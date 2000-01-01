Anglicismes més habituals
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|analítica
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|báner, anuncio, tira publicitaria
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|test de referencia, prueba comparativa
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|brànding, construcció de marca
|desarrollo de marca
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|periodismo de (la) marca
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|pausa
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|brífing
|briefing, sesión informativa, informe
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|enllaç trencat
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|navegar
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|navegador, explorador
|navegador, explorador
|bullying
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|intel·ligència empresarial, intel·ligència de negoci
|inteligencia empresarial, inteligencia de negocios
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|(de) empresa a consumidor, (de) empresa a cliente, (de) empresa a usuario
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convocatòria d'articles [revistes]
|convocatoria de ponencias [congresos]
convocatoria de artículos [revistas]
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|fulls d'estil en cascada (CSS)
|hojas de estilo en cascada (CSS)
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|flux de caixa
|flujo de caja
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|càtering, servei d'àpats
|catering
|chat
chat, to
|xat
fer un xat, xatejar
|chat
chatear
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|xatbot, bot de conversa, assistent virtual
|chatbot, bot conversacional, asistente virtual
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|revisió mèdica, reconeixement (mèdic) sistemàtic
|chequeo (médico)
|christmas
|felicitació de Nadal, nadala
|felicitación navideña, tarjeta de Navidad
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click, to
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fer clic, clicar [intransitiu]
|clic
hacer clic, clicar [intransitivo]
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|coach
|entrenador -a, mentor -a, orientador -a, assessor -a, preparador -a
|entrenador -a, mentor -a, orientador -a, asesor -a, preparador -a
|coaching
|entrenament, assessorament, orientació, mentoria
|entrenamiento, asesoramiento, orientación, mentoría
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|pausa; pausa-café, pausa para el café [si se ofrece refrigerio]
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|computer-aided design (CAD)
|disseny assistit per ordinador (CAD, DAO)
|diseño asistido por ordenador (CAD, DAO)
|computer-aided manufacturing (CAM)
|producció assistida per ordinador (CAM, PAO)
|producción asistida por ordenador (CAM, PAO)
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|cookie, galleta
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|copyleft
|copyleft
|cracker
|pirata (informàtic -a)
|pirata (informático -a)
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|finançament col·lectiu
|microfinanciación (colectiva), micromecenazgo, financiación colectiva
|crowdsourcing
|proveïment participatiu
|crowdsourcing, subcontratación masiva voluntaria, colaboració masiva
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|personalización
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|ciberdelito
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|responsable, encargado -a, persona con capacidad decisoria
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|digital library, electronic library, e-library, virtual library
|biblioteca digital
|biblioteca digital
|digital platform
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|plataforma digital
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|digitalizar
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|rupturista, disruptivo
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|administración electrónica, gobierno electrónico
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|libro electrónico, libro digital
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|banca electrónica
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|democràcia electrònica
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|biblioteca digital
|biblioteca digital
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|buzón electrónico
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|marketing electrónico
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|emoji
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|empoderamiento
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incidència
esdeveniment, acte
incidencia
evento, acto
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prova, indici, evidència
document justificatiu, document acreditatiu
prueba, indicio, evidencia
documento justificativo, documento acreditativo
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|navegador, explorador
|navegador, explorador
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retorn, reaccions, respostes [àmbit general]
feedback [quan es refereix específicament al model d'avaluació de la UOC]
retorno, reacciones, respuestas [ámbito general]
feedback [cuando se refiere específicamente al modelo de evaluación de la UOC]
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|discusión de grupo, reunión de grupo
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|software libre
|freeware
|programari gratuït
|software gratuito
