Alba Camacho és una investigadora que s'ha acabat de formar amb el grau de Psicologia a la UOC. Ens ha explicat com ha estat la seva experiència i com estudiar a la UOC li ha permès gestionar la conciliació familiar i professional. Continuar creixent professionalment en un entorn flexible és el benefici que l'Alba destaca d'estudiar en una universitat online com la UOC.

Alba: “M'ha agradat moltíssim i m'ha ofert una oportunitat."



M'apassiona el desenvolupament dels infants, m'encanta, i m'encanta veure com un bebè no fa res i després canvia, evoluciona, aprèn coses… Tot això m'encanta descobrir-ho, investigar-ho.

Prèviament, jo ja havia estudiat una carrera universitària, però a la meva feina treballava juntament amb psicòlogues i veia que amb el que havia estudiat estava limitada. El que volia era créixer professionalment.



La UOC, a mi, m'ha encantat! M'ha agradat moltíssim i m'ha ofert una oportunitat, ja que, d'una altra manera, no hauria pogut estudiar. I, sobretot, el fet de no haver-me estancat en moments en què, a la vida, sembla que no puguis avançar, per la situació o perquè, si tens una família, sembla molt difícil que en aquell moment tu, professionalment, puguis continuar avançant.