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Máster universitario Online en Abogacía y Procura

Presentación

¿Quieres ser un abogado o procurador polivalente con dominio de las leyes y las nuevas tecnologías? Fórmate online con el máster universitario de Abogacía y Procura de la UOC y prepárate para los nuevos desafíos de la justicia. Pensado tanto para futuros profesionales de la abogacía y la procura como para profesionales que ya trabajan y quieren actualizar sus conocimientos. Si eres letrado o profesional de los servicios jurídicos, este máster te permite ampliar tus aptitudes y adaptarte al entorno digital.
Titulaciones oficiales UOC

Estudios que te preparan para tus retos profesionales.

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu máster.

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Más información

 

¿Por qué estudiar el máster universitario de Abogacía y Procura online de la UOC?

Es un máster oficial necesario para poder realizar la prueba estatal y ejercer la profesión de la abogacía o la procura. Además, estudiando este máster conseguirás:

  • Liderar la transformación digital del sector judicial. 
  • Un perfil especializado en nuevas tecnologías que marcará la diferencia. 
  • Una formación multidisciplinaria, que integra las habilidades técnicas y los conocimientos que requiere el ejercicio de la profesión de la abogacía y la procura:

                    Técnicos: sustantivos y procesales.

                    Estratégicos: organizativos y económicos.

                    Humanos: deontológicos y relacionales.

Para conocer online nuestra actividad académica y docente más reciente, puedes visitarnos en el  blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 90

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

Calidad de la titulación

Con la colaboración de:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Abogacía y Procura

Plan de estudios

90
ECTS
12
ECTS
Optativa
42
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
30
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipologí­a

Asignaturas obligatorias
Créditos
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Asignaturas prácticas y obligatorias (*) 
Créditos
6
6
6
6
6
6

 

   (*) Las prácticas se realizan en formato virtual y no se pueden cursar en formato presencial ni se pueden convalidar. Son obligatorios un total de 30 créditos, es decir, es necesario escoger 5 de los 6 despachos en oferta.

 

Asignaturas optativas
Créditos
6
6
6
6
6

 

Planificación en un año y medio

PeríodosAsignaturasCréditos
Total: 90 créditos
Semestre 1La profesión de la Abogacía y la Procura6
Habilidades técnicas de la Abogacía y la Procura6
Proceso civil I6
Proceso penal6
Proceso administrativo/laboral6
Semestre 130
Semestre 2Proceso civil II6
Proceso Administrativo / laboral6
Despacho civil (o procura)6
Despacho penal (o procura)6
Asignatura optativa I6
Semestre 230
Semestre 3Asignatura optativa II6
Despacho administrativo6
Despacho mercantil6
Despacho laboral6
Trabajo final de máster6
Semestre 330

 

 

Planificación en tres años

PeríodosAsignaturasCréditos
Total: 90 créditos
Semestre 1La profesión de la Abogacía y la Procura6
Habilidades técnicas de la Abogacía y la Procura6
Proceso civil I6
Semestre 118
Semestre 2Proceso civil II6
Proceso penal6
Proceso laboral/administrativo6
Semestre 218
Semestre 3Proceso laboral/administrativo6
Despacho civil (o procura)6
Despacho penal (o procura)6
Semestre 318
Semestre 4Asignatura optativa I6
Despacho mercantil6
Semestre 412
Semestre 5Asignatura optativa II6
Despacho administrativo6
Semestre 512
Semestre 6Despacho laboral6
Trabajo Final de Máster6
Semestre 612

Prácticas

Tipología de la asignaturaObligatoria
Duración30 créditos ECTS (6 créditos ECTS por despacho de prácticas), que equivalen a un total de 750 horas de dedicación a cuestiones judiciales y no judiciales. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Virtual. También se realizarán encuentros de grupo via videoconferencia para tratar temas específicos y dónde se abordarán cuestiones relevantes en relación con la intervención del profesional de la abogacía en el orden jurisdiccional respectivo.
Requisitos
Para poder matricularse de los despachos es necesario haber superado 24 créditos del curso de formación. 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el/la estudiante estará acompañado/a de un/a abogado/a o procurador/a tutor/a en cada uno de los diferentes despachos que hará un seguimiento personalizado de su aprendizaje (tutor/a del centro de prácticas).

Prácticas


Tipología de la asignaturaObligatoria
Duración30 créditos ECTS (6 créditos ECTS por despacho de prácticas), que equivalen a un total de 750 horas de dedicación a cuestiones judiciales y no judiciales. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Virtual. También se realizarán encuentros de grupo via videoconferencia para tratar temas específicos y dónde se abordarán cuestiones relevantes en relación con la intervención del profesional de la abogacía en el orden jurisdiccional respectivo.
Requisitos
Para poder matricularse de los despachos es necesario haber superado 24 créditos del curso de formación. 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el/la estudiante estará acompañado/a de un/a abogado/a o procurador/a tutor/a en cada uno de los diferentes despachos que hará un seguimiento personalizado de su aprendizaje (tutor/a del centro de prácticas). Además, un profesor de la UOC supervisará su trayectoria formativa en cada uno de los despachos (tutor académico) para asegurar el seguimiento del proyecto formativo.

