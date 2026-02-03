Grado en Doble titulación de Derecho y Ciencia Política

Doble grado online de Derecho y Ciencia Política
Presentación
La doble titulación de Derecho y de Ciencia Política y de la Administración te otorga los conocimientos jurídicos y en ciencia política necesarios para trabajar en instituciones y organizaciones de alcance local, nacional o global. A través del análisis del ordenamiento jurídico, de las estructuras de poder y de las estrategias de los actores políticos, podrás diseñar estrategias de gobernanza y liderar la resolución de conflictos en entornos complejos. Esta formación online une la praxis jurídica con la gestión pública, y te prepara para transformar el sector institucional con el máximo rigor técnico.
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¿Por qué estudiar la doble titulación de Derecho y de Ciencia Política y de la Administración de la UOC?
Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta a la necesidad creciente de profesionales con un perfil interdisciplinario.
La doble titulación de Derecho y de Ciencia Política y de la Administración permite al estudiantado lograr resultados de aprendizaje transversales. Entre estos resultados, destacan el análisis crítico necesario para conectar el marco normativo con el impacto sociopolítico, la habilidad para diseñar y evaluar políticas públicas teniendo en cuenta el criterio de seguridad jurídica, o la capacidad para adaptarse a entornos institucionales cambiantes y actuar en la intersección entre la acción política y el rigor jurídico, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
De este modo, la doble titulación de Derecho y de Ciencia Política y de la Administración permite dar respuesta a un mercado laboral que reclama expertos en el ámbito de la gestión pública, la asesoría jurídica internacional y la consultoría estratégica, entre otros.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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23 sept 2026
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