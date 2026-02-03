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Màster universitari Online en Advocacia i Procura

Presentació

Vols ser un advocat o procurador polivalent amb domini de les lleis i les noves tecnologies? Forma't online amb el màster universitari d'Advocacia i Procura de la UOC i prepara't per als nous desafiaments de la justícia. Pensat tant per a futurs professionals de l’advocacia o la procura com per a professionals que ja treballen i volen actualitzar els seus coneixements. Si ets lletrat o professional dels serveis jurídics, aquest màster et permet ampliar les teves aptituds i adaptar-te a l'entorn digital.    
Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen per als teus reptes professionals.

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'àmbit jurídic i la política pública”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el màster universitari d'Advocacia i Procura online de la UOC?

És un màster oficial necessari per a poder realitzar la prova estatal i exercir la professió de l'advocacia o la procura. A més, estudiant aquest màster aconseguiràs:

  • Liderar la transformació digital del sector judicial.
  • Un perfil especialitzat en noves tecnologies que marcarà la diferència.
  • Una formació multidisciplinària, que integra les habilitats tècniques i els coneixements que requereix l'exercici de la professió de l’advocacia i la procura:

                    Tècnics: substantius i processals.

                    Estratègics: organitzatius i econòmics.

                    Humans: deontològics i relacionals.

Per a conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 90

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Amb la col·laboració de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Advocacia i Procura

Pla d'estudis

90
ECTS
12
ECTS
Optativa
42
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
30
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologi­a

Assignatures obligatòries
Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6

Assignatures pràctiques i obligatòries (*)  
Crèdits
6
6
6
6
6
6

   (*) Les pràctiques es realitzen en format virtual i no es poden cursar en format presencial ni es poden convalidar. Son obligatoris un total de 30 crèdits, és a dir, s'han d'escollir 5 dels 6 despatxos en oferta.

Assignatures optatives
Crèdits
6
6
6
6
6

 

 

Planificació en un any i mig

PeríodesAssignaturesCrèdits
Total: 90 crèdits     
Semestre 1La professió de l’Advocacia i la Procura6
Habilitats tècniques de l’Advocacia i la Procura6
Procés civil I6
Procés penal6
Procés laboral / administratiu6
Total semestre 130
Semestre 2Procés civil II6
Despatx civil (o procura)6
Despatx penal (o procura)6
Asignatura optativa I6
Total semestre 230
Semestre 3Asignatura optativa II6
Despatx mercantil6
Despatx administratiu 6
Despatx laboral6
Treball final de màster6
Total semestre 330

 

 

 

 

Planificació en tres anys

PeríodesAssignaturesCrèdits
Total: 90 crèdits
Semestre 1La professió de l’Advocacia i la Procura6
Habilitats tècniques de l’Advocacia i la Procura6
Procés civil I6
Total semestre 118
Semestre 2Procés civil II6
Procés penal6
Procés laboral / administratiu6
Total semestre 218
Semestre 3Procés laboral / administratiu6
Despatx civil (o procura)6
Despatx penal (o procura)6
Total semestre 318
Semestre 4Assignatura optativa I6
Despatx mercantil6
Total semestre 412
Semestre 5Assignatura optativa II6
Despatx administratiu6
Total semestre 512
Semestre 6Despatx laboral6
Treball final de màster6
Total semestre 612

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaObligatòria
Durada30 crèdits ECTS (6 crèdits ECTS per despatx de pràctiques), que equivalen a  un total de 750 hores de dedicació a questions judicials i no judicials . Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/sVirtual. També es faran trobades de grup via videoconferència per tractar temes específics i on s'abordaran qüestions rellevants en relació amb la intervenció del professional de l'advocacia a l'ordre jurisdiccional respectiu.
RequisitsPer a poder matricular-se dels despatxos cal haver superat 24 crèdits del curs de formació.
AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant estarà acompanyat d'un/a advocat/da o procurador/a tutor/a en cadascun dels diferents despatxos que farà un seguiment personalitzat del seu aprenentatge (tutor/a del centre de pràctiques).

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaObligatòria
Durada30 crèdits ECTS (6 crèdits ECTS per despatx de pràctiques), que equivalen a  un total de 750 hores de dedicació a questions judicials i no judicials . Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat/sVirtual. També es faran trobades de grup via videoconferència per tractar temes específics i on s'abordaran qüestions rellevants en relació amb la intervenció del professional de l'advocacia a l'ordre jurisdiccional respectiu.
RequisitsPer a poder matricular-se dels despatxos cal haver superat 24 crèdits del curs de formació.
AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant estarà acompanyat d'un/a advocat/da o procurador/a tutor/a en cadascun dels diferents despatxos que farà un seguiment personalitzat del seu aprenentatge (tutor/a del centre de pràctiques). A més, un professor de la UOC supervisarà la seva trajectòria formativa en cadascun dels despatxos (tutor acadèmic) per a assegurar el seguiment del projecte formatiu.
 

