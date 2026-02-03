Asignatura de Introducción a la ciencia de datos

Asignatura Online de Introducción a la ciencia de datos
Presentación
Esta asignatura presenta el conjunto de conceptos fundamentales para introducirse en el mundo de la ciencia de los datos.
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Así se busca una definición, se enumeran y delimitan los conceptos y nombres que configuran la nube de ideas alrededor de la ciencia de datos. Se presentan las fases del ciclo de vida del dato, así como los roles y las características de un científico de este ámbito. Se plantea cuáles son los dilemas éticos del nuevo paradigma y, también, qué impacto tiene en las organizaciones la responsabilidad de gestionar estos datos.
Para dar forma y consolidar toda esta conceptualización, se presentan también, a modo de ejemplo, algunos casos de proyectos de ciencia de datos, a partir de los cuales se dará una primera vista panorámica de lo que implica la práctica de la profesión.
En definitiva, al acabar la asignatura el estudiante tendrá una visión general de qué significa trabajar como científico de datos.
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