Grau en Doble titulació de Dret i Relacions Internacionals

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Doble grau online de Dret i Relacions Internacionals

Presentació

A la UOC et preparem per entendre un entorn global i jurídic en transformació constant. Amb la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals de la UOC, interpretaràs el marc legal i les dinàmiques internacionals del món actual, i obtindràs dos títols oficials amb la flexibilitat d'un aprenentatge 100 % en línia.
Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen pels teus reptes professionals.

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Més informació

 

Per què estudiar la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals de la UOC?

La implementació de la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals respon a la creixent complexitat de l'entorn actual, marcat per processos de globalització i desglobalització que interconnecten profundament els fenòmens jurídics, polítics, econòmics i socials. La internacionalització de l'activitat econòmica, l'expansió dels organismes internacionals, la necessitat de gestionar conflictes transnacionals i la rellevància progressiva del dret comparat i del dret internacional exigeixen professionals amb una sòlida formació jurídica i, alhora, amb competències avançades en anàlisi internacional.

Aquesta combinació de coneixements, habilitats i competències pròpies del dret i de les relacions internacionals respon a una demanda creixent en sectors com la diplomàcia, els think tanks, els organismes internacionals, les institucions europees, la consultoria internacional, les empreses multinacionals, les ONG o els despatxos especialitzats en dret internacional.

Per què estudiar la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals de la UOC?


La implementació de la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals respon a la creixent complexitat de l'entorn actual, marcat per processos de globalització i desglobalització que interconnecten profundament els fenòmens jurídics, polítics, econòmics i socials. La internacionalització de l'activitat econòmica, l'expansió dels organismes internacionals, la necessitat de gestionar conflictes transnacionals i la rellevància progressiva del dret comparat i del dret internacional exigeixen professionals amb una sòlida formació jurídica i, alhora, amb competències avançades en anàlisi internacional.

Aquesta combinació de coneixements, habilitats i competències pròpies del dret i de les relacions internacionals respon a una demanda creixent en sectors com la diplomàcia, els think tanks, els organismes internacionals, les institucions europees, la consultoria internacional, les empreses multinacionals, les ONG o els despatxos especialitzats en dret internacional. Aquests àmbits requereixen perfils capaços de treballar en entorns multiculturals, comprendre sistemes jurídics diversos i adaptar-se a realitats polítiques, econòmiques i socials en transformació constant.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 366

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Doble titulació de Dret i Relacions Internacionals

Pla d'estudis

366
ECTS
84
ECTS
Bàsica
266
ECTS
Obligatòria
4
ECTS
Optativa
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica84 crèdits
Dret civil I*
6
Fonaments històrics del dret*
6
Tècniques d'expressió, argumentació i negociació*
6
Sistema constitucional espanyol*
6
Introducció a les relacions internacionals**
6
Història política i social**
6
Globalització i internet**
6
Metodologia de les ciències socials**
6
Teoria general del dret / Introducció al dret***
6
Política i societat / Política i societat***
6
Introducció a l'economia / Introducció a l'economia***
6
Ús i aplicació de les TIC / Competències TIC per a les relacions internacionals***
6
Idioma modern I: Anglès / Anglès B2.1***
6
Idioma modern II: Anglès / Anglès B2.2***
6

Formació obligatòria266 crèdits
Dret internacional públic**
6
Introducció al dret de la Unió Europea * / Es convalida Unió Europea (Relacions Internacionals, O, 6 crèdits)
4
Dret mercantil I*
6
Dret mercantil II*
6
Dret administratiu I*
6
Dret administratiu II*
6
Dret civil II*
6
Dret civil III*
6
Dret civil IV*
6
Dret constitucional*
6
Dret de danys*
4
Dret del medi ambient* / Permet convalidar Protecció internacional del medi ambient (Relacions Internacionals, P, 6 crèdits)
4
Dret d'internet*
6
Dret financer i tributari I*
6
Dret financer i tributari II* / Permet convalidar Tributs i comerç internacional (Relacions Internacionals, P, 6 crèdits)
6
Dret internacional privat*
6
Dret penal I*
6
Dret penal II*
6
Dret penal III*
4
Dret processal civil I
6
Dret processal civil II
6
Dret processal penal
6
Dret sindical*
4
Dret del treball individual
6
Drets humans* / Permet convalidar Protecció internacional dels drets humans (Relacions Internacionals, P, 6 crèdits)
4
Filosofia del dret*
6
Seminari de competències jurídiques*
4
Història de les relacions internacionals**
6
Política comparada: tipus i orígens de règims polítics**
6
Economia internacional**
6
Fonts d'informació i indicadors en relacions internacionals**
6
Geopolítica**
6
Teoria de les relacions internacionals**
6
Estructura econòmica mundial**
6
Segon idioma modern I**
6
Temes actuals de política internacional**
6
Anàlisi de dades**
6
Segon idioma modern II**
6
Anàlisi de polítiques exteriors**
6
Moviments i nous actors transnacionals**
6
Relacions internacionals de l'Àsia Oriental**
6
Sistemes polítics comparats**
6
Seguretat, pau i resolució de conflictes**
6
Cooperació internacional i desenvolupament**
6
Disseny d'investigació en relacions internacionals**
6
Diversitat cultural i d'identitat en les societats actuals**
6
Democratització i institucions polítiques de l'Amèrica Llatina**
6

