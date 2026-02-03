Máster universitario Online en Abogacía y Procura
Presentación
¿Quieres ser un abogado o procurador polivalente con dominio de las leyes y las nuevas tecnologías? Fórmate online con el máster universitario de Abogacía y Procura de la UOC y prepárate para los nuevos desafíos de la justicia. Pensado tanto para futuros profesionales de la abogacía y la procura como para profesionales que ya trabajan y quieren actualizar sus conocimientos. Si eres letrado o profesional de los servicios jurídicos, este máster te permite ampliar tus aptitudes y adaptarte al entorno digital.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
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Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en el ámbito jurídico y la política pública”
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Abogacía y Procura online de la UOC?
Es un máster oficial necesario para poder realizar la prueba estatal y ejercer la profesión de la abogacía o la procura. Además, estudiando este máster conseguirás:
- Liderar la transformación digital del sector judicial.
- Un perfil especializado en nuevas tecnologías que marcará la diferencia.
- Una formación multidisciplinaria, que integra las habilidades técnicas y los conocimientos que requiere el ejercicio de la profesión de la abogacía y la procura:
Técnicos: sustantivos y procesales.
Estratégicos: organizativos y económicos.
Humanos: deontológicos y relacionales.
Para conocer online nuestra actividad académica y docente más reciente, puedes visitarnos en el blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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90
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.