 

 

 

 

Podéis encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre en curso.


El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio del Campus Virtual Trámites / Prácticas curriculares.

 

+ Consulta más detalles sobre las prácticas

Trabajo Final de Máster

El máster universitario en abogacía y procura concluye con la elaboración de un trabajo final (TFM). El TFM consta de 6 créditos ECTS equivalente a 150 horas de trabajo. El trabajo final consiste en la elaboración de un dictamen que incorpora cuestiones sustantivas, procesales y deontológicas sobre un tema de relevancia jurídica vinculado a alguno o algunos de los ámbitos y materias que se hayan trabajado a lo largo del máster. Para matricularse de la asignatura se deben haber superado 40 créditos ECTS.

Previamente a formalizar la matrícula del TFM, el estudiante debe elegir una de las grandes áreas en las que desarrollará el trabajo:

  • Derecho civil
  • Derecho mercantil
  • Derecho administrativo
  • Derecho laboral
  • Derecho penal

El tema específico del trabajo final lo comunicará el tutor o tutora una vez comenzado el curso. El trabajo es individual y se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito.

Trabajo Final de Máster


El máster universitario en abogacía y procura concluye con la elaboración de un trabajo final (TFM). El TFM consta de 6 créditos ECTS equivalente a 150 horas de trabajo. El trabajo final consiste en la elaboración de un dictamen que incorpora cuestiones sustantivas, procesales y deontológicas sobre un tema de relevancia jurídica vinculado a alguno o algunos de los ámbitos y materias que se hayan trabajado a lo largo del máster. Para matricularse de la asignatura se deben haber superado 40 créditos ECTS.

Previamente a formalizar la matrícula del TFM, el estudiante debe elegir una de las grandes áreas en las que desarrollará el trabajo:

  • Derecho civil
  • Derecho mercantil
  • Derecho administrativo
  • Derecho laboral
  • Derecho penal

El tema específico del trabajo final lo comunicará el tutor o tutora una vez comenzado el curso. El trabajo es individual y se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hacer el seguimiento de su elaboración.

El trabajo final concluye con una defensa oral, en la que el estudiante debe hacer una presentación oral en vídeo y defender el trabajo ante una Comisión de evaluación, formada por tres miembros. La defensa se lleva a cabo de forma virtual, síncrona y pública. 

Para más información sobre la docencia, se debe consultar el plan docente, en la Secretaría del Campus, una vez se ha pedido el acceso al programa.

Duración

El Máster de Abogacía y Procura tiene una duración mínima estimada de tres semestres académicos, con una carga total de 90 créditos ECTS. Aun así, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De este modo, el estudiante dispone de un amplio abanico de posibilidades en la hora de decidir qué créditos elige cada semestre.

Este máster habilita para poder presentarse al examen de Estado de Abogacía y Procura que convoca el Ministerio de Justicia. La fecha del examen se fija por el Ministerio aproximadamente un mes antes de su realización. Los calendarios académicos de la UOC se fijan meses antes de iniciar el curso, y no pueden ser modificados a expensas de la fecha oficial de realización de la prueba.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública
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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector del ámbito jurídico y política pública: oportunidades, retos y límites.
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  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Abogacía y Procura

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

Únicamente podrán ser convalidadas asignaturas de carácter obligatorio y/u optativo, siempre que se acredite haber cursado un posgrado o máster que incluya los mismos contenidos de las asignaturas a convalidar y según lo que indica la normativa académica.

Por lo tanto, no pueden convalidarse las prácticas externas (despacho civil, despacho mercantil, despacho penal, despacho laboral, despacho administrativo y despacho Procura).

Máster universitario en Abogacía y Procura

Profesorado

Máster universitario en Abogacía y Procura

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El máster universitario de Abogacía y Procura de la UOC da acceso a la profesión de la abogacía y a la profesión de la procura. Podrás ejercer como procurador/a o como abogado/a tanto por cuenta propia como en departamentos jurídicos de todo tipo de empresas y organizaciones, en despachos y bufetes o en auditorías y consultorías, entre otros.

