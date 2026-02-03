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Asignatura Online de Introducción a la ciencia de datos

Presentación

Esta asignatura presenta el conjunto de conceptos fundamentales para introducirse en el mundo de la ciencia de los datos.
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Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

Así se busca una definición, se enumeran y delimitan los conceptos y nombres que configuran la nube de ideas alrededor de la ciencia de datos. Se presentan las fases del ciclo de vida del dato, así como los roles y las características de un científico de este ámbito. Se plantea cuáles son los dilemas éticos del nuevo paradigma y, también, qué impacto tiene en las organizaciones la responsabilidad de gestionar estos datos.

Para dar forma y consolidar toda esta conceptualización, se presentan también, a modo de ejemplo, algunos casos de proyectos de ciencia de datos, a partir de los cuales se dará una primera vista panorámica de lo que implica la práctica de la profesión.

En definitiva, al acabar la asignatura el estudiante tendrá una visión general de qué significa trabajar como científico de datos.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Introducción a la ciencia de datos

Contenidos

Contenidos

Bloque 1. Los datos

  • La sociedad de la información
  • Datos, información, conocimiento, ¿sabiduría?
  • ¿Qué es un dato?
  • Ciclo de vida de los datos


Bloque 2. La ciencia de datos

  • Origen y evolución de la ciencia de datos
  • El rol del científico de datos
  • Ámbitos de la ciencia de datos
  • Conceptos de ciencia de datos


Bloque 3. Ejemplos de proyectos de ciencia de datos

  • Proyectos de ciencia de datos para el desarrollo y la acción humanitaria
  • Ciencia de datos para el control de epidemias. El caso del ébola
  • El análisis y la visualización de los recorridos de los taxis de Nueva York


Bloque 4. Ética en el ámbito de la ciencia de datos

  • Ética y big data
  • ¿Qué tengo que hacer? ¿El bien, lo justo o lo correcto? Teorías
  • Conceptos fundamentales para una ética aplicada al big data
  • La toma de decisiones éticas


Bloque 5. `Gobernar¿ los datos en las organizaciones

  • El dato como activo de valor para la organización
  • Otra perspectiva del ciclo de vida de los datos
  • Gobierno del dato
  • Componentes y madurez del data governance

Objetivos y competencias

  • Construir una definición de ciencia de datos.
  • Entender los conceptos habitualmente usados y relacionados en el contexto de la ciencia de datos.
  • Entender las fases del ciclo de vida del dato.
  • Entender la necesidad de poner en práctica otras competencias al trabajar en el papel de un científico de datos.
  • Entender la problemática ética en un proyecto de ciencia de datos.
  • Conocer los elementos básicos de gobierno de datos.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Introducción a la ciencia de datos

Profesorado

Asignatura de Introducción a la ciencia de datos

Requisitos de acceso

Requisitos previos

No hacen falta conocimientos previos dado su carácter introductorio. Con todo, una base previa en algorítmica, programación y/o bases de datos será una ventaja.

Es posible que algunos de los contenidos de esta asignatura se deban estudiar a partir de materiales y recursos escritos en inglés.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Introducción a la ciencia de datos

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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