Característiques
El caràcter oficial d'aquest document fa que tingui una estructura molt concreta i que el to sigui formal i concís.
Hi ha dos aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de redactar un certificat: el tractament personal i l'estructura sintàctica del document.
Tractament personal
L'emissor ha de fer servir la primera persona del singular (jo) i s'ha de referir al destinatari del document d'una manera impersonal, ja que el destinatari final d'aquest document no acostuma a ser explícit.
Estructura sintàctica
El certificat s'estructura com si fos una sola oració amb subjecte, verb i complements.
Les dades de l'emissor fan la funció de subjecte i l'expressió CERTIFICO correspon al verb principal de l'oració.
Les dades que se certifiquen fan la funció d'objecte directe d'aquest verb i van precedides de la conjunció que si la frase presenta una forma verbal conjugada. Si hi ha més d'un fet o d'una circumstància, és convenient separar-los en punts independents.
CERTIFICO:
1. Que la senyora Mireia Pasqual...
2. Que...