Asignatura de Administración y gestión de organizaciones

Asignatura Online de Administración y gestión de organizaciones
Presentación
Esta asignatura pretende ser una iniciación al mundo de las organizaciones (en general: empresas, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, etc.) que constituyen el entorno en el que la mayoría desarrollamos o vamos a desarrollar nuestra actividad profesional.
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La asignatura intenta proporcionar un marco global que explique el funcionamiento interno de una organización, pero también las interacciones de ésta con el exterior. A pesar de que no es una asignatura tecnológica, se pretende mostrar esta aproximación al mundo de las organizaciones desde la perspectiva del profesional de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Tanto los ejemplos como algunos de los contenidos de la asignatura están claramente enfocados según esta perspectiva.
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