 

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Treball Final de Màster

El màster universitari en advocacia i procura conclou amb l'elaboració d'un treball final (TFM). El TFM consta de 6 crèdits ECTS equivalent a 150 hores de treball. El treball final consisteix en l'elaboració d'un dictamen que incorpora qüestions substantives, processals i deontològiques sobre un tema de rellevància jurídica vinculat a algun o alguns dels àmbits i matèries que s'hagin treballat al llarg del màster. Per matricular-se de l'assignatura s'han d'haver superat 40 crèdits ECTS.

Prèviament a formalitzar la matrícula del TFM, l'estudiant ha de triar una de les grans àrees en les que desenvoluparà el treball: 

  • Dret civil
  • Dret mercantil
  • Dret administratiu
  • Dret laboral
  • Dret penal

El tema específic del treball final el comunicarà el tutor o tutora un cop començat el curs. El treball és individual i es realitza amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit.

Treball Final de Màster


El màster universitari en advocacia i procura conclou amb l'elaboració d'un treball final (TFM). El TFM consta de 6 crèdits ECTS equivalent a 150 hores de treball. El treball final consisteix en l'elaboració d'un dictamen que incorpora qüestions substantives, processals i deontològiques sobre un tema de rellevància jurídica vinculat a algun o alguns dels àmbits i matèries que s'hagin treballat al llarg del màster. Per matricular-se de l'assignatura s'han d'haver superat 40 crèdits ECTS.

Prèviament a formalitzar la matrícula del TFM, l'estudiant ha de triar una de les grans àrees en les que desenvoluparà el treball: 

  • Dret civil
  • Dret mercantil
  • Dret administratiu
  • Dret laboral
  • Dret penal

El tema específic del treball final el comunicarà el tutor o tutora un cop començat el curs. El treball és individual i es realitza amb la tutorització i la guia del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui dur a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fer el seguiment de la seva elaboració. 

El treball final conclou amb una defensa oral, en la qual l'estudiant ha de fer una presentació oral en vídeo i defensar el treball davant d'una Comissió d'avaluació, formada per tres membres. La defensa es porta a terme de forma virtual, síncrona i pública.

Per a més informació sobre la docència, s'ha de consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Recursos per l'aprenentatge

Des del seu inici, la UOC proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de l'activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Poden ser materials docents que la UOC mateixa encarrega i elabora o poden ser recursos existents a la Xarxa o ja publicats per tercers. L'encàrrec i l'elaboració dels materials docents propis és una caracterí­stica del model d'aprenentatge de la UOC. En aquests moments, la UOC té un volum considerable de materials docents elaborats per experts i editats per professionals que s'encarreguen de fer-ne el tractament didàctic, la correcció o la traducció, l'edició i la maquetació.

El tractament didàctic consisteix a donar forma al contingut de l'autor, convertir frases llargues en curtes, elaborar paràgrafs senzills, destacar textos o idees importants, posar exemples o afegir recursos gràfics que puguin facilitar la comprensió i lectura del text.

Recursos per l'aprenentatge


Des del seu inici, la UOC proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de l'activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Poden ser materials docents que la UOC mateixa encarrega i elabora o poden ser recursos existents a la Xarxa o ja publicats per tercers. L'encàrrec i l'elaboració dels materials docents propis és una caracterí­stica del model d'aprenentatge de la UOC. En aquests moments, la UOC té un volum considerable de materials docents elaborats per experts i editats per professionals que s'encarreguen de fer-ne el tractament didàctic, la correcció o la traducció, l'edició i la maquetació.

El tractament didàctic consisteix a donar forma al contingut de l'autor, convertir frases llargues en curtes, elaborar paràgrafs senzills, destacar textos o idees importants, posar exemples o afegir recursos gràfics que puguin facilitar la comprensió i lectura del text. A més, tots els continguts passen per una revisió lingüí­stica, estilí­stica i ortotipogràfica, i també per la traducció a altres idiomes si cal.

