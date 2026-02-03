Assignatura d'Anàlisi dels estats financers

Assignatura Online d'Anàlisi dels estats financers
Presentació
En l'assignatura online Anàlisi dels estats financers estudiarem les principals tècniques d'anàlisi i d'interpretació dels estats financers que tenim a la nostra disposició per a observar, analitzar i interpretar la informació que aporta l'empresa, amb la finalitat de poder-ne avaluar la situació i les perspectives, cosa que ens adverteix dels riscos i punts febles i, a més, posa de manifest possibles oportunitats i punts forts.
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