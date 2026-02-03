Assignatura d'Anàlisi matemàtica

Assignatura Online d'Anàlisi matemàtica
Presentació
Molts processos de la vida quotidiana es poden descriure en termes de relacions entre magnituds que varien les unes respecte de les altres, és a dir: en termes de funcions.
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Aquesta assignatura revisa les funcions de variable real, aprofundeix en la comprensió dels conceptes de derivada i integral i es focalitza en temes concrets com el polinomi de Taylor i la integració impròpia.
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