Assignatura d'Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Propera matrícula: octubre 2026

Assignatura Online d'Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida

Presentació

L'alimentació és un factor dinàmic que s'ha d'ajustar a cada moment vital per garantir l'èxit esportiu i el benestar. En aquesta assignatura, aprendràs a liderar planificacions nutricionals d'alt impacte, des de la infància fins a la tercera edat, i a tractar etapes crucials com l'embaràs o la menopausa amb una base científica sòlida. Sigues capaç de transformar la salut individual i col·lectiva mitjançant estratègies d'educació i intervenció personalitzades.

Aquest curs atorga una microcredencial.

Per què estudiar Alimentació i activitat física en les diferents etapes de la vida a la UOC?

Si estudies aquest programa, podràs:

  • Dissenyar planificacions alimentàries personalitzades adaptades a les necessitats de l'esportista en totes les etapes del cicle vital.
  • Dominar les necessitats específiques de les dones durant l'embaràs, la lactància i la menopausa, a fi de potenciar el benestar i el rendiment.

L'alimentació és un factor dinàmic que s'ha d'ajustar a cada moment vital per garantir l'èxit esportiu i el benestar. En aquesta assignatura, aprendràs a liderar planificacions nutricionals d'alt impacte, des de la infància fins a la tercera edat, i a tractar etapes crucials com l'embaràs o la menopausa amb una base científica sòlida. Sigues capaç de transformar la salut individual i col·lectiva mitjançant estratègies d'educació i intervenció personalitzades.

Aquest curs atorga una microcredencial.

Per què estudiar Alimentació i activitat física en les diferents etapes de la vida a la UOC?

Si estudies aquest programa, podràs:

  • Dissenyar planificacions alimentàries personalitzades adaptades a les necessitats de l'esportista en totes les etapes del cicle vital.
  • Dominar les necessitats específiques de les dones durant l'embaràs, la lactància i la menopausa, a fi de potenciar el benestar i el rendiment.
  • Avaluar i implementar programes de promoció de la salut d'avantguarda dins del context de la medicina de l'estil de vida o lifestyle medicine.
  • Donar recomanacions precises per a esports de resistència, força i equip basades en l'evidència científica més actual.
  • Comunicar conceptes complexos de nutrició amb un llenguatge adaptat i eficaç per a diferents poblacions diana.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques. 

Matrícula oberta

No et perdis les nostres assignatures lliures!

Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
  • Inici

  • Online

    100%

  • Idiomes:

  • Preu:

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Assignatura d'Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida

Continguts

Continguts

Aquest curs és de 4 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 100 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de quatre mesos.

Continguts

  • Canvis fisiològics i metabòlics vinculats a la pràctica esportiva al llarg del cicle vital.
  • Necessitats nutricionals de l'esportista o la persona activa en diferents etapes de la vida.
  • Consells alimentaris en funció de la tipologia d'esport (resistència, força i equip) específics per a les diferents etapes vitals.
  • Pautes nutricionals per a abans, durant i després de l'activitat física, i en funció de l'edat i el gènere.
  • Recomanacions d'hidratació i recuperació en funció del tipus d'esport i etapa vital.
  • Programes de promoció de l'activitat física i la millora dels hàbits alimentaris en l'entorn comunitari: recomanacions i disseny dins el context de la medicina de l'estil de vida (lifestyle medicine).

Continguts


Aquest curs és de 4 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 100 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de quatre mesos.

Continguts

  • Canvis fisiològics i metabòlics vinculats a la pràctica esportiva al llarg del cicle vital.
  • Necessitats nutricionals de l'esportista o la persona activa en diferents etapes de la vida.
  • Consells alimentaris en funció de la tipologia d'esport (resistència, força i equip) específics per a les diferents etapes vitals.
  • Pautes nutricionals per a abans, durant i després de l'activitat física, i en funció de l'edat i el gènere.
  • Recomanacions d'hidratació i recuperació en funció del tipus d'esport i etapa vital.
  • Programes de promoció de l'activitat física i la millora dels hàbits alimentaris en l'entorn comunitari: recomanacions i disseny dins el context de la medicina de l'estil de vida (lifestyle medicine).

 

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

 

Coneixements

  • Coneixement de les necessitats energètiques i nutricionals en diferents etapes de la vida (infància, embaràs, vellesa, etc.) i per a diferents tipus d'esport (resistència, força i equip), incloent-hi pautes d'hidratació (abans, durant i després de l'exercici).
  • Comprensió dels canvis fisiològics i metabòlics associats al procés vital i l'impacte de l'activitat física en la salut i la prevenció de patologies prevalents.

 

Habilitats

  • Determinar aliments i dissenyar recomanacions o menús adaptats a les necessitats específiques de diferents perfils poblacionals i esportius.
  • Buscar, analitzar i sintetitzar informació científica per facilitar la presa de decisions, i avaluar l'impacte de les intervencions nutricionals mitjançant indicadors objectius.
  • Transmetre informació científica i conceptes de nutrició esportiva de manera efectiva, mitjançant un llenguatge clar i adaptat a la població diana o el context específic.

Objectius i competències

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és formar l'estudiantat perquè pugui fer planificacions alimentàries adaptades a les necessitats dels esportistes, a diferents situacions fisiològiques i etapes de la vida (infància, adolescència, edat adulta i tercera edat), i a les etapes específiques de la dona (embaràs, lactància i menopausa), tant en intervencions individuals com col·lectives.

Competències

  • Garantir el rigor científic, la confidencialitat de les dades i el respecte als drets d'igualtat en qualsevol intervenció dietètica o de salut.
  • Actuar amb criteri professional, i justificar de manera autònoma i fonamentada les decisions en la planificació nutricional i esportiva.

Objectius i competències


Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és formar l'estudiantat perquè pugui fer planificacions alimentàries adaptades a les necessitats dels esportistes, a diferents situacions fisiològiques i etapes de la vida (infància, adolescència, edat adulta i tercera edat), i a les etapes específiques de la dona (embaràs, lactància i menopausa), tant en intervencions individuals com col·lectives.

Competències

  • Garantir el rigor científic, la confidencialitat de les dades i el respecte als drets d'igualtat en qualsevol intervenció dietètica o de salut.
  • Actuar amb criteri professional, i justificar de manera autònoma i fonamentada les decisions en la planificació nutricional i esportiva.
  • Assumir el rol de professional sanitari compromès amb la prevenció de malalties i la millora de la qualitat de vida de la població a través de la sinergia entre alimentació i esport.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura d'Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida

Professorat

Direcció dels Estudis

  • Salvador Macip Maresma
    Salvador Macip Maresma

    Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Medicina Molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular a la Universitat de Leicester, on dirigeix el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory.
    Docent de pregrau i postgrau des del 2008. Ha publicat més de cinquanta articles en revistes biomèdiques indexades a PubMed. Ha publicat onze llibres de divulgació científica i col·labora regularment amb diversos mitjans fent difusió de la ciència.

Assignatura d'Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida

Requisits d'accés

Requisits previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura d'Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació