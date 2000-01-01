Campus

Accentuació

Mots que abans de la nova ortografia (2016) portaven accent diacrític i ara no en porten

bóta (recipient per al vi)ós/óssa (animal)
cóc (com coca)rés (pregària)
cóm (menjadora)ròssa (bèstia vella)
dóna, dónes (verb donar)séc (plec)
féu (passat de fer, i desféu, reféu...)sègle (sègol)
jóc (d'ajocar)sèu (greix)
Lés (població)sóc, só, fóra (verb ser)
mèu (miol)tòt (broc gros)
mòlt (participi de moldre)véns, vénen (verb venir)
móra (fruita)vés (verb anar)
nét/a (fill/a del fill/a)véu (passat del verb veure)
nós (pronom fort)...

 