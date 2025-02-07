Lucía Suárez es UOC Alumni. Está jubilada —aunque no lo parece—, es vicepresidenta tercera y delegada territorial de la Asociación Española de Protocolo (AEP) en Canarias, forma parte del Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos, y del Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik, dedicado al arte y la cultura en todos sus ámbitos.

- ¿Cómo te definirías?

Una mujer en constante aprendizaje. Siempre he tenido la voluntad de crecer personalmente y he entendido que podía conseguirlo a través del conocimiento.

- ¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicar tu vida profesional al protocolo?

Fue casi por casualidad. Llevaba catorce años trabajando en la Administración haciendo un trabajo rutinario que no me apasionaba y se presentó la oportunidad de hacer funciones de protocolo en otra consejería. A partir de ahí, vi claro que tenía que formarme. Había estudiado Psicopedagogía en la UOC, que puede parecer que no tiene ninguna relación con el protocolo, pero es todo lo contrario. Cualquier formación que obtienes a lo largo de tu vida es un valor añadido, siempre es útil para aplicarla a otros ámbitos.

- ¿Qué estudiaste para actualizar tus conocimientos?

Empecé con un posgrado de Relaciones Institucionales, seguí con el máster de Protocolo y Relaciones Institucionales y, al acabarlo, cursé el grado de Protocolo y Organización de Eventos.

- ¿Cómo viviste esa oportunidad profesional?

Como un soplo de aire fresco. Además, estaba muy relacionada con mi forma de afrontar la vida, necesitaba un cambio y, cuando llegó la oportunidad, tuve claro que debía aprovecharla.

- ¿Qué te gusta del protocolo y las relaciones públicas?

Es algo que, aunque no lo percibamos, nos rodea en nuestro día a día. Cuando nos relacionamos con otras personas, ponemos en práctica el protocolo. Me gusta que evita el caos, contribuye a que todo fluya con normalidad, a que haya una buena comunicación y entendimiento, y facilita las cosas en cada momento.

- ¿Ha cambiado mucho esta disciplina en los últimos años?

Depende del profesional que esté ejerciendo, pero, como todo, ha evolucionado. Considero que el protocolo es una disciplina que debe ser flexible y adaptarse a los tiempos. Con la pandemia llegaron cambios drásticos y, poco a poco, fue volviendo la normalidad con actos presenciales. Creo que de esos cambios ha quedado lo bueno. Ahora aprovechamos más la tecnología en el desarrollo de los actos, por ejemplo. Aunque estamos en un momento político complejo para la aplicación del protocolo.

- ¿Por qué?

Hay quien intenta que el protocolo esté para satisfacer las necesidades del político, pero tenemos que mantenernos al margen de la política y hacer nuestro trabajo de forma profesional, que no tiene nada que ver con las tendencias.

- Al margen de las cuestiones políticas, ¿es un buen momento para el protocolo?

Sí, porque se le está dando más importancia, sobre todo en el ámbito empresarial. Cada vez hay más organizaciones, clubes y asociaciones que se interesan por hacer formación. La sociedad también es más exigente, quiere que se la trate mejor. Esa perspectiva evidencia que hay mayor preocupación por el protocolo, que claramente forma parte de nuestra vida.

- ¿Cuál fue tu relación profesional con el protocolo?

Fueron catorce años muy satisfactorios. Ir al trabajo era como estar ociosa, nada que ver con la experiencia profesional anterior. Ahora estoy jubilada, pero sigo vinculada al protocolo, disfruto como delegada territorial de la AEP organizando actividades para los socios.