 

Objetivos

El objetivo del máster universitario de Abogacía y Procura es formar abogados de la sociedad de la información y la comunicación. Para ello, la UOC se centra en cinco habilidades:

  • El dominio de las nuevas tecnologías (TIC).
  • El fácil acceso a la información jurídica necesaria para apoyar escritos e intervenciones en juicio y fuera de él.
  • La adaptabilidad a los nuevos modelos de negocio en el ejercicio de la profesión.
  • La visión multidisciplinar y de conjunto. La visión multidisciplinaria integra los diversos saberes ligados a la profesión de abogado y la procura: los técnicos (sustantivos y procesales), los estratégicos (organizativos y económicos) y los humanos (deontológicos y relacionales).
  • La capacidad de interrelacionar datos y conceptos de manera lógica.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster de Abogacía y Procuración va especialmente dirigido a:

  • Licenciados en Derecho.
  • Graduados en Derecho.

Resultados de aprendizaje

El Máster Universitario de Abogacía y Procura permite adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias que se detallan a continuación:

 

Conocimientos o contenidos

  • Describir detalladamente las diferentes técnicas de composición de intereses.
  • Describir las diferentes responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social de la persona que ejerce la abogacía o la procura.
  • Reformular los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico y la representación procesal.
  • Determinar la instancia administrativa o jurisdiccional y la acción o actuación procedentes para la defensa de los derechos de la clientela.
  • Determinar el instrumento jurídico procedente para representar a los interesados ante terceros, ante las administraciones públicas y ante los órganos jurisdiccionales.

Resultados de aprendizaje


El Máster Universitario de Abogacía y Procura permite adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias que se detallan a continuación:

 

Conocimientos o contenidos

  • Describir detalladamente las diferentes técnicas de composición de intereses.
  • Describir las diferentes responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social de la persona que ejerce la abogacía o la procura.
  • Reformular los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico y la representación procesal.
  • Determinar la instancia administrativa o jurisdiccional y la acción o actuación procedentes para la defensa de los derechos de la clientela.
  • Determinar el instrumento jurídico procedente para representar a los interesados ante terceros, ante las administraciones públicas y ante los órganos jurisdiccionales.
  • Identificar los actos jurídicos que requieren, para su eficacia, de la intervención notarial y los que necesitan inscripción registral.

Habilidades o destrezas

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

  • Aplicar correctamente y adecuadamente los conocimientos especializados adquiridos en el grado al ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas, así como en las funciones de asesoramiento respetando los principios de igualdad de trato y de no discriminación.
  • Utilizar en la elaboración de documentos procesales, en los interrogatorios y en las pruebas periciales, con especial atención a la perspectiva de género, las técnicas dirigidas a la averiguación y el establecimiento de los hechos en los diferentes tipos de procedimiento.
  •  Integrar de forma ajustada el derecho a la defensa y la postulación procesal de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.
  • Emplear convenientemente los métodos alternativos a la vía jurisdiccional para la resolución de conflictos jurídicos.
  • Aplicar adecuadamente las técnicas procesales en la ejecución de los actos que tienen lugar en los diferentes órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actas de comunicación, ejecución y vías de apremio.
  • Realizar eficaz y correctamente los actos de comunicación de las partes en el proceso.
  • Diferenciar, de forma clara y precisa, los intereses privados que representan a los/las profesionales del derecho de los de carácter público, cuya ejecución la ley y los tribunales le encomiendan, para una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales.
  • Incorporar los derechos y deberes deontológicos de la persona que ejerce la abogacía o la procura en las relaciones con clientes, otras partes, tribunales, autoridades públicas y otros profesionales.
  • Utilizar las técnicas más pertinentes en cada caso dirigidas a la identificación y liquidación de derechos arancelarios, obligaciones tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de atención de todos los gastos y costas que sean necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de sus personas representadas.
  • Reconocer las situaciones de conflicto de intereses que pueden producirse en la práctica profesional.
  • Emplear adecuadamente y con independencia de criterio las técnicas de resolución de conflictos más pertinentes en cada situación y contexto.
  • Planificar la estructura organizativa del despacho profesional en función de los recursos humanos que lo integran y del tipo de clientes a los que se dirige.
  • Establecer un protocolo de gestión económica y fiscal para el despacho profesional, de compliance y de protección de riesgos laborales y de datos de carácter personal.
  • Utilizar los procedimientos, protocolos, sistemas y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática.
  • Implementar técnicas de trabajo en equipo dirigidas a lograr una mayor eficiencia mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.
  • Expresarse oralmente y por escrito, de forma adecuada al contexto y a las necesidades o características especiales de cada destinatario/a.
  • Extraer de los hechos consecuencias jurídicas de forma argumentada, en todos los ámbitos procedimentales.

