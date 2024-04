Diploma de Experto de Redes Avanzadas de Telecomunicación

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tener una titulación universitaria previa se puede acceder al programa a través del reconocimiento de la experiencia profesional siguiente: 2 años de experiencia en el ámbito TIC, ya sea en aspectos técnicos (sistemas de comunicación, electrónica, redes, etc.) o bien de gestión de proyectos tecnológicos (gestión de proyectos, dirección TIC, etc.).