Assignatura d'Administració i gestió d'organitzacions

Assignatura Online d'Administració i gestió d'organitzacions
Presentació
Aquesta assignatura pretén ser una introducció al món de les organitzacions (en general: empreses, administracions públiques, entitats sense ànim de lucre, etc.) que constitueixen l'entorn en què la majoria desenvolupem o desenvoluparem la nostra activitat professional.
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L'assignatura intenta proporcionar un marc global que expliqui el funcionament intern d'una organització, però també les interaccions d'aquesta amb l'exterior. Tot i que no és una assignatura tecnològica, es pretén mostrar aquesta aproximació al món de les organitzacions des de la perspectiva del professional de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Tant els exemples com alguns dels continguts de l'assignatura estan clarament enfocats segons aquesta perspectiva.
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