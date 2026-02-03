Asignatura de Análisis de los estados financieros

La finalidad principal de esta asignatura es que el estudiante logre unas determinadas competencias, tanto específicas como transversales (es decir, un conjunto de técnicas e instrumentos, habilidades y destrezas aplicadas al ámbito de la empresa), junto con conocimientos de las principales técnicas de análisis e interpretación de la situación de la empresa partiendo de los estados financieros de la sociedad. Las competencias y los objetivos de aprendizaje se concretan de la siguiente manera:

Objetivos y competencias

La finalidad principal de esta asignatura es que el estudiante logre unas determinadas competencias, tanto específicas como transversales (es decir, un conjunto de técnicas e instrumentos, habilidades y destrezas aplicadas al ámbito de la empresa), junto con conocimientos de las principales técnicas de análisis e interpretación de la situación de la empresa partiendo de los estados financieros de la sociedad. Las competencias y los objetivos de aprendizaje se concretan de la siguiente manera:

Competencias transversales

Adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.

Interpretar y evaluar la información de forma crítica y sintética.

Competencias específicas

Tener capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de los datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.

Tener capacidad para gestionar eficientemente una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus fortalezas y debilidades.

Objetivos de aprendizaje

Estas competencias se materializan en los objetivos de aprendizaje siguientes:

1. Comprender la utilidad de los estados contables para obtener información y sacar conclusiones en relación con la historia, la situación y las perspectivas de una empresa.

2. Comprender cuáles son las informaciones que no se pueden obtener del análisis de los estados financieros y saber dirigirse a las fuentes extracontables que pueden proporcionar esa información.

3. Conocer y saber utilizar los diferentes tipos de análisis de los estados contables (estructural, económico y financiero, etc.), orientados a establecer un diagnóstico de la situación empresarial.

4. Reflexionar sobre la posibilidad de que el análisis de los estados contables sirva para pronosticar la evolución económico-financiera de la empresa.