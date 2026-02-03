Grau en Doble titulació de Dret i Ciència Política

Doble grau online de Dret i de Ciència Política
Presentació
La doble titulació de Dret i de Ciència Política i de l'Administració t'atorga els coneixements jurídics i en ciència política necessaris per treballar en institucions i organitzacions d'abast local, nacional o global. Mitjançant l'anàlisi de l'ordenament jurídic, de les estructures de poder i de les estratègies dels actors polítics, podràs dissenyar estratègies de governança i liderar la resolució de conflictes en entorns complexos. Aquesta formació online uneix la praxi jurídica amb la gestió pública, i et prepara per transformar el sector institucional amb el màxim rigor tècnic.
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Per què estudiar la doble titulació de Dret i de Ciència Política i de l'Administració de la UOC?
Aquest programa té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari.
La doble titulació de Dret i de Ciència Política i de l'Administració permet a l'estudiantat assolir resultats d'aprenentatge transversals. Entre aquests resultats, destaquen l'anàlisi crítica necessària per connectar el marc normatiu amb l'impacte sociopolític, l'habilitat per dissenyar i avaluar polítiques públiques tenint en compte el criteri de seguretat jurídica, o la capacitat per adaptar-se a entorns institucionals canviants i actuar en la intersecció entre l'acció política i el rigor jurídic, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.
D'aquesta manera, la doble titulació de Dret i de Ciència Política i de l'Administració permet donar resposta a un mercat laboral que reclama experts en l'àmbit de la gestió pública, l'assessoria jurídica internacional i la consultoria estratègica, entre altres.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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366
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.