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|preguntes més freqüents (PMF)
|preguntas más frecuentes (PMF)
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|jornada plena, jornada completa, (a) temps complet, (amb) dedicació exclusiva
|jornada completa, (a) tiempo completo, (de) tiempo completo, (con) dedicación exclusiva
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|Anglicisme
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|jáquer, pirata (informático -a)
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|hacktivisme
|hacktivismo
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|maquinari
|hardware
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|etiqueta
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hòlding
grup d'empreses
societat de cartera
holding
grupo de empresas
sociedad de cartera
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|inici, pàgina inicial, pàgina d'inici, portada
|inicio, página inicial, página de inicio, portada
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|allotjament
|alojamiento (web), hospedaje (web)
|hypertext
|hipertext
|hipertexto
|information overload, infoxication
|infoxicació
|infoxicación
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|entrada, aportació, comentari, contribució
|input, entrada, aportación, comentario, contribución
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|missatgeria instantània
|mensajería instantánea
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|internauta
|internauta
|intro, enter, return
|retorn, tecla de retorn
|retorno, tecla de retorno
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|reunió d'arrencada
|reunión de arranque, reunión de inicio
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|equip, equipament, assortiment, bossa, estoig, paquet, conjunt, joc
|kit, lote, equipo, bolsa, estuche, paquete, conjunto, juego
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|saber hacer
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formació al llarg de la vida, aprenentatge al llarg de la vida
formació contínua, aprenentatge continu
formación a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida
formación continua, aprendizaje continuo
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|software lingüístico
link
link, to
enllaç
enllaçar
enlace
enlazar
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|inici de sessió, connexió, entrada
|inicio de sesión, conexión, entrada
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àpat fred, refrigeri
dinar
refrigerio, aperitivo
almuerzo, comida
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|enviament massiu
|envío masivo
|mailing list
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|lista de correo, lista de distribución
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|programa malicioso
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|direcció, gerència, gestió
|dirección, gerencia, gestión
|manager
|directiu -iva, director -a, encarregat -ada, gerent, gestor -ora, mànager
|directivo -iva, director -a, encargado -a, gerente, gestor -a, mánager
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|mercat web, mercat en línia
|mercado web, mercado en línea
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|mitjans de comunicació
|medios de comunicación
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|art multimèdia
|arte multimedia
|merchandising
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|comercialización, promoción comercial, merchandising
|microblog
|microblog
|microblog
|microblogging platform
|plataforma de microblogs
|plataforma de microblogs
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|assetjament psicològic, assetjament laboral
|acoso laboral
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|aplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial]
|aplicación (para) móvil, apli
|mobile device
|dispositiu mòbil
|dispositivo móvil
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|creació de nom, denominació
|creación de nombre, denominación
|navigate, browse
|navegar
|navegar
|navigator, browser, explorer
|navegador, explorador
|navegador, explorador
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|màrqueting electrònic
|marketing electrónico
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|etiqueta en la red, netiqueta
|networking
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|trabajo en red, hacer contactos
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|cibernovato -a
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|canal de contenidos
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|lector de missatges, lector de notícies
|lector de mensajes, lector de noticias
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|extraoficial(mente), confidencial(mente)
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|seminari web, seminari en línia
|seminario web, seminario en línea, webinario
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|externalización, subcontractación
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|embalaje
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|article, ponència, treball, estudi, publicació
|artículo, ponencia, trabajo, estudio, publicación
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|contraseña
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|d'igual a igual
|de igual a igual, entre pares, entre iguales
|permanent link, permalink
|enllaç permanent
|enlace permanente
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|pesca (de credencials), suplantació d'identitat
|ciberestafa, suplantación de identidad
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|ús compartit de fotos, compartició de fotos
