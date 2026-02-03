Màster universitari Online en Advocacia i Procura
Presentació
Vols ser un advocat o procurador polivalent amb domini de les lleis i les noves tecnologies? Forma't online amb el màster universitari d'Advocacia i Procura de la UOC i prepara't per als nous desafiaments de la justícia. Pensat tant per a futurs professionals de l’advocacia o la procura com per a professionals que ja treballen i volen actualitzar els seus coneixements. Si ets lletrat o professional dels serveis jurídics, aquest màster et permet ampliar les teves aptituds i adaptar-te a l'entorn digital.
Estudis que et preparen per als teus reptes professionals.
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Per què estudiar el màster universitari d'Advocacia i Procura online de la UOC?
És un màster oficial necessari per a poder realitzar la prova estatal i exercir la professió de l'advocacia o la procura. A més, estudiant aquest màster aconseguiràs:
- Liderar la transformació digital del sector judicial.
- Un perfil especialitzat en noves tecnologies que marcarà la diferència.
- Una formació multidisciplinària, que integra les habilitats tècniques i els coneixements que requereix l'exercici de la professió de l’advocacia i la procura:
Tècnics: substantius i processals.
Estratègics: organitzatius i econòmics.
Humans: deontològics i relacionals.
Per a conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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90
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.