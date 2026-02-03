Grado en Doble titulación de Derecho y Ciencia Política

En el caso del grado de Ciencia Política y de la Administración, para poder cursar el TFG es imprescindible haber superado 138 créditos, entre los que se incluyen los 24 créditos de las siguientes asignaturas:

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que los estudiantes deberán cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por este motivo, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa:

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En la doble titulación de Derecho y de Ciencia Política y de la Administración, el estudiante deberá cursar dos trabajos finales, con una carga de 6 créditos ECTS cada uno. Los trabajos podrán tener una temática parecida, pero el contenido deberá ser claramente diferente y tendrá que seguir los requisitos e indicaciones establecidos por cada grado.

Trabajo final

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En la doble titulación de Derecho y de Ciencia Política y de la Administración, el estudiante deberá cursar dos trabajos finales, con una carga de 6 créditos ECTS cada uno. Los trabajos podrán tener una temática parecida, pero el contenido deberá ser claramente diferente y tendrá que seguir los requisitos e indicaciones establecidos por cada grado.

El trabajo final de grado consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que los estudiantes deberán cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por este motivo, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa:

En el caso del grado de Ciencia Política y de la Administración, para poder cursar el TFG es imprescindible haber superado 138 créditos, entre los que se incluyen los 24 créditos de las siguientes asignaturas: Fundamentos de la investigación cuantitativa, Fundamentos de la investigación cualitativa, Metodología de las ciencias sociales, y Análisis y visualización de datos cuantitativos.

En el caso del grado de Derecho, para poder cursar el TFG es imprescindible haber superado 148 créditos, entre los que se incluyen los 4 créditos de la asignatura Seminario de competencias jurídicas.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director o directora del trabajo final, que ofrece el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director o directora del trabajo final se encarga de orientar al estudiante, hace el seguimiento del proyecto y lo asesora en cada uno de los siguientes aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición del trabajo, que se lleva a cabo ante una comisión de evaluación.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: 1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, 2) la memoria, el producto, el proyecto o el estudio final realizado, y 3) la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente, en la secretaría del Campus Virtual, una vez se haya solicitado el acceso al programa.

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