|uso compartido de fotos, compartición de fotos
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|anuncio emergente, aviso emergente
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|apunt, article, contribució, entrada
|apunte, artículo, contribución, entrada
|post-it
|nota adhesiva
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|edició preliminar, prepublicació
|edición preliminar, prepublicación
|proactive consumer, prosumer
|consumidor -a proactiu -iva
|prosumidor -a
|proprietary software
|programari de propietat
|software de propiedad, software no libre
|proxy (server)
|servidor intermediari
|(servidor) proxy
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|consulta, pregunta, solicitud
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|rànquing, classificació
|ranking, clasificación
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|R+I
|I+i
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|actualització, refrescament
|actualización, refrescamiento
|remake
|nova versió, adaptació
|nueva versión, adaptación
|repository
|dipòsit, repositori
|repositorio
|research university
|universitat de recerca, universitat que fa recerca
|universidad de investigación
|responsive
|adaptable, adaptatiu -iva
|adaptativo -a
|restyling
|remodelació, redisseny
|remodelación, rediseño
|retail
|al detall, detallista, a la menuda
|al detalle, al por menor, detallista, minorista
|return, enter, intro
|retorn, tecla de retorn
|retorno, tecla de retorno
|review
|ressenya, article (de revisió)
|reseña, artículo (de revisión)
|router
|rúter, encaminador
|rúter, enrutador
|Anglicisme
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|captura de pantalla
|captura de pantalla, pantallazo
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|cercador, motor de cerca
|motor de búsqueda, buscador
|search engine optimization (SEO)
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|optimización de buscadores (SEO)
|servlet
|miniaplicació de servidor
|servlet
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|programari de prova
|shareware
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|missatge curt, missatge de text, missatge SMS (SMS)
|mensaje corto, mensaje de texto, mensaje SMS
|short message service (SMS)
|servei de missatges curts (SMS)
|servicio de mensajes cortos (SMS)
|site Web Wiki
|wiki [masc. o fem.], lloc wiki
|wiki [masc. o fem.], sitio wiki
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|mòbil, telèfon intel·ligent
|móvil, teléfono inteligente
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|emoticona
|emoticono
|social media, social medium
|mitjà -ans (de comunicació) social -s
|medios sociales
|social network
|xarxa social
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|programari, programa
|software
|software package
|paquet informàtic
|paquete informático
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|correo basura, correo no deseado
|speech
|discurs
|discurso
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|empresa derivada
|empresa derivada
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|programa espía
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estada (formativa)
concentració
prácticas formativas
concentración
|stakeholder
|part (interessada), part implicada
|interesado -a, afectado -a por el proceso, parte interesada, parte implicada, grupo de interés
|stand-by
|en espera, mode d'espera
|en espera, modo de espera
|start-up
|empresa emergent
|empresa emergente
|state of the art
estat de la qüestió, estat de la tècnica [subst.]
capdavanter -a, d'última generació, d'última tecnologia, d'avantguarda
estado de la cuestión, estado de la técnica [sust.]
puntero -a, de última generación, de última tecnología, de vanguardia
|storytelling
|relat de marca
|relato de marca
|streaming
|reproducció en línia, retransmissió en línia, reproducció en directe, retransmissió en directe, estríming
|reproducción en línea, retransmisión en línea, reproducción en directo, retransmisión en directo, streaming
|subhome
|subportal, pàgina secundària
|subportal, página secundaria
|syndication feed, web feed
|canal de continguts, fil de continguts
|canal de contenidos
|tab
|pestanya
|pestaña
|tablet
|tauleta
|tableta
|tag
|etiqueta
|etiqueta
|tag cloud, word cloud
|núvol d'etiquetes, núvol de paraules clau
|nube de etiquetas, nube de palabras clave
|tagline
|eslògan, lema
|eslogan, lema
|teaching university
|universitat d'ensenyament, universitat que ensenya
|universidad de enseñanza, universidad que enseña
|team building
|cohesió d'equips
|cohesión de equipos
|telebanking
|banca electrònica
|banca electrónica
|testing
|verificació, prova, assaig, test
|verificación, prueba, ensayo, test
|text anchor point
|punt d'ancoratge del text
|punto de anclaje del texto
|timeline
|cronologia
|cronología
|timing [sovint es dona a aquest mot uns sentits que no té realment en anglès: en el sentit de planificació, temporització, en anglès cal fer servir planning, scheduling, timeline; i en el sentit de termini, data límit, cal fer servir deadline.]
temporització, planificació
termini
calendari, programació
temporización, planificación
plazo
calendario, programación
|tip
|clau, consell, recomanació, dada
|clave, consejo, recomendación, dato
|traffic
|trànsit web
|tráfico web
|trending topic
|tema dominant, tema del moment
|tema dominante, tema del momento
|troll
|trol
|trol
|tuning
|personalització
|personalización
|tweet
|piulada, tuit
|tuit
|tweeter, twitterer
|piulador -a, piulaire, tuitaire, tuiter -a
|tuitero -a
|update
|actualització
|actualización, puesta al día
|URL (uniform resource locator, universal resource locator)
|URL (localitzador uniforme de recursos, localitzador universal de recursos) [masc. o fem.]
