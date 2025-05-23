Bruselas, 23 de mayo de 2025 – El chapter UOC Alumni Bruselas celebró su segundo encuentro oficial en la sede de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Bruselas, el mismo espacio donde se constituyó formalmente el pasado 28 de febrero.

El objetivo de este espacio es tejer sólidos vínculos entre la comunidad UOC y el territorio, y promover sinergias tanto en el ámbito académico como en el profesional. Este nuevo encuentro sirvió para reforzar la red UOC en Bruselas, favorecer el intercambio de experiencias y conocimiento, e impulsar nuevas oportunidades de colaboración entre alumni.

El acto contó con la presencia institucional del vicerrector de Alianzas, Comunidad y Equidad, Manel Jiménez Morales, y del subdirector del mismo ámbito, Benja Anglès, quienes expresaron el firme compromiso de la universidad con su comunidad global y con los chapters internacionales como herramienta clave para mantener el vínculo vivo y activo entre la UOC y.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la ponencia del profesor colaborador Borja Alcaraz Riaño, miembro del gabinete de la comisaria europea Elisa Ferreira, quien expuso la estrategia para la Unión de Ahorro e Inversión (SIU) de la UE. Alcaraz también compartió su visión como docente de la UOC y su experiencia profesional en el ámbito europeo.

De las 60 personas inscritas, participaron 30 alumni, confirmando el creciente interés de la comunidad por mantenerse activa y conectada.

El chapter UOC Alumni Bruselas ya está trabajando en futuros encuentros y acciones para seguir fortaleciendo esta comunidad. Todas las personas interesadas pueden seguir las actividades del chapter y conectar con otros alumni a través de su grupo de LinkedIn:

🔗 Chapter UOC Alumni Brussel·les a LinkedIn