Formació optativa4 ECTS
Crèdits optatius de Dret*
4

Treball final (12 ECTS)112 ECTS
Treball final de grau de Dret*
6
Treball final de grau de Relacions Internacionals**
6

* Cursades en el grau de Dret.
** Cursades en el grau de Relacions Internacionals.
*** Cursades en funció del programa escollit per l'estudiant.

A Dret no hi ha pràctiques, mentre que a Relacions Internacionals són optatives.

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals, l'estudiant ha de cursar dos treballs finals, amb una càrrega de 6 ECTS cadascun. Tot i que els dos TFG poden tenir una temàtica similar, el contingut ha de ser clarament diferent i ha de seguir els requisits i indicacions establerts per cada grau.

 

Semestres

Semestre 1: DRET (SETEMBRE)36 ECTS
Teoria general del Dret
6
Política i Societat
6
Fonaments històrics del Dret
6
Ús i aplicació de les TIC
6
Idioma modern I: Anglès
6
Sistema constitucional espanyol
6

 

Semestre 2: RELACIONS INTERNACIONALS (FEBRER)36 ECTS
Introducció a les relacions internacionals
6
Història política i social
6
Globalització i internet
6
Metodologia de les ciències socials
6
Introducció a l'economia
6
Dret internacional públic
6

 

Semestre 3: DRET (SETEMBRE)36 ECTS
Tècniques d'expressió, argumentació i negociació
6
Dret civil I
6
Idioma modern II: Anglès
6
Dret constitucional
6
Dret penal I
6
Dret administratiu I
6

 

Semestre 4: DRET (FEBRER)36 ECTS
Dret civil II
6
Dret administratiu II
6
Dret penal II
6
Dret procesal civil I
6
Dret mercantil I
6
Dret financer i tributari I
6

 

Semestre 5: RELACIONS INTERNACIONALS (SETEMBRE)28-30 ECTS
Història de les relacions internacionals
6
Política comparada: tipus i orígens de règims polítics
6
Geopolítica
6
Estructura econòmica mundial
6
Segon idioma modern I2
4/6

 

Semestre 6: RELACIONS INTERNACIONALS (FEBRER)34-36 ECTS
Economia internacional
6
Fonts d'informació i indicadors en relacions internacionals
6
Teoria de les relacions internacionals
6
Anàlisi de dades
6
Segon idioma modern II2
4/6
Sistemes polítics comparats
6

 

Semestre 7: DRET (SETEMBRE)36 ECTS
Dret civil III
6
Dret mercantil II
6
Introducció al Dret de la Unió Europea
6
Dret processal civil II
6
Dret del treball individual
6
Dret civil IV
6

 

Semestre 8: DRET (FEBRER)36 ECTS
Dret processal penal
6
Dret financer i tributari II
6
Filosofia del Dret
6
Dret internacional privat
6
Dret de danys
6
Dret sindical
6
Seminari de competències jurídiques3
6

 

Semestre 9: RELACIONS INTERNACIONALS (SETEMBRE)24 ECTS
Temes actuals de política internacional
6
Seguretat, pau i resolució de conflictes
6
Cooperació internacional i desenvolupament
6
Disseny d’investigació en relacions internacionals
6
Segon idioma modern III2
4

 

Semestre 10: RELACIONS INTERNACIONALS (FEBRER)36 ECTS
Anàlisi de polítiques exteriors
6
Moviments i nous actors transnacionals
6
Relacions internacionals de l’Àsia Oriental
6
Diversitat cultural i d’identitat en les societats actuals
6
Democratització i institucions polítiques de l’Amèrica Llatina
6
TFG (RRII)1,4
6

 

