Assignatura d'Administració de xarxes i sistemes operatius

Assignatura Online d'Administració de xarxes i sistemes operatius
Presentació
L'administració de sistemes informàtics és avui dia una de les necessitats bàsiques de totes les organitzacions, ja que disposen d'ordinadors interconnectats, i sovint, de servidors. La xarxa, les estacions de treball, la informació, la seguretat, els servidors, el sistema informàtic en general, han de ser administrats correctament per a treure'n un rendiment òptim i evitar riscos de seguretat. Una bona gestió del sistema informàtic estalvia molts milers d'hores treballador/any.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
L'assignatura té un enfocament constructiu. Per mitjà dels materials es dissenya, es construeix i es té cura d'un entorn informàtic, se'n veuen els avantatges i els problemes que es presenten. També s'aprèn a dur la direcció, la gestió i la presa de decisions per a departaments informàtics d'organitzacions. Es para una atenció especial als vessants legal i de seguretat en l'administració i la gestió de sistemes. Tot i que aquesta assignatura es relaciona fonamentalment amb l'àmbit de la informàtica, també pren coneixements d'altres àmbits com són el dret civil i penal (necessitat legal), l'economia (plans estratègics) i, fins i tot, la psicologia (CAU, relacions amb l'usuari, intencionalitat dels cibercriminals, etc.).
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.