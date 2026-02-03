Grado en Doble titulación de Derecho y Criminología

Doble grado online de Derecho y Criminología
Presentación
La UOC te ofrece la oportunidad de cursar online la doble titulación de Derecho y de Criminología, una formación completa diseñada para quienes deseen marcar la diferencia. Al finalizar esta titulación, obtendrás dos títulos oficiales (graduado o graduada en Derecho y graduado o graduada en Criminología), que te permitirán ampliar tus oportunidades profesionales.
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¿Por qué estudiar la doble titulación de Derecho y de Criminología online de la UOC?
La implementación de la doble titulación de Derecho y de Criminología responde a la necesidad creciente de formar a profesionales capaces de integrar el estudio del fenómeno delictivo desde una vertiente jurídica, sociológica y psicológica. El grado de Derecho proporciona el rigor metodológico para la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico, en el ámbito del derecho penal sustantivo y procesal y del derecho penitenciario. Por otro lado, el grado de Criminología aporta las herramientas científicas y los conocimientos para la prevención, la intervención, la evaluación y el asesoramiento en materia de delincuencia.
Ambas disciplinas se complementan para formar a expertos capaces de analizar el derecho penal como un instrumento dentro de una realidad social compleja que exige comprender el comportamiento criminal y la atención a la víctima, y adoptar estrategias eficaces tanto de prevención como de reinserción.
Esta justificación académica se refuerza con una demanda creciente de expertos que puedan trabajar en ámbitos tan variados como el derecho penal de empresa (compliance), la administración de justicia, los centros penitenciarios, la seguridad pública o la seguridad privada, entre otros.
¿Por qué estudiar la doble titulación de Derecho y de Criminología online de la UOC?
La implementación de la doble titulación de Derecho y de Criminología responde a la necesidad creciente de formar a profesionales capaces de integrar el estudio del fenómeno delictivo desde una vertiente jurídica, sociológica y psicológica. El grado de Derecho proporciona el rigor metodológico para la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico, en el ámbito del derecho penal sustantivo y procesal y del derecho penitenciario. Por otro lado, el grado de Criminología aporta las herramientas científicas y los conocimientos para la prevención, la intervención, la evaluación y el asesoramiento en materia de delincuencia.
Ambas disciplinas se complementan para formar a expertos capaces de analizar el derecho penal como un instrumento dentro de una realidad social compleja que exige comprender el comportamiento criminal y la atención a la víctima, y adoptar estrategias eficaces tanto de prevención como de reinserción.
Esta justificación académica se refuerza con una demanda creciente de expertos que puedan trabajar en ámbitos tan variados como el derecho penal de empresa (compliance), la administración de justicia, los centros penitenciarios, la seguridad pública o la seguridad privada, entre otros.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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23 sept 2026
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