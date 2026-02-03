Assignatura d'Animació sociocultural

Assignatura Online d'Animació sociocultural
Presentació
Tal com s'ha conegut des dels orígens, l'animació té un marcat caràcter "transformador" de les societats, les comunitats o els grups on hi ha presència d'aquests tipus de pràctiques.
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Aquesta transformació es duu a terme per mitjà d'activitats culturals, socials, educatives o esportives, que solen referir-se a un model participatiu. L'animació sociocultural no és fàcil de delimitar ni de definir. Al llarg de l'assignatura, tractarem les tres dimensions que estan més directament implicades: la dimensió educativa, la dimensió social i la dimensió cultural. Aprofundirem també en el caràcter polític i ideològic que sovint es troba després d'aquest discurs i acabarem analitzant la formació i la professió d'animador sociocultural en l'Estat espanyol.
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