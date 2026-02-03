Tens clar que vols dedicar-te a la informàtica, però la quantitat d'opcions i requisits t'atabala. L'opció més estratègica és el grau en Enginyeria Informàtica: quatre anys i 240 crèdits que et donen accés a la professió, sense necessitat de cap màster obligatori. I a la UOC el pots començar sense nota de tall. Aquí trobaràs els passos concrets i les vies d'accés, també si vens d'un cicle formatiu.
Quin és el grau universitari principal per treballar com a enginyer informàtic?
El grau en Enginyeria Informàtica és la via acadèmica directa cap a la professió: 240 crèdits ECTS repartits en quatre cursos, amb continguts de programació, sistemes, bases de dades i ciberseguretat. A més, la informàtica no és una professió regulada a Espanya, cosa que simplifica el recorregut: no calen ni un màster obligatori ni una oposició per exercir. La taula següent resumeix els dubtes clau sobre l'itinerari.
Pregunta clau d'itinerari
Resposta i camí per a enginyer informàtic
Quina carrera necessites per ser enginyer informàtic?
El grau en Enginyeria Informàtica (240 crèdits, quatre anys): la titulació oficial que et dona accés directe al sector.
Es pot accedir a Enginyeria Informàtica des de qualsevol batxillerat o cicle formatiu de grau superior (CFGS)?
Sí, des de qualsevol modalitat de batxillerat complint els requisits generals. Els CFGS del sector informàtic (DAM, DAW, ASIX...) et permeten convalidar fins a 54 crèdits.
Cal fer un màster obligatori per exercir d'enginyer informàtic?
No. Com que no és una professió regulada, amb el grau ja pots exercir com a enginyer/a informàtic/a en el sector privat. Un màster aprofundeix l'especialització, però no és un requisit legal.
Cal opositar per treballar com a enginyer informàtic?
Tot i que no és la via principal, ja que el sector privat concentra la major part de la demanda, també hi ha places públiques per a perfils TIC.
Quant de temps necessites per poder exercir?
Amb els quatre anys del grau ja et pots incorporar al mercat laboral; moltes persones comencen a treballar durant les pràctiques dels últims cursos.
Què passa si no arribes a la nota de tall? Vies alternatives d'accés a Enginyeria Informàtica
Quedar-te per sota d'una nota de tall no vol dir renunciar a ser enginyer informàtic a través de la UOC. Hi ha tres vies reals per seguir el mateix itinerari sense "perdre" un any:
- Accés sense nota de tall (el model UOC): La UOC no té nota de tall per accedir als seus graus oficials, pots començar la formació universitària directament en acabar el batxillerat, complint només els requisits d'accés generals.
- Via des d'un cicle formatiu de grau superior: Cicles com Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM), Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) o Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX), et permeten convalidar fins a 54 crèdits del grau en Enginyeria Informàtica. De fet, al voltant del 40 % de l'estudiantat d'aquest grau a la UOC hi arriba des d'un CFGS.
- Accés des de graus afins: També pots començar un grau similar com Multimèdia, Telecomunicació, Ciència de Dades Aplicada, i reorientar-te després cap a la informàtica amb un màster d'especialització.
Hi ha més d'un grau per treballar com a enginyer informàtic?
Enginyeria Informàtica no és l'únic camí dins l'àmbit tecnològic. Segons quin enfocament t'interessa més, hi ha itineraris que et poden encaixar millor.
Si el que et crida és programar i construir sistemes, el grau en Enginyeria Informàtica és la via més directa. Si t'atrau més l'anàlisi de dades i la intel·ligència artificial, el grau en Ciència de Dades Aplicada et dona una base més analítica, centrada en estadística i models predictius. I si vols combinar tecnologia amb visió de negoci, el doble grau en Enginyeria Informàtica i ADE integra totes dues formacions en un sol itinerari, sense allargar-se gaire més que un grau simple. Tria segons si el teu enfocament és més tècnic, més analític o més orientat a la gestió.
El mapa pas a pas: què has de fer des que entres a la Universitat fins a treballar d'enginyer informàtic?
Des que entres a la Universitat fins que treballes d'enginyer informàtic, pots construir una carrera sòlida a través de quatre fases:
- Fase 1. Grau universitari (anys 1-4): Construeixes la base teòrica, les eines pràctiques i les competències oficials de la disciplina.
- Fase 2. Pràctiques i primer contacte laboral: Aprofites els últims cursos per fer pràctiques en empreses o treballar en projectes reals del sector.
- Fase 3. Especialització de postgrau: Fas el salt cap a un nínxol concret (ciberseguretat, dades, IA) amb un màster d'especialització, si t'interessa aprofundir-hi.
- Fase 4. Posicionament i xarxa professional: Construeixes un portafolis, participes en projectes i t'integres a la comunitat del sector per accedir a més oportunitats.
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A la UOC et pots formar per ser enginyer informàtic sense nota de tall, amb un model 100 % en línia i flexible que s'adapta a la teva vida. Descobreix el pla d'estudis del grau o consulta les alternatives si vens d'un cicle formatiu o d'un altre àmbit tecnològic.
Si vols cursar la titulació principal d'accés directament: descobreix el grau en Enginyeria Informàtica a la UOC i el seu pla d'estudis.
Si busques una via des d'un cicle formatiu o una altra titulació afí: consulta els cicles i els graus relacionats dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
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