Competencias

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

  • Guardar el secreto profesional y la confidencialidad en relación con los asuntos que tiene encomendados.
  • Desarrollar trabajos profesionales en equipos especializados e interdisciplinarios.
  • Interactuar de forma apropiada con los ciudadanos/as, instituciones y otras personas profesionales.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Abogacía y Procura

Requisitos de acceso

Requisitos académicos

Según el art. 2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, pueden acceder al máster las personas que se encuentren en posesión del título universitario español de la Licenciatura en Derecho o del Grado en Derecho.

Criterios de admisión

Solo serán admitidos en el máster universitario los estudiantes con el perfil de ingreso establecido.

Máster universitario en Abogacía y Procura

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.
Concepto Precio
Precio por crédito *
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
4,08 €/cr

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 90 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1,5 años)5.790 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (3 años)6.560 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Cómo se estudia en la UOC

Metodología

Fórmate 100 % en línea, sin clases ni horarios.

¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es un modelo 100 % en línea que permite estudiar sin horarios fijos, y con acompañamiento docente continuo. Esta flexibilidad académica permite adaptar los estudios a tu disponibilidad y avanzar a tu ritmo. La metodología asíncrona de la UOC está pensada para compaginar los estudios, el trabajo y la vida personal.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin horarios ni clases magistrales.
  • Aprendizaje asíncrono.
  • Acompañamiento y orientación.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

A diferencia del modelo tradicional, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales y actividades prácticas. La UOC promueve una participación activa, la colaboración con otros estudiantes y el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo y la autonomía. Y cuentas siempre con el seguimiento continuo del profesorado y el equipo de tutoría.

Campus Virtual

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes.

¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica de la titulación. El Campus Virtual es el espacio central de aprendizaje y gestión académica en la UOC.

¿Qué encuentras en el Campus Virtual?

  • Aulas Canvas.
  • Materiales y recursos actualizados.
  • Foros de debate.
  • Canales de contacto con el profesorado.
  • Trámites académicos.

El Campus Virtual está disponible las 24 horas del día todos días del año. Permite estudiar en línea con flexibilidad y acceder a todos los recursos en cualquier momento. Desde este entorno puedes organizar tus estudios, entregar actividades e interactuar con otros estudiantes. También integra espacios para tramitar la matrícula y consultar las becas, información sobre el reconocimiento de créditos y las opciones de pago.

Acompañamiento

En la UOC aprendes siempre con acompañamiento constante.

¿Cómo es el acompañamiento en la UOC?

En la UOC, el estudiante dispone de apoyo académico continuo y orientación personalizada durante toda la titulación.

Elementos clave del acompañamiento:

  • Equipo de tutoría.
  • Seguimiento del profesorado.
  • Orientación en los trámites.
  • Atención personalizada.

Estudiar en la UOC implica tener apoyo constante durante todo el proceso formativo. El tutor o la tutora te orienta en la planificación de los estudios según tus necesidades y objetivos. El profesorado te guía con actividades y retorno personalizado para facilitar tu aprendizaje progresivo. También ponemos a tu disposición espacios de interacción con estudiantes con tus mismos intereses que fomentan el intercambio de ideas y el trabajo conjunto.

Evaluación

La evaluación continua es una de las claves de nuestro método en línea.

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el sistema más habitual de evaluación de la UOC y consiste en realizar actividades prácticas a lo largo de la asignatura. La evaluación continua permite aprender de manera progresiva y aplicada a situaciones reales.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua con actividades y proyectos.
  • Retorno continuado del profesorado.
  • Orientación a situaciones reales profesionales.
  • Posibilidad de realizar una prueba final en algunas asignaturas.

Evaluarse en la UOC significa aprender mientras avanzas. La evaluación continua de la UOC permite consolidar conocimientos y aplicarlos en contextos reales. El retorno continuo ayuda a mejorar y avanzar en el aprendizaje. En algunos casos, la evaluación continua se complementa con una prueba final en línea, que puede ser síncrona o asíncrona. El sistema garantiza el rigor académico y la integridad, con mecanismos de verificación de identidad y autoría, y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles de estudiante.

Aprendizaje práctico

Metodología basada en casos reales que te preparan para los retos del mercado laboral.

¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

El aprendizaje en la UOC se basa en casos reales y actividades orientadas a la realidad del mundo profesional. Permite desarrollar competencias útiles para el mercado laboral.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Casos reales y situaciones prácticas.
  • Aplicación directa de los conocimientos teóricos.
  • Resolución de problemas reales.
  • Desarrollo de habilidades profesionales.
  • Conexión con situaciones del mundo laboral.

Aprender haciendo es una de las bases del modelo UOC. Esta metodología permite adquirir las competencias más demandadas por el mercado laboral. Las actividades permiten analizar situaciones, tomar decisiones y argumentarlas. Así, el aprendizaje práctico permite desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación, la gestión de la información y la toma de decisiones en entornos profesionales.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

Programas relacionados

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