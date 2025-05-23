La comunitat UOC a Brussel·les es consolida amb la segona trobada del seu chapter alumni
- Brussel·les
- Presencial
- CA,ES,EN
Brussel·les, 23 de maig de 2025 – El chapter UOC Alumni Brussel·les va celebrar la seva segona trobada oficial a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les, el mateix espai on es va constituir formalment el passat 28 de febrer.
L’objectiu d’aquest espai és teixir vincles sòlids entre la comunitat UOC i el territori, i promoure sinergies tant en l’àmbit acadèmic com en el professional. Aquesta nova trobada va servir per reforçar la xarxa UOC a Brussel·les, afavorir l’intercanvi d’experiències i coneixement, i impulsar noves oportunitats de col·laboració entre alumni.
L’acte va comptar amb la presència institucional del vicerector d’Aliances, Comunitat i Equitat, Manel Jiménez Morales, i del sotsdirector del mateix àmbit, Benja Anglès, que van expressar el ferm compromís de la universitat amb la seva comunitat global i amb els chapters internacionals com a eina clau per mantenir el vincle viu i actiu entre la UOC i els seus graduats arreu del món.
Un dels moments destacats de la trobada va ser la ponència del professor col·laborador Borja Alcaraz Riaño, membre del gabinet de la comissària europea Elisa Ferreira, qui va exposar l’estratègia per a la Unió d’Estalvi i Inversió (SIU) de la UE. Alcaraz també va compartir la seva visió com a docent de la UOC i la seva experiència professional en l’àmbit europeu.
De les 60 persones inscrites, hi van participar 30 alumni, confirmant l’interès creixent de la comunitat per mantenir-se activa i connectada.
El chapter UOC Alumni Brussel·les ja està treballant en futures trobades i accions per continuar enfortint aquesta comunitat. Totes les persones interessades poden seguir les activitats del chapter i connectar amb altres alumni a través del seu grup de LinkedIn:
🔗 Chapter UOC Alumni Brussel·les a LinkedIn