L'edició del contingut docent UOC es fa en XML, de manera que el contingut té múltiples versions: web, PDF, àudio o dispositiu electrònic. Cada any la UOC fa una inversió en nous continguts i en la renovació d'aquells que han quedat obsolets. D'altra banda, els usuaris de la UOC tenen una biblioteca virtual, que té com a objectiu principal proporcionar a estudiants, docents i investigadors accés a la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de la seva activitat. En particular, la biblioteca dóna accés a les principals bases de dades jurí­diques de legislació, jurisprudència i doctrina.

La Biblioteca Virtual de la UOC és accessible per mitjà del portal web per a tota la comunitat universitària i fins i tot per a usuaris externs en el cas d'alguns serveis i col·leccions. Així­ mateix, s'hi accedeix directament des de les aules del Campus Virtual per mitjà de l'espai "Materials i fonts", que reuneix i proporciona una selecció rigorosa de recursos, preparada conjuntament entre el professorat i l'equip de la biblioteca. Aquest espai de recursos està present en totes les assignatures, facilita als estudiants el seguiment de les activitats proposades i els permet tenir a l'abast fonts d'informació i recursos actualitzats per a cada àmbit. Els recursos que s'inclouen a l'aula són de tipologia diversa: continguts creats ad hoc (descrits anteriorment), articles, bases de dades, llibres electrònics, revistes electròniques, programari, exercicis d'autoavaluació, enllaços a la bibliografia recomanada, recursos d'informació electrònica gratuïts, etc. D'aquesta manera els estudiants gaudeixen d'una biblioteca a mida per a cada assignatura.

Durada

El Màster d'Advocacia i Procura té una durada mínima estimada de tres semestres acadèmics, amb una càrrega total de 90 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D’aquesta manera, l’estudiant disposa d’un ampli ventall de possibilitats a l’hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Aquest màster habilita per poder presentar-se a l'examen d'Estat d'Advocacia i de Procura que convoca el Ministeri de Justícia. La data de l'examen la fixa el Ministeri aproximadament un mes abans de la realització.  Els calendaris acadèmics de la UOC es fixen mesos abans d'iniciar el curs, i no es poden modificar a costa de la data oficial de realització de la prova.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'àmbit jurídic i la política pública: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'àmbit jurídic i la política pública i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Advocacia i Procura

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

Únicament podran ser convalidades assignatures de caràcter obligatori i/o optatiu, sempre que s'acrediti haver cursat un postgrau o màster que inclogui els mateixos continguts de les assignatures a convalidar i segons el que indica la normativa acadèmica.

Per tant, no poden convalidar-se les pràctiques externes (despatx civil, despatx mercantil, despatx penal, despatx laboral, despatx administratiu i despatx Procura).

Màster universitari en Advocacia i Procura

Professorat

Direcció dels estudis

  • Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
    Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

    Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Actualment és Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Dret per la Universitat Ramon Llull/ESADE, és llicenciat en Dret i Màster en Dret per la mateixa universitat. Ha publicat extensament en temes de la flexibilitat interna i externa del contracte de treball; els fenòmens de pluralitat empresarial; el risc de la tecnologia sobre els drets fonamentals i l'impacte de la robotització i la intel·ligència artificial en les relacions de treball; les institucions de protecció social; les relacions laborals del personal de l'Administració Pública; i també sobre la psicologia de la conducta i l'anàlisi econòmica del dret del treball.

Màster universitari en Advocacia i Procura

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster universitari d'Advocacia i Procura de la UOC dona accés a la professió de l'advocacia i a la professió de la procuradoria. Podràs exercir com a procurador/a o com a advocat/a tant per compte propi com en departaments jurídics de tota mena d'empreses i organitzacions, en despatxos i bufets o en auditories i consultories, entre altres.

Objectius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia i Procura és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:

  • El domini de les noves tecnologies (TIC).
  • El fàcil accés a la informació jurídica necessària per a donar suport als seus escrits i intervencions en judici i fora de judici.
  • L'adaptabilitat als nous models de negoci en l'exercici de la professió.
  • La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat i a la procura: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).
  • La capacitat d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster d'Advocacia i Procura es dirigeix especialment a les persones següents:

  • Llicenciats en Dret.
  • Graduats en Dret.

Resultats d'aprenentatge

El Màster Universitari d'Advocacia i Procura permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts 

  • Descriure detalladament les diferents tècniques de composició d'interessos.
  • Descriure les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de la persona que exerceix l'advocacia o la procura.
  • Reformular els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic i la representació processal.
  • Determinar la instància administrativa o jurisdiccional i l'acció o actuació procedents per a la defensa dels drets de la clientela. 
  • Determinar l'instrument jurídic procedent per a representar als interessats davant tercers, davant les administracions públiques i davant els òrgans jurisdiccionals.

