Assignatura d'Introducció a la ciència de dades

Assignatura Online d'Introducció a la ciència de dades
Presentació
Aquesta assignatura presenta el conjunt de conceptes fonamentals per introduir-se al món de la ciència de les dades.
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Així es busca una definició, s'enumeren i delimiten els conceptes i noms que configuren el núvol d'idees al voltant de la ciència de dades. Es presenten les fases del cicle de vida de la dada, així com els rols i les característiques d'un científic d'aquest àmbit. Es planteja quins són els dilemes ètics del nou paradigma i, també, quin impacte té en les organitzacions la responsabilitat de gestionar aquestes dades.
Per donar forma i consolidar tota aquesta conceptualització, es presenten també, a manera d'exemple, alguns casos de projectes de ciència de dades, a partir dels quals es donarà una primera visió panoràmica del que implica la pràctica de la professió. En definitiva, en acabar l'assignatura l'estudiant tindrà una perspectiva general de què significa treballar com a científic de dades.
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