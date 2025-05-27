Avança en la teva carrera pública amb la formació de la UOC

Treballar en l'Administració pública pot ser un objectiu molt atractiu si busques estabilitat, creixement professional i la satisfacció de contribuir al bé comú. Però, com potser ja saps, arribar fins aquí requereix preparació, constància i una bona formació. Si t'estàs plantejant accedir o continuar avançant en la teva trajectòria, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) t'ofereix una àmplia varietat de programes pensats per a acompanyar-te en aquest camí, adaptats al ritme de vida actual.
Què es necessita per ser treballador o treballadora pública
Abans d'entrar de ple en l'oferta formativa, convé entendre com s'accedeix a l'ocupació pública. Hi ha tres vies principals:
- Oposició: has de superar les proves que marqui cada convocatòria.
- Concurs oposició: combina la superació de proves amb la valoració dels teus mèrits, formació o experiència.
- Concurs: és una via excepcional que es basa només en la valoració dels mèrits que s'acrediten.
A més, hi ha una sèrie de requisits generals que solen ser comuns: tenir nacionalitat espanyola o d'un país de la Unió Europea, haver complert setze anys, posseir la capacitat física i psíquica necessària per al lloc, dominar el català i el castellà, i no estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Cada convocatòria pot afegir requisits específics, així que sempre és recomanable consultar les bases detallades.
La formació com a clau per accedir-hi i progressar
Un dels aspectes que valoren més les convocatòries públiques és la formació. No sols serveix per a accedir al lloc de treball, sinó també per millorar la teva posició o promocionar dins del sistema. En aquest punt, la UOC es converteix en una gran aliada: la seva oferta de cursos, diplomes i programes de formació contínua et permet obtenir certificacions reconegudes que sumen punts i et preparen per afrontar amb solidesa qualsevol procés.
Certificats de competències digitals
El domini digital ja no és opcional, és essencial. A qualsevol Administració —local, autonòmica o estatal—, tenir un certificat de competències digitals pot marcar la diferència en un procés de selecció o promoció interna.
A Espanya, cada comunitat autònoma disposa del seu propi certificat oficial, encara que tots tenen reconeixement i equivalències mútues.
A Catalunya, el certificat oficial és l'ACTIC, que pots obtenir per mitjà de diferents formacions de la UOC:
- Si busques un certificat equivalent al ACTIC, pots fer-ho a través de l'assignatura lliure Competències digitals per a la ciutadania avançada.
- Si vols obtenir el certificat ACTIC directament, pots fer-ho a través de qualsevol dels cicles formatius de formació professional UOC-FJE.
- A més, els graus universitaris de la UOC solen incloure una assignatura de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que permet aconseguir l'acreditació del ACTIC.
Qualsevol d'aquestes vies millora les teves oportunitats professionals i reforça el teu perfil digital, un requisit cada vegada més important dins de l'àmbit públic.
“Impulsa el teu futur en l'Administració pública amb una formació flexible, reconeguda i dissenyada per a ajudar-te a avançar al teu ritme.”
Certificació d'idiomes
Altre pilar per a avançar en la teva carrera pública és el coneixement i l'acreditació d'idiomes, que pot ser un requisit o un mèrit segons el lloc al qual optis.
- Anglès: cada vegada més sol·licitat en places tècniques o de gestió. Els cursos en línia de la UOC s'adapten al teu nivell i objectius.
- Espanyol: si no és la teva llengua materna, pots cursar programes específics que et preparen per a les certificacions oficials.
- Llengües cooficials: en funció de la comunitat autònoma, el coneixement de la llengua pròpia pot ser un requisit indispensable. Per exemple, a Catalunya, el nivell C2 de català és el més valorat, i la UOC ofereix cursos que et preparen per aconseguir-lo o per presentar-te a l'examen oficial.
Amb aquests cursos no sols obtens punts en convocatòries, també guanyes confiança per comunicar-te amb seguretat en qualsevol entorn professional.
Formació permanent del professorat
Si la teva trajectòria és en l'àmbit educatiu, la UOC també té un espai fet a la teva mida. Els programes de formació permanent del professorat estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i són vàlids a totes les comunitats autònomes (encara que amb barems de puntuació diferents).
Aquests programes permeten millorar el teu expedient professional i acumular mèrits per a processos de selecció, trasllat o promoció dins del sistema educatiu públic. Alguns exemples destacats són:
- Curs d'Intel·ligència Artificial en Educació, per integrar tecnologies emergents a l'aula.
- Curs d'Introducció a la Ludificació amb casos pràctics, per dinamitzar l'aprenentatge amb metodologies innovadores.
- Assignatura de Formació i Inserció Sociolaboral, orientada a la millora d'oportunitats laborals.
- Assignatura d'Acció Socioeducativa amb Diversitat Funcional, pensada per a docents i professionals de l'àmbit social.
- Assignatura de Competències Digitals per a la Ciutadania Avançada, una opció ideal per a reforçar les teves habilitats digitals com a docent.
Tots aquests programes són 100 % en línia i s'adapten als teus horaris i al teu ritme d'aprenentatge, perquè els puguis compatibilitzar amb les teves responsabilitats personals i laborals.
Una universitat connectada amb la realitat del servei públic
El valor diferencial de la UOC no rau només en les seves titulacions reconegudes, sinó també en la seva comprensió de la realitat professional dels qui treballen o aspiren a treballar a l'Administració pública. Sap que necessites flexibilitat, acompanyament i una formació que s'adapti al teu context.
El seu model completament en línia et permet estudiar des d'on vulguis i quan vulguis, amb materials pensats per a l'aprenentatge autònom i el suport constant d'un professorat expert. És una manera pràctica i accessible de continuar creixent sense renunciar al teu dia a dia.
Avança amb pas ferm
Fer carrera a l'Administració pública requereix planificació, esforç i bona formació. La UOC t'ofereix les eines per mantenir-te actualitzat, acreditar competències i millorar el teu perfil professional.
Tant si estàs començant a preparar oposicions com si ja formes part del sistema públic i busques fer un pas més, invertir en formació és la millor decisió per assegurar un futur sòlid. I amb la UOC ho pots fer al teu ritme, des de qualsevol lloc i amb el suport d'una universitat que entén els teus reptes i objectius.
