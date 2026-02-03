Assignatura d'Àlgebra

Assignatura Online d'Àlgebra
Presentació
Aquesta assignatura pretén proporcionar una formació bàsica sobre temes d'àlgebra, que són instrumentals per a altres matèries més directament relacionades amb el món de les telecomunicacions, la informàtica o altres enginyeries.
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D'altra banda, pel fet de ser una assignatura de matemàtiques, serà una ajuda en qualsevol formació d'estudis cientificotècnics i aportarà un llenguatge i unes metodologies propis de les disciplines matemàtiques i científiques.
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