Grado en Doble titulación de Derecho y Relaciones Internacionales

Doble grado online de Derecho y Relaciones Internacionales
Presentación
En la UOC te preparamos para entender un entorno global y jurídico en transformación constante. Con la doble titulación de Derecho y de Relaciones Internacionales de la UOC, interpretarás el marco legal y las dinámicas internacionales del mundo actual, y obtendrás dos títulos oficiales con la flexibilidad de un aprendizaje 100 % online.
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¿Por qué estudiar la doble titulación de Derecho y de Relaciones Internacionales?
La implementación de la doble titulación de Derecho y de Relaciones Internacionales responde a la creciente complejidad del entorno actual, marcado por procesos de globalización y desglobalización que interconectan profundamente los fenómenos jurídicos, políticos, económicos y sociales. La internacionalización de la actividad económica, la expansión de los organismos internacionales, la necesidad de gestionar conflictos transnacionales y la relevancia progresiva del derecho comparado y el derecho internacional exigen profesionales con una sólida formación jurídica y, al mismo tiempo, con competencias avanzadas en análisis internacional.
Esta combinación de conocimientos, habilidades y competencias propias del derecho y de las relaciones internacionales responde a una demanda creciente en sectores como la diplomacia, los think tanks, los organismos internacionales, las instituciones europeas, la consultoría internacional, las empresas multinacionales, las ONG o los despachos especializados en derecho internacional.
¿Por qué estudiar la doble titulación de Derecho y de Relaciones Internacionales?
La implementación de la doble titulación de Derecho y de Relaciones Internacionales responde a la creciente complejidad del entorno actual, marcado por procesos de globalización y desglobalización que interconectan profundamente los fenómenos jurídicos, políticos, económicos y sociales. La internacionalización de la actividad económica, la expansión de los organismos internacionales, la necesidad de gestionar conflictos transnacionales y la relevancia progresiva del derecho comparado y el derecho internacional exigen profesionales con una sólida formación jurídica y, al mismo tiempo, con competencias avanzadas en análisis internacional.
Esta combinación de conocimientos, habilidades y competencias propias del derecho y de las relaciones internacionales responde a una demanda creciente en sectores como la diplomacia, los think tanks, los organismos internacionales, las instituciones europeas, la consultoría internacional, las empresas multinacionales, las ONG o los despachos especializados en derecho internacional. Estos ámbitos requieren perfiles capaces de trabajar en entornos multiculturales, comprender sistemas jurídicos diferentes y adaptarse a realidades políticas, económicas y sociales en transformación constante.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
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23 sept 2026
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