|URL (localizador de recursos uniforme) [masc. o fem.]
|URL shortener
|escurçador d'URL
|acortador de URL
|usability
|usabilitat, facilitat d'ús
|usabilidad, manejabilidad, facilidad de uso
|user interface
|interfície d'usuari
|interfaz de usuario
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|nom d'usuari
|nombre de usuario
|video weblog, videoblog, vblog
|videoblog
|videoblog
|versus, vs
|contra, en front de
|versus, contra, frente a
|videoconferencing
|videoconferència
|videoconferencia
|videosharing
|ús compartit de vídeos, compartició de vídeos
|uso compartido de vídeos, compartición de vídeos
|videowall
|videomosaic
|videowall
|viral marketing
|màrqueting viral
|marketing viral
|virtual library, digital library, electronic library, e-library
|biblioteca digital
|biblioteca digital
|World Wide Web, W3, web, WWW
|web, W3, WWW
|web, W3, WWW
|wall
|mur
|muro
|web 2.0
|web 2.0
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|web camera, webcam
|càmera web
|cámara web
|web feed, syndication feed
|canal de continguts, fil de continguts
|canal de contenidos
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|allotjament web
|alojamiento web, hospedaje web
|web seminar, webinar, online seminar
|seminari web, seminari en línia
|seminario web, seminario en línea, webinario
|widget, gadget
|giny
|dispositivo electrónico, gadget, widget
|Wi-Fi (wireless fidelity)
|wifi [masc. o fem.]
|wifi [masc. o fem.]
|wiki
|wiki [masc. o fem.], lloc wiki
|wiki [masc. o fem.], sitio wiki
|wireless
|sense cable, sense fil(s)
|inalámbrico
|word cloud, tag cloud
|núvol d'etiquetes, núvol de paraules clau
|nube de etiquetas, nube de palabras clave
|work in progress (WIP)
|treball en curs (TEC)
|trabajo en curso
|workflow
|cicle de treball, flux de treball
|ciclo de trabajo, flujo de trabajo
|working paper
|document de treball, paper de treball
|documento de trabajo, papel de trabajo
|workshop
|taller
|taller
|Anglicisme
|Català
|Castellà
|digital library, electronic library, e-library, virtual library
|biblioteca digital
|biblioteca digital
|e-knowledge
|coneixement per internet, coneixement electrònic
|conocimiento por internet, conocimiento electrónico
|lifelong learning
formació al llarg de la vida, aprenentatge al llarg de la vida
formació contínua, aprenentatge continu
formación a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida
formación continua, aprendizaje continuo
|online seminar, web seminar, webinar
|seminari web, seminari en línia
|seminario web, seminario en línea, webinario
|research university
|universitat de recerca, universitat que fa recerca
|universidad de investigación
|teaching university
|universitat d'ensenyament, universitat que ensenya
|universidad de enseñanza, universidad que enseña
|work in progress (WIP)
|treball en curs (TEC)
|trabajo en curso
|workshop
|taller
|taller
|Anglicisme
|Català
|Castellà
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|índex de referència
|valor de referencia, índice de referencia
|branding
|brànding, construcció de marca
|desarrollo de marca
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|intel·ligència empresarial, intel·ligència de negoci
|inteligencia empresarial, inteligencia de negocios
|business model
|model de negoci
|modelo de negocio
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|business-to-consumer
|(d')empresa a consumidor, (d')empresa a client, (d')empresa a usuari
|(de) empresa a consumidor, (de) empresa a cliente, (de) empresa a usuario
|cash flow
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|lista de control, hoja de comprobación
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|moneda electrónica
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|marketing por correo electrónico
|holding
hòlding
grup d'empreses
societat de cartera
holding
grupo de empresas
sociedad de cartera
|kick-off (meeting)
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|reunión de arranque, reunión de inicio
|management
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|empresa derivada
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|empresa emergente
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