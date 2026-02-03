Asignatura de Animación sociocultural

Asignatura Online de Animación sociocultural
Presentación
Tal como se ha conocido desde los orígenes, la animación tiene un marcado carácter «transformador» de las sociedades, las comunidades o los grupos en los que hay presencia de estos tipos de prácticas.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Esta transformación se lleva a cabo por medio de actividades culturales, sociales, educativas o deportivas, que suelen referirse a un modelo participativo. La animación sociocultural no es fácil de delimitar ni de definir. A lo largo de la asignatura, trataremos las tres dimensiones que están más directamente implicadas: la dimensión educativa, la dimensión social y la dimensión cultural. Profundizaremos también en el carácter político e ideológico que a menudo se encuentra tras ese discurso y acabaremos analizando la formación y la profesión de animador sociocultural en el Estado español.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.