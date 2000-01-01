Funció
Els missatges de correu electrònic poden substituir la trucada telefònica, el missatge al contestador automàtic, la nota escrita a mà que deixem damunt la taula d'un company, la nota i el comunicat interns, l'ofici i, fins i tot, la carta.
Així, doncs, el llenguatge que hi fem servir ha de combinar la cordialitat i la naturalitat de la llengua oral, que la rapidesa de la transmissió afavoreix, amb els trets més formals del llenguatge escrit. Per això quan hi ha una relació de confiança entre dos interlocutors és habitual que l'un s'adreci a l'altre en la segona persona del singular; però, si s'utilitza per a la correspondència administrativa més formal, com que no pas sempre es coneix el destinatari o destinataris, el tractament és el tradicional (segona persona del plural, vós, o tercera persona del singular, vostè).
Sigui com sigui, s'ha de mantenir el mateix tractament al llarg del text i evitar les incoherències, a més de no perdre de vista que l'objectiu del missatge que escrivim és transmetre una informació sobre una qüestió directament relacionada amb la feina i que, per tant, és aconsellable de fer servir un to més formal que no pas el dels missatges personals o dels que enviem a un fòrum.