Resultats d'aprenentatge


El Màster Universitari d'Advocacia i Procura permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit:

Coneixements o continguts 

  • Descriure detalladament les diferents tècniques de composició d'interessos.
  • Descriure les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de la persona que exerceix l'advocacia o la procura.
  • Reformular els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic i la representació processal.
  • Determinar la instància administrativa o jurisdiccional i l'acció o actuació procedents per a la defensa dels drets de la clientela. 
  • Determinar l'instrument jurídic procedent per a representar als interessats davant tercers, davant les administracions públiques i davant els òrgans jurisdiccionals.
  • Identificar els actes jurídics que requereixen, per a la seva eficàcia, de la intervenció notarial i els que necessiten inscripció registral.

Habilitats o destreses

En finalitzar el màster universitari, el/la estudiant serà capaç de:

  • Aplicar correctament i adequadament els coneixements especialitzats adquirits en el grau a l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques, així com en les funcions d'assessorament respectant els principis d'igualtat de tracte i de no discriminació.
  • Utilitzar en l'elaboració de documents processals, en els interrogatoris i en les proves pericials, amb especial atenció a la perspectiva de gènere, les tècniques dirigides a l'esbrinament i l'establiment dels fets en els diferents tipus de procediment.
  • Integrar de forma ajustada el dret a la defensa i la postulació processal dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
  • Emprar convenientment els mètodes alternatius a la via jurisdiccional per a la resolució de conflictes jurídics.
  • Aplicar adequadament les tècniques processals en l'execució dels actes que tenen lloc en els diferents ordres jurisdiccionals, amb especial atenció als terminis, actes de comunicació, execució i vies de constrenyiment.
  • Realitzar eficaç i correctament els actes de comunicació de les parts en el procés.
  • Diferenciar, de manera clara i precisa, els interessos privats que representen a els/les professionals del dret dels de caràcter públic, l'execució del qual la llei i els tribunals li encomanen, per a una col·laboració eficaç amb els tribunals en l'execució de les resolucions judicials.
  • Incorporar els drets i deures deontològics de la persona que exerceix l'advocacia o la procura en les relacions amb clients, altres parts, tribunals, autoritats públiques i altres professionals.
  • Utilitzar les tècniques més pertinents en cada cas dirigides a la identificació i liquidació de drets aranzelaris, obligacions tributàries, de constitució de dipòsits judicials i d'atenció de totes les despeses i costes que siguin necessaris per a garantir la tutela judicial efectiva dels drets de les seves persones representades.
  • Reconèixer les situacions de conflicte d'interessos que poden produir-se en la pràctica professional.
  • Emprar adequadament i amb independència de criteri les tècniques de resolució de conflictes més pertinents en cada situació i context.
  • Planificar l'estructura organitzativa del despatx professional en funció dels recursos humans que l'integren i del tipus de clients als quals es dirigeix.
  • Establir un protocol de gestió econòmica i fiscal per al despatx professional, de compliance i de protecció de riscos laborals i de dades de caràcter personal.
  • Utilitzar els procediments, protocols, sistemes i aplicacions judicials, que requereixin els actes de comunicació i cooperació amb l'Administració de Justícia amb especial atenció als de naturalesa electrònica, informàtica i telemàtica.
  • Implementar tècniques de treball en equip dirigides a aconseguir una major eficiència mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • Expressar-se oralment i per escrit, de manera adequada al context i a les necessitats o característiques especials de cada destinatari/a.
  • Extreure dels fets conseqüències jurídiques de forma argumentada, en tots els àmbits procedimentals.

Competències

En finalitzar el màster universitari, el/la estudiant serà capaç de:

  • Guardar el secret professional i la confidencialitat en relació amb els assumptes que té encomanats.
  • Desenvolupar treballs professionals en equips especialitzats i interdisciplinaris.
  • Interactuar de manera apropiada amb els ciutadans/as, institucions i altres persones professionals.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Advocacia i Procura

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Segons l'art. 2 de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions de l'Advocacia i la Procura, poden accedir al màster les persones que es trobin en possessió del títol universitari espanyol de la Llicenciatura en Dret o del Grau en Dret.

Criteris d'admissió

Només seran admesos en el màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.

Perfil d'ingrés recomanat

Només seran admesos en el màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.

Màster universitari en Advocacia i Procura

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.
90 Crèdits
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 90 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1,5 anys)5.790 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (3 anys)6.580€ Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per facilitar la incorporació i l'assessorament a l'estudiantat, les matrícules efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de "Recursos per a l'aprenentatge" i "Serveis de suport a l'aprenentatge". En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com s'estudia a la UOC

Metodologia

Forma't 100 % en línia, sense classes ni horaris.