Semestre 11: DRET (SETEMBRE)24 ECTS
Dret d’Internet
6
Dret del medi ambient
4
Drets humans
4
Crèdits optatius (Dret)
4
TFG (Dret)1,5
6

 

  1. Per matricular-se d'aquesta assignatura, cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa. En el cas del grau de Relacions Internacionals, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 128 crèdits i l'assignatura Disseny d'investigació en estudis internacionals. En el cas del grau de Dret, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 148 crèdits, entre els quals s'inclouen els 4 crèdits de l'assignatura Seminari de competències jurídiques.
  2. Cal cursar un segon idioma modern, que s'ha de triar entre les opcions següents: Alemany [A1.1 (4 crèdits), A1.2 (4 crèdits) i 2.1 (4 crèdits)], Francès [A1 (6 crèdits) i A2 (6 crèdits)], Xinès [1 (4 crèdits), 2 (4 crèdits) i 3 (4 crèdits)] o Japonès [A1.1 (4 crèdits), A1.2 (4 crèdits) i 2.1 (4 crèdits)]. En total s'han de cursar 12 crèdits obligatoris (en dos o tres semestres, en funció de l'idioma triat), tenint en compte que cal completar els 12 crèdits mantenint el mateix idioma en les diferents assignatures que el formen. Per a tots els casos es parteix del nivell de principiant. No obstant això, les particularitats de cada idioma determinen que el nivell lingüístic assolit no sigui necessàriament el mateix en funció de l'idioma triat.
  3. L'assignatura Seminari de competències jurídiques només es pot cursar un cop superats 144 crèdits en l'expedient de Dret.
  4. En el cas del grau de Relacions Internacionals, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 128 crèdits i l'assignatura Disseny d'investigació en estudis internacionals.
  5. En el cas del grau de Dret, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 148 crèdits, entre els quals s'inclouen els 4 crèdits de l'assignatura Seminari de competències jurídiques.

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals, l'estudiant ha de cursar dos treballs finals, amb una càrrega de 6 ECTS cadascun. Poden tenir una temàtica similar, però el contingut ha de ser clarament diferent i ha de seguir els requisits i indicacions establerts per cada grau.

El treball final de grau consisteix en l'elaboració d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura orientada a l'avaluació dels resultats d'aprenentatge associats al títol. Per aquest motiu, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa:

  • En el cas del grau de Relacions Internacionals, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 128 crèdits i l'assignatura Disseny d'investigació en estudis internacionals.
  • En el cas del grau de Dret, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 148 crèdits, entre els quals s'inclouen els 4 crèdits de l'assignatura Seminari de competències jurídiques.

Treball final


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals, l'estudiant ha de cursar dos treballs finals, amb una càrrega de 6 ECTS cadascun. Poden tenir una temàtica similar, però el contingut ha de ser clarament diferent i ha de seguir els requisits i indicacions establerts per cada grau.

El treball final de grau consisteix en l'elaboració d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura orientada a l'avaluació dels resultats d'aprenentatge associats al títol. Per aquest motiu, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa:

  • En el cas del grau de Relacions Internacionals, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 128 crèdits i l'assignatura Disseny d'investigació en estudis internacionals.
  • En el cas del grau de Dret, per poder cursar el TFG és imprescindible haver superat 148 crèdits, entre els quals s'inclouen els 4 crèdits de l'assignatura Seminari de competències jurídiques.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director o directora del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director o directora del treball final s'encarrega d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme davant una comissió d'avaluació formada per <tres membres>, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració del treball; 2) la memòria, el producte, el projecte o l'estudi final dut a terme, i 3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del Campus Virtual, un cop s'hagi demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

La doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals té una durada mínima estimada de cinc anys acadèmics i mig, distribuïts en onze quadrimestres, amb una càrrega total de 366 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels estudis, en funció de les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, podràs decidir cada semestre les assignatures que vols cursar. Amb aquesta finalitat, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor o tutora que t'ofereix assistència directa i l'assessorament que necessitis.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs “Claus de la IA generativa”, aplicat al teu àmbit d’estudi
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el teu sector: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa” aplicat al teu àmbit d’estudi i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Doble titulació de Dret i Relacions Internacionals

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Doble titulació de Dret i Relacions Internacionals

Professorat

Direcció dels estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Grau en Doble titulació de Dret i Relacions Internacionals

Sortides professionals

Sortides professionals

Les persones graduades en Dret i en Relacions Internacionals estan capacitades per desenvolupar la seva activitat en qualsevol àmbit professional que requereixi coneixements jurídics i del món de les relacions internacionals, tant en el sector públic com en el privat. Les sortides professionals són les següents, entre altres:

