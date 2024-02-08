Avanza en tu carrera pública con la formación de la UOC

Trabajar en la Administración pública puede ser un objetivo muy atractivo si buscas estabilidad, crecimiento profesional y la satisfacción de contribuir al bien común. Pero, como quizás ya sepas, llegar hasta ahí requiere preparación, constancia y una buena formación. Si te estás planteando acceder o seguir avanzando en tu trayectoria, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) te ofrece una amplia variedad de programas pensados para acompañarte en ese camino, adaptados al ritmo de vida actual.

Qué se necesita para ser trabajador o trabajadora pública

Antes de entrar de lleno en la oferta formativa, conviene entender cómo se accede al empleo público. Existen tres principales vías:

Oposición : debes superar las pruebas que marque cada convocatoria.

: debes superar las pruebas que marque cada convocatoria. Concurso-oposición: combina la superación de pruebas con la valoración de tus méritos, formación o experiencia.

combina la superación de pruebas con la valoración de tus méritos, formación o experiencia. Concurso: es una vía excepcional que se basa únicamente en la valoración de los méritos acreditados.

Además, hay una serie de requisitos generales que suelen ser comunes: tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, haber cumplido dieciséis años, poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el puesto, dominar el catalán y el castellano, y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Cada convocatoria puede añadir requisitos específicos, así que siempre es recomendable consultar las bases detalladas.

La formación como clave para acceder y progresar

Uno de los aspectos que más valoran las convocatorias públicas es la formación. No solo sirve para acceder al puesto de trabajo, sino también para mejorar tu posición o promocionar dentro del sistema. En este punto, la UOC se convierte en una gran aliada: su oferta de cursos, diplomas y programas de formación continua te permite obtener certificaciones reconocidas que suman puntos y te preparan para afrontar con solidez cualquier proceso.

Certificados de competencias digitales

El dominio digital ya no es opcional, es esencial. En cualquier Administración —local, autonómica o estatal—, contar con un certificado de competencias digitales puede marcar la diferencia en un proceso de selección o promoción interna.

En España, cada comunidad autónoma dispone de su propio certificado oficial, aunque todos cuentan con reconocimiento y equivalencias mutuas.

En Cataluña, el certificado oficial es el ACTIC, que puedes obtener por medio de diferentes formaciones de la UOC:

Si buscas un certificado equivalente al ACTIC, puedes hacerlo a través de la asignatura libre Competencias digitales para la ciudadanía avanzada.

Si quieres obtener el certificado ACTIC directamente, puedes hacerlo a través de cualquiera de los ciclos formativos de formación profesional UOC-FJE.

Además, los grados universitarios de la UOC suelen incluir una asignatura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permite lograr la acreditación del ACTIC.

Cualquiera de estas vías mejora tus oportunidades profesionales y refuerza tu perfil digital, un requisito cada vez más importante dentro del ámbito público.