Asignatura de Administración de redes y sistemas operativos

La red, las estaciones de trabajo, la información, la seguridad, los servidores, el sistema informático en general, deben ser administrados correctamente para obtener su rendimiento óptimo y evitar riesgos de seguridad. Una buena gestión del sistema informático ahorra muchos miles de horas trabajador/año. La asignatura tiene un enfoque constructivo. A partir de los materiales se diseña, se construye y se aprende a cuidar un entorno informático, se conocen sus ventajas y sus problemas. También se aprende a dirigir, gestionar y tomar decisiones en el entorno de los departamentos informáticos de organizaciones. Se presta una atención especial a las vertientes legal y de seguridad en la administración y la gestión de sistemas. Aunque esta asignatura se relaciona fundamentalmente con el ámbito de la informática, también toma conocimientos de otros ámbitos como son el derecho civil y penal (necesidad legal), la economía (planes estratégicos) e incluso la psicología (CAU, relaciones con el usuario, intencionalidad de los cibercriminales, etc.

La red, las estaciones de trabajo, la información, la seguridad, los servidores, el sistema informático en general, deben ser administrados correctamente para obtener su rendimiento óptimo y evitar riesgos de seguridad. Una buena gestión del sistema informático ahorra muchos miles de horas trabajador/año. La asignatura tiene un enfoque constructivo. A partir de los materiales se diseña, se construye y se aprende a cuidar un entorno informático, se conocen sus ventajas y sus problemas. También se aprende a dirigir, gestionar y tomar decisiones en el entorno de los departamentos informáticos de organizaciones. Se presta una atención especial a las vertientes legal y de seguridad en la administración y la gestión de sistemas. Aunque esta asignatura se relaciona fundamentalmente con el ámbito de la informática, también toma conocimientos de otros ámbitos como son el derecho civil y penal (necesidad legal), la economía (planes estratégicos) e incluso la psicología (CAU, relaciones con el usuario, intencionalidad de los cibercriminales, etc.).