  • Advocat/ada.
  • Assessor/a o consultor/a en l'àmbit fiscal, laboral o mercantil.
  • Notari/ària.
  • Procurador/a.
  • Registrador/a de la propietat.
  • Jutge/jutgessa.
  • Fiscal.
  • Inspector/a d'Hisenda, de Treball o de la Seguretat Social.
  • Funcionari/ària de l'Estat, d'administracions locals i autonòmiques.
  • Assessor/a jurídic/a d'empreses.
  • Assessor/a o professional d'institucions i ONG.
  • Directiu/iva en àmbits com la banca i departaments de recursos humans.
  • Carrera política.
  • Carrera diplomàtica (prèvia superació d'un concurs oposició).
  • Funcionari/ària de la Unió Europea i d'altres organitzacions internacionals (havent superat prèviament les proves d'ingrés per concurs oposició corresponents).

Sortides professionals


Les persones graduades en Dret i en Relacions Internacionals estan capacitades per desenvolupar la seva activitat en qualsevol àmbit professional que requereixi coneixements jurídics i del món de les relacions internacionals, tant en el sector públic com en el privat. Les sortides professionals són les següents, entre altres:

  • Advocat/ada.
  • Assessor/a o consultor/a en l'àmbit fiscal, laboral o mercantil.
  • Notari/ària.
  • Procurador/a.
  • Registrador/a de la propietat.
  • Jutge/jutgessa.
  • Fiscal.
  • Inspector/a d'Hisenda, de Treball o de la Seguretat Social.
  • Funcionari/ària de l'Estat, d'administracions locals i autonòmiques.
  • Assessor/a jurídic/a d'empreses.
  • Assessor/a o professional d'institucions i ONG.
  • Directiu/iva en àmbits com la banca i departaments de recursos humans.
  • Carrera política.
  • Carrera diplomàtica (prèvia superació d'un concurs oposició).
  • Funcionari/ària de la Unió Europea i d'altres organitzacions internacionals (havent superat prèviament les proves d'ingrés per concurs oposició corresponents).
  • Personal públic de les agències de relacions internacionals i comerç exterior de comunitats autònomes i ajuntaments (en alguns casos, es requereix la superació d'un concurs oposició).
  • Gestor/a de projectes i programes internacionals.
  • Tècnic/a de programes de cooperació al desenvolupament.
  • Analista i consultor/a de think tanks (sobre política exterior, cooperació al desenvolupament, etc.). 
  • Professional de la comunicació en l'àrea de relacions internacionals.
  • Professional d'empreses amb orientació internacional (comerç, inversions a l'exterior, etc.).
  • Analista i consultor/a en partits polítics i fundacions de partits.
  • Analista i assessor/a de consultories privades orientades al món dels negocis.
  • Tècnic/a i gestor/a de programes de cooperació al desenvolupament.
  • Periodista especialitzat/ada en informació internacional.
  • Professor/a en àrees de ciències socials d'ensenyament secundari i d'ensenyament universitari.
  • Investigador/a en algun dels àmbits de coneixement del dret i de les relacions internacionals.

Objectius

Aquest programa té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari. L'itinerari formatiu està integrat per continguts i assignatures d'ambdues titulacions, fet que permet que l'estudiant obtingui una formació completa i adaptada per poder-se desenvolupar professionalment en sectors com la diplomàcia, els think tanks, els organismes internacionals, les institucions europees, la consultoria internacional, les empreses multinacionals, les ONG o els despatxos especialitzats en dret internacional. La combinació de dues disciplines clarament complementàries —el dret i les relacions internacionals— permet afrontar qüestions jurídiques en contextos globals, adquirir una comprensió profunda del sistema internacional i dotar els estudiants de la doble titulació d'eines per intervenir en entorns professionals en què conflueixen perspectives diverses.

L'itinerari formatiu integra de manera òptima els dos programes ja existents (grau de Dret i grau de Relacions Internacionals), aprofitant al màxim els seus punts en comú.

Objectius


Aquest programa té com a objectiu principal donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari. L'itinerari formatiu està integrat per continguts i assignatures d'ambdues titulacions, fet que permet que l'estudiant obtingui una formació completa i adaptada per poder-se desenvolupar professionalment en sectors com la diplomàcia, els think tanks, els organismes internacionals, les institucions europees, la consultoria internacional, les empreses multinacionals, les ONG o els despatxos especialitzats en dret internacional. La combinació de dues disciplines clarament complementàries —el dret i les relacions internacionals— permet afrontar qüestions jurídiques en contextos globals, adquirir una comprensió profunda del sistema internacional i dotar els estudiants de la doble titulació d'eines per intervenir en entorns professionals en què conflueixen perspectives diverses.

