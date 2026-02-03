Asignatura de Análisis matemático

Asignatura Online de Análisis matemático
Presentación
La asignatura Análisis Matemática proporciona los conceptos y métodos de cálculo necesarios para la formación de un ingeniero en Informática. Muchos procesos de la ingeniería se pueden describir mediante magnitudes que varían en relación con otras, es decir son explicables a través de funciones.
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Esta asignatura presenta una revisión de las funciones de variable real, profundiza en la comprensión de los conceptos de derivada e integral y focaliza en temas concretos como el polinomio de Taylor y la integración impropia.
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