Avanza en tu carrera pública con la formación de la UOC

Trabajar en la Administración pública puede ser un objetivo muy atractivo si buscas estabilidad, crecimiento profesional y la satisfacción de contribuir al bien común. Pero, como quizás ya sepas, llegar hasta ahí requiere preparación, constancia y una buena formación. Si te estás planteando acceder o seguir avanzando en tu trayectoria, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) te ofrece una amplia variedad de programas pensados para acompañarte en ese camino, adaptados al ritmo de vida actual.
Qué se necesita para ser trabajador o trabajadora pública
Antes de entrar de lleno en la oferta formativa, conviene entender cómo se accede al empleo público. Existen tres principales vías:
- Oposición: debes superar las pruebas que marque cada convocatoria.
- Concurso-oposición: combina la superación de pruebas con la valoración de tus méritos, formación o experiencia.
- Concurso: es una vía excepcional que se basa únicamente en la valoración de los méritos acreditados.
Además, hay una serie de requisitos generales que suelen ser comunes: tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, haber cumplido dieciséis años, poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el puesto, dominar el catalán y el castellano, y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Cada convocatoria puede añadir requisitos específicos, así que siempre es recomendable consultar las bases detalladas.
La formación como clave para acceder y progresar
Uno de los aspectos que más valoran las convocatorias públicas es la formación. No solo sirve para acceder al puesto de trabajo, sino también para mejorar tu posición o promocionar dentro del sistema. En este punto, la UOC se convierte en una gran aliada: su oferta de cursos, diplomas y programas de formación continua te permite obtener certificaciones reconocidas que suman puntos y te preparan para afrontar con solidez cualquier proceso.
Certificados de competencias digitales
El dominio digital ya no es opcional, es esencial. En cualquier Administración —local, autonómica o estatal—, contar con un certificado de competencias digitales puede marcar la diferencia en un proceso de selección o promoción interna.
En España, cada comunidad autónoma dispone de su propio certificado oficial, aunque todos cuentan con reconocimiento y equivalencias mutuas.
En Cataluña, el certificado oficial es el ACTIC, que puedes obtener por medio de diferentes formaciones de la UOC:
- Si buscas un certificado equivalente al ACTIC, puedes hacerlo a través de la asignatura libre Competencias digitales para la ciudadanía avanzada.
- Si quieres obtener el certificado ACTIC directamente, puedes hacerlo a través de cualquiera de los ciclos formativos de formación profesional UOC-FJE.
- Además, los grados universitarios de la UOC suelen incluir una asignatura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permite lograr la acreditación del ACTIC.
Cualquiera de estas vías mejora tus oportunidades profesionales y refuerza tu perfil digital, un requisito cada vez más importante dentro del ámbito público.
Certificación de idiomas
Otro pilar para avanzar en tu carrera pública es el conocimiento y la acreditación de idiomas, que puede ser un requisito o un mérito según el puesto al que optes.
- Inglés: cada vez más solicitado en plazas técnicas o de gestión. Los cursos en línea de la UOC se adaptan a tu nivel y objetivos.
- Español: si no es tu lengua materna, puedes cursar programas específicos que te preparan para las certificaciones oficiales.
- Lenguas cooficiales: en función de la comunidad autónoma, el conocimiento de la lengua propia puede ser un requisito indispensable. Por ejemplo, en Cataluña, el nivel C2 de catalán es el más valorado, y la UOC ofrece cursos que te preparan para conseguirlo o para presentarte al examen oficial.
Con estos cursos no solo obtienes puntos en convocatorias, también ganas confianza para comunicarte con seguridad en cualquier entorno profesional.
Formación permanente del profesorado
Si tu trayectoria está en el ámbito educativo, la UOC también tiene un espacio hecho a tu medida. Los programas de formación permanente del profesorado están reconocidos por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y son válidos en todas las comunidades autónomas (aunque con baremos de puntuación diferentes).
Estos programas permiten mejorar tu expediente profesional y acumular méritos para procesos de selección, traslado o promoción dentro del sistema educativo público. Algunos ejemplos destacados son:
- Curso de Inteligencia Artificial en Educación, para integrar tecnologías emergentes en el aula.
- Curso de Introducción a la Gamificación con casos prácticos, para dinamizar el aprendizaje con metodologías innovadoras.
- Asignatura de Formación e Inserción Sociolaboral, orientada a la mejora de las oportunidades laborales.
- Asignatura de Acción Socioeducativa con Diversidad Funcional, pensada para docentes y profesionales del ámbito social.
- Asignatura de Competencias Digitales para la Ciudadanía Avanzada, una opción ideal para reforzar tus habilidades digitales como docente.
Todos estos programas son 100 % en línea y se adaptan a tus horarios y a tu ritmo de aprendizaje, para que puedas compatibilizarlos con tus responsabilidades personales y laborales.
Una universidad conectada con la realidad del servicio público
El valor diferencial de la UOC no reside solo en sus titulaciones reconocidas, sino también en su comprensión de la realidad profesional de quienes trabajan o aspiran a trabajar en la Administración pública. Sabe que necesitas flexibilidad, acompañamiento y una formación que se adapte a tu contexto.
Su modelo completamente en línea te permite estudiar desde donde quieras y cuando quieras, con materiales pensados para el aprendizaje autónomo y el apoyo constante de un profesorado experto. Es una manera práctica y accesible de seguir creciendo sin renunciar a tu día a día.
Avanza con paso firme
Hacer carrera en la Administración pública requiere planificación, esfuerzo y buena formación. La UOC te ofrece las herramientas para mantenerte actualizado, acreditar competencias y mejorar tu perfil profesional.
Tanto si estás empezando a preparar oposiciones como si ya formas parte del sistema público y buscas dar un paso más, invertir en formación es la mejor decisión para asegurar un futuro sólido. Y con la UOC puedes hacerlo a tu ritmo, desde cualquier lugar y con el respaldo de una universidad que entiende tus retos y objetivos.
