Grau en Doble titulació de Dret i Criminologia

Doble grau online de Dret i de Criminologia
Presentació
La UOC t'ofereix l'oportunitat de cursar online la doble titulació de Dret i de Criminologia, una formació completa dissenyada per a qui vol marcar la diferència. En acabar aquesta titulació, obtindràs dos títols oficials (graduat o graduada en Dret i graduat o graduada en Criminologia), que et permetran ampliar les teves oportunitats professionals.
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Per què estudiar la doble titulació de Dret i Criminologia?
La implementació de la doble titulació de Dret i de Criminologia respon a la necessitat creixent de formar professionals capaços d'integrar l'estudi del fenomen delictiu des d'un vessant jurídic, sociològic i psicològic. El grau de Dret proporciona el rigor metodològic per a la interpretació i l'aplicació de l'ordenament jurídic, en l'àmbit del dret penal substantiu i processal i del dret penitenciari. D'altra banda, el grau de Criminologia aporta les eines científiques i els coneixements per a la prevenció, la intervenció, l'avaluació i l'assessorament en matèria de delinqüència.
Les dues disciplines es complementen per formar experts capaços d'analitzar el dret penal com un instrument dins d'una realitat social complexa que exigeix comprendre el comportament criminal i l'atenció a la víctima, i adoptar estratègies eficaces tant de prevenció com de reinserció.
Aquesta justificació acadèmica es reforça amb una demanda creixent d'experts que puguin treballar en àmbits tan diversos com el dret penal d'empresa (compliance), l'administració de justícia, els centres penitenciaris, la seguretat pública o la seguretat privada, entre altres.
Per què estudiar la doble titulació de Dret i Criminologia?
La implementació de la doble titulació de Dret i de Criminologia respon a la necessitat creixent de formar professionals capaços d'integrar l'estudi del fenomen delictiu des d'un vessant jurídic, sociològic i psicològic. El grau de Dret proporciona el rigor metodològic per a la interpretació i l'aplicació de l'ordenament jurídic, en l'àmbit del dret penal substantiu i processal i del dret penitenciari. D'altra banda, el grau de Criminologia aporta les eines científiques i els coneixements per a la prevenció, la intervenció, l'avaluació i l'assessorament en matèria de delinqüència.
Les dues disciplines es complementen per formar experts capaços d'analitzar el dret penal com un instrument dins d'una realitat social complexa que exigeix comprendre el comportament criminal i l'atenció a la víctima, i adoptar estratègies eficaces tant de prevenció com de reinserció.
Aquesta justificació acadèmica es reforça amb una demanda creixent d'experts que puguin treballar en àmbits tan diversos com el dret penal d'empresa (compliance), l'administració de justícia, els centres penitenciaris, la seguretat pública o la seguretat privada, entre altres.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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360
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.