Asignatura de Alimentación y actividad física en las diferentes etapas de la vida

Asignatura Online de Alimentación y actividad física en las diferentes etapas de la vida
Presentación
La alimentación es un factor dinámico que debe ajustarse a cada momento vital para garantizar el éxito deportivo y el bienestar. En esta asignatura, aprenderás a liderar planificaciones nutricionales de alto impacto, desde la infancia hasta la tercera edad, y a tratar etapas cruciales como el embarazo o la menopausia con una base científica sólida. Sé capaz de transformar la salud individual y colectiva a través de estrategias de educación e intervención personalizadas.
Este curso otorga una microcredencial.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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¿Por qué estudiar Alimentación y actividad física en las diferentes etapas de la vida en la UOC?
Si estudias este programa, podrás:
- Diseñar planificaciones alimentarias personalizadas adaptadas a las necesidades del deportista en todas las etapas del ciclo vital.
- Preservar las necesidades específicas de las mujeres durante el embarazo, la lactancia y la menopausia, con el fin de potenciar el bienestar y el rendimiento.
- Evaluar e implementar programas de promoción de la salud de vanguardia dentro del contexto de la medicina del estilo de vida o lifestyle medicine.
- Dar recomendaciones precisas para deportes de resistencia, fuerza y equipo basadas en la evidencia científica más actual.
- Comunicar conceptos complejos de nutrición con un lenguaje adaptado y eficaz para diferentes poblaciones diana.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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