Diploma d'Expert de Xarxes Avançades de Telecomunicació

Per a cursar el programa es necessari tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: 2 anys d'experiència en l'àmbit TIC, ja sigui en aspectes tècnics (sistemes de comunicació, electrònica, xarxes, etc.) o bé de gestió de projectes tecnològics (gestió de projectes, direcció TIC, etc.).