¿Hay más de un grado para trabajar como ingeniero informático?

Ingeniería Informática no es el único camino dentro del ámbito tecnológico. Según el enfoque que te interese más, hay itinerarios que pueden encajarte mejor.

Si lo que te llama es programar y construir sistemas, el grado en Ingeniería Informática es la vía más directa. Si te atrae más el análisis de datos y la inteligencia artificial, el grado en Ciencia de Datos Aplicada te da una base más analítica, centrada en la estadística y los modelos predictivos. Y si quieres combinar tecnología con visión de negocio, la doble titulación de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas integra ambas formaciones en un solo itinerario, sin alargarse mucho más que un grado simple. Elige según si tu enfoque es más técnico, más analítico o más orientado a la gestión.

El mapa paso a paso: ¿qué debes hacer desde que entras en la universidad hasta trabajar de ingeniero informático?

Desde que entras en la universidad hasta que trabajas de ingeniero informático, puedes construir una carrera sólida a través de cuatro fases:

Fase 1. Grado universitario (años 1-4): construyes la base teórica, las herramientas prácticas y las competencias oficiales de la disciplina.

construyes la base teórica, las herramientas prácticas y las competencias oficiales de la disciplina. Fase 2. Prácticas y primer contacto laboral: aprovechas los últimos cursos para hacer prácticas en empresas o trabajar en proyectos reales del sector.

aprovechas los últimos cursos para hacer prácticas en empresas o trabajar en proyectos reales del sector. Fase 3. Especialización de posgrado: das el salto hacia un nicho concreto (ciberseguridad, datos, IA) con un máster de especialización, si te interesa profundizar.

das el salto hacia un nicho concreto (ciberseguridad, datos, IA) con un máster de especialización, si te interesa profundizar. Fase 4. Posicionamiento y red profesional: construyes un portafolio, participas en proyectos y te integras en la comunidad del sector para acceder a más oportunidades.

¿Quieres convertirte en ingeniero informático? Descubre la oferta formativa de la UOC para conseguirlo

En la UOC puedes formarte para ser ingeniero informático sin nota de corte, con un modelo 100 % en línea y flexible que se adapta a tu vida. Descubre el plan de estudios del grado o consulta las alternativas si vienes de un ciclo formativo o de otro ámbito tecnológico.

Si quieres cursar la titulación principal de acceso directamente: descubre el grado en Ingeniería Informática de la UOC y su plan de estudios.

Si buscas una vía desde un ciclo formativo u otra titulación afín: consulta los ciclos y los grados relacionados de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC.