Asignatura de Análisis de los estados financieros

Asignatura Online de Análisis de los estados financieros
Presentación
En la asignatura online Análisis de los estados financieros estudiaremos las principales técnicas de análisis e interpretación de los estados financieros que tenemos a nuestra disposición para observar, analizar e interpretar la información que aporta la empresa, a fin de poder evaluar su situación y sus perspectivas, lo que nos advierte de los riesgos y puntos débiles y, además, pone de manifiesto posibles oportunidades y puntos fuertes.
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