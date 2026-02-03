Grado en Doble titulación de Derecho y Criminología

La implementación de la doble titulación de Derecho y de Criminología responde a la necesidad creciente de formar a profesionales capaces de integrar el estudio del fenómeno delictivo desde una vertiente jurídica, sociológica y psicológica. El grado de Derecho proporciona el rigor metodológico para la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico, en el ámbito del derecho penal sustantivo y procesal y del derecho penitenciario. Por otro lado, el grado de Criminología aporta las herramientas científicas y los conocimientos para la prevención, la intervención, la evaluación y el asesoramiento en materia de delincuencia.

Ambas disciplinas se complementan para formar a expertos capaces de analizar el derecho penal como un instrumento dentro de una realidad social compleja que exige comprender el comportamiento criminal y la atención a la víctima, y adoptar estrategias eficaces tanto de prevención como de reinserción.

Esta justificación académica se refuerza con una demanda creciente de expertos que puedan trabajar en ámbitos tan variados como el derecho penal de empresa (compliance), la administración de justicia, los centros penitenciarios, la seguridad pública o la seguridad privada, entre otros.