Com és la metodologia de la UOC? 

La metodologia de la UOC és un model 100 % en línia que permet estudiar sense horaris fixos, i amb acompanyament docent continu. Aquesta flexibilitat acadèmica permet adaptar els estudis a la teva disponibilitat i avançar al teu ritme. La metodologia asíncrona de la UOC està pensada per compaginar els estudis, la feina i la vida personal.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Sense horaris fixos ni classes magistrals.
  • Aprenentatge asíncron.
  • Acompanyament i orientació.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

A diferència del model tradicional, l'aprenentatge a la UOC es basa en recursos digitals i activitats pràctiques. La UOC promou una participació activa, la col·laboració amb altres estudiants i el desenvolupament de competències com el pensament crític, la gestió del temps i l'autonomia. I comptes sempre amb el seguiment continu del professorat i l'equip de tutoria.

Campus Virtual

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants.

Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma digital on es porta a terme tota l'activitat acadèmica de la titulació. El Campus Virtual és l'espai central d'aprenentatge i gestió acadèmica a la UOC.

Què trobes al Campus Virtual?

  • Aules Canvas.
  • Materials i recursos actualitzats.
  • Fòrums de debat.
  • Canals de contacte amb el professorat.
  • Tràmits acadèmics.

El Campus Virtual està disponible les 24 hores del dia cada dia de l'any. Permet estudiar en línia amb flexibilitat i accedir a tots els recursos en qualsevol moment. Des d'aquest entorn et pots organitzar els estudis, lliurar activitats i interactuar amb altres estudiants. També integra espais per tramitar la matrícula i consultar les beques, informació sobre el reconeixement de crèdits i les opcions de pagament.

Acompanyament

A la UOC aprens sempre amb acompanyament constant.

Com és l'acompanyament a la UOC?

A la UOC, l'estudiant disposa de suport acadèmic continu i orientació personalitzada durant tota la titulació. 

Elements clau de l'acompanyament:

  • Equip de tutoria.
  • Seguiment del professorat.
  • Orientació en els tràmits.
  • Atenció personalitzada.

Estudiar a la UOC implica tenir suport constant durant tot el procés formatiu. El tutor o la tutora t'orienta en la planificació dels estudis segons les teves necessitats i objectius. El professorat et guia amb activitats i retorn personalitzat per facilitar el teu aprenentatge progressiu. També posem a la teva disposició espais d'interacció amb estudiants amb els teus mateixos interessos que fomenten l'intercanvi d'idees i el treball conjunt.

Avaluació

L'avaluació contínua és una de les claus del nostre mètode en línia.

Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el sistema més habitual d'avaluació de la UOC i consisteix a fer activitats pràctiques al llarg de l'assignatura. L'avaluació contínua permet aprendre de manera progressiva i aplicada a situacions reals.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua amb activitats i projectes.
  • Retorn continuat del professorat.
  • Orientació a situacions reals professionals.
  • Possibilitat de fer una prova final en algunes assignatures.

Avaluar-se a la UOC significa aprendre mentre avances. L'avaluació contínua de la UOC permet consolidar coneixements i aplicar-los en contextos reals. El retorn continu ajuda a millorar i avançar en l'aprenentatge. En alguns casos, l'avaluació contínua es complementa amb una prova final en línia, que pot ser síncrona o asíncrona. El sistema garanteix el rigor acadèmic i la integritat, amb mecanismes de verificació d'identitat i autoria, i un disseny inclusiu adaptat a diferents perfils d'estudiant.

Aprenentatge pràctic

Metodologia basada en casos reals que et preparen per als reptes del mercat laboral.

Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

L'aprenentatge a la UOC es basa en casos reals i activitats orientades a la realitat del món professional. Permet desenvolupar competències útils per al mercat laboral.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Casos reals i simulacions pràctiques.
  • Aplicació directa dels coneixements teòrics.
  • Resolució de problemes reals.
  • Desenvolupament d'habilitats professionals.
  • Connexió amb situacions del món laboral.

Aprendre fent és una de les bases del model UOC. Aquesta metodologia permet adquirir les competències més demandades pel mercat laboral. Les activitats permeten analitzar situacions, prendre decisions i argumentar-les. Així, l'aprenentatge pràctic permet desenvolupar habilitats com el pensament crític, la comunicació, la gestió de la informació i la presa de decisions en entorns professionals.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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