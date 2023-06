Assignatura d'Administració de xarxes i sistemes operatius

L'assignatura té un enfocament constructiu. Per mitjà dels materials es dissenya, es construeix i es té cura d'un entorn informàtic, se'n veuen els avantatges i els problemes que es presenten. També s'aprèn a dur la direcció, la gestió i la presa de decisions per a departaments informàtics d'organitzacions. Es para una atenció especial als vessants legal i de seguretat en l'administració i la gestió de sistemes. Tot i que aquesta assignatura es relaciona fonamentalment amb l'àmbit de la informàtica, també pren coneixements d'altres àmbits com són el dret civil i penal (necessitat legal), l'economia (plans estratègics) i, fins i tot, la psicologia (CAU, relacions amb l'usuari, intencionalitat dels cibercriminals, etc.).