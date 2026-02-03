Asignatura de Álgebra

Asignatura Online de Álgebra
Presentación
Esta asignatura pretende proporcionar una formación básica sobre temas básicos de álgebra, que son instrumentales para otras materias más directamente relacionadas con el mundo de las telecomunicaciones, la informática u otras ingenierías.
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Por otro lado, por el hecho de ser una asignatura de matemáticas, tiene que ser una ayuda en cualquier formación de unos estudios científico-técnicos, y las aportará un lenguaje y metodologías propios de las disciplinas matemáticas y científicas.
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