)interfície gràfica d'usuariinterfaz gráfica de usuario (GUI, IGU)
hackerhacker, pirata (informàtic -a)jáquer, pirata (informático -a)
hactivism, hacktivismhacktivismehacktivismo
hardwaremaquinarihardware
hostingallotjamentalojamiento (web), hospedaje (web)
hypertexthipertexthipertexto
intro, enter, returnretorn, tecla de retornretorno, tecla de retorno
lingwareprogramari lingüísticsoftware lingüístico

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login, logoninici de sessió, connexió, entradainicio de sesión, conexión, entrada
malware [de malicious software]programa maliciósprograma malicioso
newsreader (software)lector de missatges, lector de notícieslector de mensajes, lector de noticias
offlinefora de líniasin conexión, fuera de línea
onlineen líniaen línea
peer-to-peer (P2P)d'igual a igualde igual a igual, entre pares, entre iguales
permanent link, permalinkenllaç permanentenlace permanente
phishingpesca (de credencials), suplantació d'identitatciberestafa, suplantación de identidad
plug-inconnectorplugin, complemento, extensión
pop-upanunci emergent, avís emergentanuncio emergente, aviso emergente
popup windowfinestra emergentventana emergente
proprietary softwareprogramari de propietatsoftware de propiedad, software no libre
proxy (server)servidor intermediari(servidor) proxy
refreshingactualització, refrescamentactualización, refrescamiento
responsiveadaptable, adaptatiu -ivaadaptativo -a
return, enter, introretorn, tecla de retornretorno, tecla de retorno
routerrúter, encaminadorrúter, enrutador
scroll barbarra de desplaçamentbarra de desplazamiento
search enginecercador, motor de cercamotor de búsqueda, buscador
search engine optimization (SEO)optimització de cercadors (SEO)optimización de buscadores (SEO)
servletminiaplicació de servidorservlet
sharewareprogramari de provashareware
site Web Wikiwiki [masc. o fem.], lloc wikiwiki [masc. o fem.], sitio wiki
softwareprogramari, programasoftware
software packagepaquet informàticpaquete informático
spywareprograma espiaprograma espía
subhomesubportal, pàgina secundàriasubportal, página secundaria
syndication feed, web feedcanal de continguts, fil de contingutscanal de contenidos
text anchor pointpunt d'ancoratge del textpunto de anclaje del texto
traffictrànsit webtráfico web
updateactualitzacióactualización, puesta al día
URL (uniform resource locator, universal resource locator)URL (localització uniforme de recursos, localització universal de recursos) [masc. o fem.]URL [masc. o fem.]
URL shortenerescurçador d'URLacortador de URL
usabilityusabilitat, facilitat d'úsusabilidad, manejabilidad, facilidad de uso
World Wide Web, W3, web, WWWweb, W3, WWWweb, W3, WWW
wallmurmuro
web 2.0web 2.0web 2.0
web camera, webcamcàmera webcámara web
web feed, syndication feedcanal de continguts, fil de contingutscanal de contenidos
web hostingallotjament webalojamiento web, hospedaje web
Wi-Fi (wireless fidelity)wifi [masc. o fem.]wifi [masc. o fem.]
wikiwiki [masc. o fem.], lloc wikiwiki [masc. o fem.], sitio wiki
wirelesssense cable, sense fil(s)inalámbrico

 

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app, mobile applicationaplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial]aplicación (para) móvil, apli
appletminiaplicacióapplet
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blogblogblog
bloggerbloguer -abloguero -a
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browse, navigatenavegarnavegar
browser, explorer, navigatornavegador, exploradornavegador, explorador

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xat

fer un xat, xatejar

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cybercrimeciberdelicteciberdelito
electronic mailbox, e-mailboxbústia electrònicabuzón electrónico
emailcorreu electrònic (c/e), adreça electrònica (a/e), missatge electrònicdirección electrónica (d. e.), correo electrónico (c. e.), mensaje electrónico (m. e.)
e-mailingpublitramesa electrònica, bustiada electrònicaciberbuzoneo, buzoneo electrónico
emojiemoji [masc.]emoji
emoticonemoticona [fem.]emoticono
explorer, browser, navigatornavegador, exploradornavegador, explorador
gadget, widgetginydispositivo electrónico, gadget, widget
hashtagetiquetaetiqueta
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information overload, infoxicationinfoxicacióinfoxicació
instant messagingmissatgeria instantàniamensajería instantánea
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keywordparaula claupalabra clave
mailing listllista de correulista de correo, lista de distribución
mass mediamitjans de comunicaciómedios de comunicación
media artart multimèdiaarte multimedia
microblogmicroblogmicroblog
microblogging platformplataforma de microblogsplataforma de microblogs
mobile application, appaplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial]aplicación para móvil, apli
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newbieciberaprenent -acibernovato -a
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short message (SMS), SMS message (SMS)missatge curt, missatge de text, missatge SMS (SMS)servicio de mensajes cortos (SMS)
smartphonemòbil, telèfon intel·ligentmóvil, teléfono inteligente
smileyemoticonaemoticono
social media, social mediummitjà -ans (de comunicació) social -smedios sociales
social networkxarxa socialred social
spamcorreu brossacorreo basura, correo no deseado
streamingreproducció en línia, retransmissió en línia, reproducció en directe, retransmissió en directe, estrímingreproducción en línea, retransmisión en línea, reproducción en directo, retransmisión en directo, streaming
tabpestanyapestaña
tablettauletatableta
tagetiquetaetiqueta
tag cloud, word cloudnúvol d'etiquetes, núvol de paraules claunube de etiquetas, nube de palabras clave
taglineeslògan, lemaeslogan, lema
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