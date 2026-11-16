Un abogado laboral es un profesional del derecho que asesora y defiende a trabajadores y empresas en sus relaciones laborales. Para ejercer, necesitas el grado en Derecho, el máster universitario en Abogacía y Procura y superar la prueba de acceso a la profesión. En este artículo verás qué hace un abogado laboral, cuánto gana, qué hay que estudiar para serlo y qué salidas tiene.

¿Qué hace un abogado laboral?

El abogado laboral asesora a trabajadores y a empresas en derecho del trabajo y de la Seguridad Social, lo que abarca desde la redacción de un contrato hasta la defensa ante los tribunales. Sus funciones principales son:

Asesorar en la redacción, la negociación y la extinción de contratos de trabajo.

en la redacción, la negociación y la extinción de contratos de trabajo. Representar a trabajadores o empresas en procedimientos de despido, en la conciliación previa y en el juicio.

a trabajadores o empresas en procedimientos de despido, en la conciliación previa y en el juicio. Negociar convenios colectivos y expedientes de regulación de empleo (ERE y ERTE).

convenios colectivos y expedientes de regulación de empleo (ERE y ERTE). Reclamar salarios, finiquitos o indemnizaciones no abonados correctamente.

salarios, finiquitos o indemnizaciones no abonados correctamente. Gestionar incapacidades, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante la Seguridad Social.

incapacidades, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante la Seguridad Social. Intervenir en casos de acoso laboral (mobbing), discriminación o vulneración de derechos fundamentales.

en casos de acoso laboral (mobbing), discriminación o vulneración de derechos fundamentales. Auditar el cumplimiento de las obligaciones laborales de una empresa para minimizar riesgos.

¿Cuánto gana un abogado laboral en España?

Según la Guía del Mercado Laboral 2026 de Hays, las retribuciones del sector legal varían según la experiencia, la ciudad, el tamaño de la organización y el tipo de puesto. Las siguientes cifras son referencias generales del sector jurídico y te pueden servir de orientación:

Nivel Barcelona Madrid Abogado júnior 31.500-32.500 € 32.500-38.500 € Abogado sénior 52.500-67.500 € 58.500-72.500 € Director de asesoría jurídica 65.000-97.500 € 76.500-105.000 € Socio profesional (consultoría) 193.000 € 209.500 €

Para el perfil concreto de abogado laboral, la Guía Salarial 2027 de Michael Page indica entre 30.000 y 110.000 € al año en un despacho nacional pequeño (media: 70.000 €) y entre 35.000 y 130.000 € en uno grande (media: 82.500 €).

¿Qué habilidades necesita un abogado laboral?

Para trabajar como abogado laboral, necesitas combinar conocimientos técnicos (hard skills) y habilidades personales (soft skills). Los primeros te permiten defender un caso; las segundas, gestionar situaciones con mucha carga emocional.

Competencias técnicas Competencias transversales Derecho del trabajo y de la Seguridad Social Negociación y mediación Derecho procesal laboral Comunicación persuasiva oral y escrita Redacción de documentos jurídicos Empatía y escucha activa Interpretación de convenios colectivos Pensamiento crítico y resolución de problemas Prevención de riesgos laborales Inteligencia emocional y gestión del estrés

Muchas veces tratas con personas que acaban de perder su empleo. Generar confianza y gestionar el conflicto pesa tanto como dominar la ley.

¿Qué hay que estudiar para ser abogado laboral?

El itinerario está regulado y exige tres pasos. Si optas por una formación en línea, recuerda que puedes cursar los dos primeros 100 % en línea y compaginarlos con el trabajo o con otras responsabilidades:

Grado en Derecho. Es el requisito para acceder a las profesiones jurídicas. El grado en Derecho de la UOC consta de 240 créditos y se estudia 100 % en línea, a tu ritmo. Máster universitario en Abogacía y Procura. El máster universitario en Abogacía y Procura de la UOC consta de 90 créditos y dura un año y medio a tiempo completo. Incluye 30 créditos de prácticas académicas curriculares, supervisadas por abogados en ejercicio. Prueba de acceso y colegiación. Con el máster puedes presentarte al examen de Estado que convoca el Ministerio de Justicia. Después, tienes que colegiarte en el colegio de la abogacía que elijas.

Si ya tienes otra titulación, como Relaciones Laborales y Ocupación, puedes pedir un reconocimiento de créditos para acortar el grado en Derecho.

Si estás empezando, no necesitas esperar a tener experiencia. Las prácticas del máster son virtuales, así que puedes ganar práctica real desde casa.

Salidas profesionales del abogado laboral

Abogado de empresa. Trabaja en recursos humanos o en la asesoría jurídica interna. Su función es preventiva: contratación, relaciones laborales y negociación con la representación de los trabajadores.

Trabaja en recursos humanos o en la asesoría jurídica interna. Su función es preventiva: contratación, relaciones laborales y negociación con la representación de los trabajadores. Abogado en sindicatos. Defiende a los trabajadores afiliados en despidos y reclamaciones, y participa en la negociación colectiva.

Defiende a los trabajadores afiliados en despidos y reclamaciones, y participa en la negociación colectiva. Administración pública. Existe la posibilidad de acceder a organismos públicos mediante oposición.

Demanda laboral: ¿qué dicen los informes?

La guía Hays 2026 del sector legal incluye al abogado laboralista júnior y sénior entre los perfiles más solicitados y apunta que los salarios se mantienen al alza. Además, según la encuesta de inserción laboral de másteres de AQU Catalunya (2023), el 76,2 % de los titulados de másteres en derecho repetiría el máster y casi el 70 % de los titulados de másteres habilitantes de abogacía trabaja en funciones propias de su máster.

Da el primer paso para trabajar como abogado laboral

En la UOC puedes cursar el grado en Derecho y el máster universitario en Abogacía y Procura 100 % en línea y a tu ritmo. Consulta sus planes de estudio y empieza el camino.