Conciliación familiar y laboral: el secreto de estudiar en la UOC

Alba: “Me ha gustado muchísimo y me ha ofrecido una oportunidad.”

Me apasiona el desarrollo de los niños, me encanta, me encanta ver cómo un bebé no hace nada y luego cambia, evoluciona, aprende cosas… Todo eso me encanta descubrirlo, investigarlo.

Previamente yo ya había estudiado una carrera universitaria, pero en mi trabajo trabajaba junto con psicólogas, entonces yo veía que con lo que había estudiado estaba limitada. Lo que quería era crecer profesionalmente.

La UOC, a mí, ¡me ha encantado! Me ha gustado muchísimo y me ha ofrecido una oportunidad, ya que de otra manera no hubiese podido estudiar. Y, sobre todo, el no haberme estancado en momentos en los que en la vida parece que no puedas avanzar, por la situación o porque, pues si tienes una familia, parece muy difícil que en ese momento tú, profesionalmente, puedas seguir avanzando.