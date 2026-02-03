Grau en Doble titulació de Dret i Relacions Internacionals

Doble grau online de Dret i Relacions Internacionals
Presentació
A la UOC et preparem per entendre un entorn global i jurídic en transformació constant. Amb la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals de la UOC, interpretaràs el marc legal i les dinàmiques internacionals del món actual, i obtindràs dos títols oficials amb la flexibilitat d'un aprenentatge 100 % en línia.
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Per què estudiar la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals de la UOC?
La implementació de la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals respon a la creixent complexitat de l'entorn actual, marcat per processos de globalització i desglobalització que interconnecten profundament els fenòmens jurídics, polítics, econòmics i socials. La internacionalització de l'activitat econòmica, l'expansió dels organismes internacionals, la necessitat de gestionar conflictes transnacionals i la rellevància progressiva del dret comparat i del dret internacional exigeixen professionals amb una sòlida formació jurídica i, alhora, amb competències avançades en anàlisi internacional.
Aquesta combinació de coneixements, habilitats i competències pròpies del dret i de les relacions internacionals respon a una demanda creixent en sectors com la diplomàcia, els think tanks, els organismes internacionals, les institucions europees, la consultoria internacional, les empreses multinacionals, les ONG o els despatxos especialitzats en dret internacional.
Per què estudiar la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals de la UOC?
La implementació de la doble titulació de Dret i de Relacions Internacionals respon a la creixent complexitat de l'entorn actual, marcat per processos de globalització i desglobalització que interconnecten profundament els fenòmens jurídics, polítics, econòmics i socials. La internacionalització de l'activitat econòmica, l'expansió dels organismes internacionals, la necessitat de gestionar conflictes transnacionals i la rellevància progressiva del dret comparat i del dret internacional exigeixen professionals amb una sòlida formació jurídica i, alhora, amb competències avançades en anàlisi internacional.
Aquesta combinació de coneixements, habilitats i competències pròpies del dret i de les relacions internacionals respon a una demanda creixent en sectors com la diplomàcia, els think tanks, els organismes internacionals, les institucions europees, la consultoria internacional, les empreses multinacionals, les ONG o els despatxos especialitzats en dret internacional. Aquests àmbits requereixen perfils capaços de treballar en entorns multiculturals, comprendre sistemes jurídics diversos i adaptar-se a realitats polítiques, econòmiques i socials en transformació constant.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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366
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.