L'itinerari formatiu integra de manera òptima els dos programes ja existents (grau de Dret i grau de Relacions Internacionals), aprofitant al màxim els seus punts en comú. Es pretén que l'estudiant que vulgui obtenir ambdós títols ho pugui fer en el mínim temps possible, seguint una seqüència d'aprenentatge coherent i amb el suport, l'orientació i l'acompanyament necessaris al llarg de tot el procés formatiu.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

La doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals està pensada per a estudiants amb un sòlid rendiment acadèmic, mentalitat oberta i clara vocació global. S'adreça a perfils com els següents:

  • Professionals que treballen en l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una promoció o una millora en el seu lloc de treball. 
  • Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els seus coneixements sobre la legislació vigent.
  • Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els seus múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.
  • Estudiants i professionals que aspiren a exercir una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també a iniciar el seu propi negoci.
  • Professionals amb interès pels grans debats jurídics i polítics del nostre temps, amb capacitat d'anàlisi, esperit crític i habilitat per expressar idees amb rigor i claredat.

Perfils


La doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals està pensada per a estudiants amb un sòlid rendiment acadèmic, mentalitat oberta i clara vocació global. S'adreça a perfils com els següents:

  • Professionals que treballen en l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una promoció o una millora en el seu lloc de treball. 
  • Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els seus coneixements sobre la legislació vigent.
  • Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els seus múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.
  • Estudiants i professionals que aspiren a exercir una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també a iniciar el seu propi negoci.
  • Professionals amb interès pels grans debats jurídics i polítics del nostre temps, amb capacitat d'anàlisi, esperit crític i habilitat per expressar idees amb rigor i claredat. 
  • Professionals amb curiositat pels reptes internacionals, la defensa dels drets humans i la transformació del món des del dret i la política. Es valora el domini d'idiomes —especialment l'anglès—, així com la capacitat d'argumentació, el pensament lògic i l'autonomia en l'aprenentatge.

Competències

Les competències del grau de Dret són les següents:

  • Aplicar correctament i adequadament els coneixements i habilitats adquirits durant el grau a l'exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques, així com en les funcions d'assessorament jurídic.
  • Treballar en col·laboració amb altres persones, en equips multidisciplinaris i multiculturals, per assolir solucions jurídiques consensuades.
  • Actuar amb responsabilitat social, lleialtat, diligència i transparència en l'exercici de les diferents professions jurídiques.
  • Avaluar el propi aprenentatge, identificant-hi llacunes i planificant l'adquisició de nous coneixements i habilitats.
  • Dissenyar estratègies de defensa o de negociació adequades per a la resolució de conflictes jurídics en entorns professionals.
  • Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències


Les competències del grau de Dret són les següents:

  • Aplicar correctament i adequadament els coneixements i habilitats adquirits durant el grau a l'exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques, així com en les funcions d'assessorament jurídic.
  • Treballar en col·laboració amb altres persones, en equips multidisciplinaris i multiculturals, per assolir solucions jurídiques consensuades.
  • Actuar amb responsabilitat social, lleialtat, diligència i transparència en l'exercici de les diferents professions jurídiques.
  • Avaluar el propi aprenentatge, identificant-hi llacunes i planificant l'adquisició de nous coneixements i habilitats.
  • Dissenyar estratègies de defensa o de negociació adequades per a la resolució de conflictes jurídics en entorns professionals.
  • Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Les competències del grau de Relacions Internacionals són les següents:

  • Dissenyar i gestionar projectes professionals i de recerca en contextos multidisciplinaris.
  • Treballar en equip, adaptant-se a entorns multidisciplinaris i col·laborant eficaçment en projectes de naturalesa internacional.
  • Aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporar la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
  • Transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera clara i correcta tant a públics especialitzats com a públics no especialitzats.
  • Construir una opinió crítica i raonada sobre els temes que identifiquen els debats principals de les relacions internacionals, i emetre judicis argumentats sobre aquests temes.
  • Generar aportacions significatives a partir de la vinculació entre arguments teòrics i l'anàlisi de dades empíriques.

A qui es dirigeix

La doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals s'adreça a estudiants que disposen d'una elevada disponibilitat i motivació, atès que comporta un esforç superior al requerit per cursar una única titulació o per iniciar una segona titulació un cop acabada la primera.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Doble titulació de Dret i Relacions Internacionals

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

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Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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