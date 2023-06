L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Poden ser materials docents que la UOC mateixa encarrega i elabora o poden ser recursos existents a la Xarxa o ja publicats per tercers. L'encàrrec i l'elaboració dels materials docents propis és una caracterí­stica del model d'aprenentatge de la UOC. En aquests moments, la UOC té un volum considerable de materials docents elaborats per experts i editats per professionals que s'encarreguen de fer-ne el tractament didàctic, la correcció o la traducció, l'edició i la maquetació.

Des del seu inici, la UOC proporciona als estudiants els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les assignatures per a la realització de l'activitat docent.

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Poden ser materials docents que la UOC mateixa encarrega i elabora o poden ser recursos existents a la Xarxa o ja publicats per tercers. L'encàrrec i l'elaboració dels materials docents propis és una caracterí­stica del model d'aprenentatge de la UOC. En aquests moments, la UOC té un volum considerable de materials docents elaborats per experts i editats per professionals que s'encarreguen de fer-ne el tractament didàctic, la correcció o la traducció, l'edició i la maquetació.

El tractament didàctic consisteix a donar forma al contingut de l'autor, convertir frases llargues en curtes, elaborar paràgrafs senzills, destacar textos o idees importants, posar exemples o afegir recursos gràfics que puguin facilitar la comprensió i lectura del text. A més, tots els continguts passen per una revisió lingüí­stica, estilí­stica i ortotipogràfica, i també per la traducció a altres idiomes si cal.

L'edició del contingut docent UOC es fa en XML, de manera que el contingut té múltiples versions: web, PDF, àudio o dispositiu electrònic. Cada any la UOC fa una inversió en nous continguts i en la renovació d'aquells que han quedat obsolets. D'altra banda, els usuaris de la UOC tenen una biblioteca virtual, que té com a objectiu principal proporcionar a estudiants, docents i investigadors accés a la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de la seva activitat. En particular, la biblioteca dóna accés a les principals bases de dades jurí­diques de legislació, jurisprudència i doctrina.

La Biblioteca Virtual de la UOC és accessible per mitjà del portal web per a tota la comunitat universitària i fins i tot per a usuaris externs en el cas d'alguns serveis i col·leccions. Així­ mateix, s'hi accedeix directament des de les aules del Campus Virtual per mitjà de l'espai "Materials i fonts", que reuneix i proporciona una selecció rigorosa de recursos, preparada conjuntament entre el professorat i l'equip de la biblioteca. Aquest espai de recursos està present en totes les assignatures, facilita als estudiants el seguiment de les activitats proposades i els permet tenir a l'abast fonts d'informació i recursos actualitzats per a cada àmbit. Els recursos que s'inclouen a l'aula són de tipologia diversa: continguts creats ad hoc (descrits anteriorment), articles, bases de dades, llibres electrònics, revistes electròniques, programari, exercicis d'autoavaluació, enllaços a la bibliografia recomanada, recursos d'informació electrònica gratuïts, etc. D'aquesta manera els estudiants gaudeixen d'una biblioteca a mida per a cada assignatura.