¿Qué es un doble grado y cuándo merece la pena estudiar uno?

Cuándo vale realmente la pena estudiar un doble grado

Esta es la pregunta que importa. Un doble grado suele tener sentido cuando convergen varios factores a la vez, no uno solo. Más que hablar de los estudios, merece la pena hablar de ti: de tu momento, de tus intereses y de cómo encajan con esta exigencia.

El doble grado suele encajar mejor con personas que sienten un interés genuino por dos disciplinas, no solo porque "dos titulaciones quedan bien en el currículum", que tienen una buena capacidad de organización y que se motivan con retos largos, no solo ante los nuevos. Si solo una de las dos disciplinas te despierta interés real, probablemente rendirás mejor haciendo un solo grado que puedas aprovechar muy bien.

Qué nivel de dedicación requiere y cómo lo puedes valorar

Un doble grado puede implicar más asignaturas por semestre que un grado simple, aunque el ritmo se pueda adaptar. Hay que ser honesto con el tiempo real de que dispones, sobre todo si también trabajas o tienes otras responsabilidades. Una manera sencilla de valorarlo es ver cómo gestionas hoy en día tus compromisos actuales: si ya te cuesta compaginarlos, empieza con un ritmo de créditos reducido.

Además, un doble grado tiene más valor cuando las dos disciplinas se complementan en un perfil profesional concreto: Derecho y Criminología para trabajar en el ámbito de la justicia penal, o Ingeniería Informática y ADE para liderar proyectos tecnológicos con visión de negocio. Si no ves cómo se articulan las dos formaciones en tu trayectoria, merece la pena repensarlo.

Puede encajar si... No es la mejor opción si… Te interesan genuinamente las dos disciplinas, no solo una. Si solo te interesa realmente una de las dos disciplinas. Tienes un objetivo profesional en el que se complementen. Si tu objetivo es una especialización muy concreta que se alcanza mejor con grado y un máster. Puedes asumir una carga de trabajo elevada durante unos cuantos años. Si la carga adicional puede comprometer el profundización en lo que aprendes. Prefieres construir un perfil polivalente y buscas diferenciarte en un mercado laboral que valora la interdisciplinariedad. Si eliges un doble grado únicamente porque “parece que tiene más salidas laborales”, sin haber valorado si encaja contigo.

Factores personales que hay que valorar antes de elegir

Más allá del interés académico, merece la pena repasar tu situación con perspectiva: el tiempo disponible cada semana, la flexibilidad que necesitas para compaginar estudios con trabajo u otras responsabilidades, y la motivación real que sientes, no la que "deberías sentir". En un modelo como el de la UOC, en el que puedes ajustar el número de créditos matriculados cada semestre según tu disponibilidad, una doble titulación de grado se puede adaptar mejor a una vida con trabajo u otros compromisos. Esto no elimina la exigencia, pero permite distribuirla de manera más realista.

Doble grado o... ¿cuál es la mejor opción?

No se trata de elegir la "mejor" opción en abstracto, sino la que encaja con el momento y los objetivos que tienes ahora.

Criterio Grado Doble grado Grado + máster / especialización posterior Puede encajar si... Tienes claro el ámbito que quieres estudiar y prefieres profundizar en él Te interesan dos disciplinas complementarias y puedes asumir una carga elevada Quieres una base sólida en una disciplina y decidir la especialización más adelante, con más información Principal ventaja Más tiempo para especializarte en una disciplina Dos titulaciones oficiales y un perfil más transversal en menos tiempo que cursándolas por separado Flexibilidad para elegir la especialización cuando lo tengas más claro Aspecto que hay que valorar Menos transversalidad de perfil profesional Exige más dedicación sostenida durante más años El perfil profesional interdisciplinario se logra más tarde y en dos pasos

En términos generales: un doble grado aporta más valor cuando tienes claro que quieres un perfil interdisciplinario desde el principio y puedes sostener el esfuerzo durante más tiempo. Un grado simple es mejor decisión cuando prefieres flexibilidad o todavía no tienes claro el ámbito de especialización. Y un grado con máster posterior tiene sentido cuando quieres aplazar la decisión de especializarte hasta tener más información sobre ti y sobre el mercado laboral.

Ninguna de estas tres vías es superior a las otras. Depende de si ya tienes claro hacia dónde quieres ir o si prefieres mantener abiertas diversas opciones mientras avanzas.

¿Un doble grado tiene más salidas profesionales que un grado?

Un doble grado no garantiza automáticamente más oportunidades laborales. Su valor profesional depende de cómo se complementan las dos disciplinas, del sector en el que quieras trabajar y de las competencias que desarrolles, no del simple hecho de tener dos títulos.

Ahora bien, hay un beneficio concreto al elegir seis años en lugar de cuatro: te gradúas con un perfil que combina dos disciplinas desde el primer día, no añadiendo una especialización a posteriori. Aquí es donde se diferencian realmente los graduados. Quien hace un solo grado y quiere ampliar su perfil tiene que buscarlo después, con un máster o formación complementaria. Quien acaba un doble grado ya llega con esta doble base integrada y, a menudo, con menos años de estudio total que si hubiera cursado las dos titulaciones por separado.

El mercado laboral está cambiando de manera notable. Según el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), elaborado a partir de datos de más de mil empresas de todo el mundo, casi el 40 % de las competencias que se requieren en los puestos de trabajo se prevé que cambien de aquí a 2030. Entre las competencias con más demanda en crecimiento hay:

Tecnológicas (inteligencia artificial, macrodatos, ciberseguridad)

Pensamiento creativo

Resiliencia

Flexibilidad

Aprendizaje continuo

Este contexto favorece los perfiles capaces de moverse entre dos ámbitos de conocimiento: entender a la vez el marco jurídico y la gestión empresarial, o la tecnología y el análisis de datos, por ejemplo. Las empresas buscan a personas que puedan conectar competencias complementarias para resolver problemas que ya no encajan dentro de una sola disciplina.

Estudiar una doble titulación de grado en la UOC suma a esto una ventaja adicional: la metodología te hace entrenar de manera natural competencias transversales como por ejemplo la autogestión, el pensamiento crítico, la aplicación de la IA o la resolución de problemas complejos. Y, al cursarlas con dos disciplinas en paralelo, las aplicas en el doble de contextos reales. Esto es lo que diferencia a un perfil con una doble titulación de grado: no dos títulos, sino alguien capaz de moverse entre dos marcos de conocimiento y aplicarlos a situaciones concretas.

Qué dobles grados existen y qué puede encajar mejor contigo

En España hay una oferta creciente de dobles grados, tanto presenciales como en línea. La UOC ofrece dobles titulaciones de grado con el mismo modelo 100 % a distancia que el resto de sus grados, sin clases ni horarios fijos.

Descubre todos los dobles grados oficiales de la UOC y encuentra el itinerario que mejor encaja con tus objetivos académicos y profesionales.

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