Accentuació
Mots que abans de la nova ortografia (2016) portaven accent diacrític i ara no en porten
|bóta (recipient per al vi)
|ós/óssa (animal)
|cóc (com coca)
|rés (pregària)
|cóm (menjadora)
|ròssa (bèstia vella)
|dóna, dónes (verb donar)
|séc (plec)
|féu (passat de fer, i desféu, reféu...)
|sègle (sègol)
|jóc (d'ajocar)
|sèu (greix)
|Lés (població)
|sóc, só, fóra (verb ser)
|mèu (miol)
|tòt (broc gros)
|mòlt (participi de moldre)
|véns, vénen (verb venir)
|móra (fruita)
|vés (verb anar)
|nét/a (fill/a del fill/a)
|véu (passat del verb veure)
|nós (pronom fort)
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