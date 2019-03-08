Característiques
Tradicionalment, les actes han reproduït literalment la sessió. Actualment, però, es tendeix a fer les actes més esquemàtiques perquè siguin més fàcils de redactar i consultar, s'hi introdueixen encapçalaments i numeració ordenada de fets i acords i s'eviten els fets superflus i els comentaris personals (fora dels que els participants en la reunió demanen expressament que constin en l'acta).
Per tant, la redacció d'una acta s'ha de guiar pels criteris següents: la concisió, la selecció dels continguts i la voluntat de síntesi i d'estructuració.
Pel que fa al tractament, en general predomina el tractament impersonal. Però el secretari o secretària encarregat de redactar l'acta, en referir-se a terceres persones i a ell mateix, ho fa amb la tercera persona del singular. En la fórmula final, però, el tractament canvia a la primera persona del singular.
Es recomana de fer servir el present al llarg del desenvolupament de l'acta, encara que, de fet, aquest document es redacti posteriorment a la data de la reunió.