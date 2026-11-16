Un advocat laboral és un professional del dret que assessora i defensa treballadors i empreses en les seves relacions laborals. Per exercir, necessites el grau en Dret, el màster universitari en Advocacia i Procura i superar la prova d'accés a la professió. En aquest article veuràs què fa un advocat laboral, quant guanya, què cal estudiar per ser-ho i quines sortides té.
Què fa un advocat laboral?
L'advocat laboral assessora treballadors i empreses en dret del treball i de la Seguretat Social, la qual cosa inclou des de la redacció d'un contracte fins a la defensa davant els tribunals. Les seves funcions principals són:
- Assessorar en la redacció, la negociació i l'extinció de contractes de treball.
- Representar treballadors o empreses en procediments d'acomiadament, en la conciliació prèvia i en el judici.
- Negociar convenis col·lectius i expedients de regulació d'ocupació (ERO i ERTO).
- Reclamar salaris, quitances o indemnitzacions no abonats correctament.
- Gestionar incapacitats, accidents de treball i malalties professionals davant la Seguretat Social.
- Intervenir en casos d'assetjament laboral (mobbing), discriminació o vulneració de drets fonamentals.
- Auditar el compliment de les obligacions laborals d'una empresa per minimitzar riscos.
Quant guanya un advocat laboral a Espanya?
Segons la Guía del Mercado Laboral 2026 d'Hays, les retribucions del sector legal varien segons l'experiència, la ciutat, la mida de l'organització i el tipus de lloc. Les xifres següents són referències generals del sector jurídic i et poden servir d'orientació:
|Nivell
|Barcelona
|Madrid
|Advocat júnior
|31.500-32.500 €
|32.500-38.500 €
|Advocat sènior
|52.500-67.500 €
|58.500-72.500 €
|Director d'assessoria jurídica
|65.000-97.500 €
|76.500-105.000 €
|Soci professional (consultoria)
|193.000 €
|209.500 €
Per al perfil concret d'advocat laboral, la Guía Salarial 2027 de Michael Page indica entre 30.000 i 110.000 € a l'any en un despatx nacional petit (mitjana: 70.000 €) i entre 35.000 i 130.000 € en un de gran (mitjana: 82.500 €).
Quines habilitats necessita un advocat laboral?
Per treballar com a advocat laboral, necessites combinar coneixements tècnics (hard skills) i habilitats personals (soft skills). Els primers et permeten defensar un cas; les segones, gestionar situacions amb molta càrrega emocional.
|Competències tècniques
|Competències transversals
|Dret del treball i de la Seguretat Social
|Negociació i mediació
|Dret processal laboral
|Comunicació persuasiva oral i escrita
|Redacció de documents jurídics
|Empatia i escolta activa
|Interpretació de convenis col·lectius
|Pensament crític i resolució de problemes
|Prevenció de riscos laborals
|Intel·ligència emocional i gestió de l'estrès
Moltes vegades tractes amb persones que acaben de perdre la seva feina. Generar confiança i gestionar el conflicte pesa tant com dominar la llei.
Què cal estudiar per ser advocat laboral?
L'itinerari està regulat i exigeix tres passos. Si optes per una formació en línia, recorda que pots cursar els dos primers 100 % en línia i compaginar-los amb la feina o amb altres responsabilitats:
- Grau en Dret. És el requisit per accedir a les professions jurídiques. El grau en Dret de la UOC consta de 240 crèdits i s'estudia 100 % en línia, al teu ritme.
- Màster universitari en Advocacia i Procura. El màster universitari en Advocacia i Procura de la UOC consta de 90 crèdits i dura un any i mig a temps complet. Inclou 30 crèdits de pràctiques acadèmiques curriculars, supervisades per advocats en exercici.
- Prova d'accés i col·legiació. Amb el màster et pots presentar a l'examen d'Estat que convoca el Ministeri de Justícia. Després, t'has de col·legiar en el col·legi de l'advocacia que triïs.
Si ja tens una altra titulació, com ara Relacions Laborals i Ocupació, pots demanar un reconeixement de crèdits per escurçar el grau en Dret.
Si estàs començant, no has d'esperar a tenir experiència. Les pràctiques del màster són virtuals, així que pots guanyar pràctica real des de casa.
Sortides professionals de l'advocat laboral
- Advocat d'empresa. Treballa en recursos humans o en l'assessoria jurídica interna. La seva funció és preventiva: contractació, relacions laborals i negociació amb la representació dels treballadors.
- Advocat en sindicats. Defensa els treballadors afiliats en acomiadaments i reclamacions, i participa en la negociació col·lectiva.
- Administració pública. Hi ha la possibilitat d'accedir a organismes públics mitjançant oposició.
Demanda laboral: què diuen els informes?
La guia Hays 2026 del sector legal inclou l'advocat laboralista júnior i sènior entre els perfils més sol·licitats i apunta que els salaris es mantenen a l'alça. A més, segons l'enquesta d'inserció laboral de màsters d'AQU Catalunya (2023), el 76,2 % dels titulats de màsters en dret repetiria el màster i gairebé el 70 % dels titulats de màsters habilitants d'advocacia treballa en funcions pròpies del seu màster.
Fes el primer pas per treballar com a advocat laboral
A la UOC pots cursar el grau en Dret i el màster universitari en Advocacia i Procura 100 % en línia i al teu ritme. Consulta'n els plans d'estudi i comença el camí.
Preguntes freqüents sobre l'advocat laboral
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