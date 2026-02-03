Asignatura de Antropología social y cultural

Asignatura Online de Antropología social y cultural
Presentación
La palabra antropología proviene de la combinación de anthropos ('ser humano') y logos ('conocimiento'). La etimología de la palabra indica bastante bien el principal objeto de esta disciplina.
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Si en un principio la antropología centraba el interés en sociedades consideradas «exóticas», hoy en día el conocimiento antropológico se aplica también a nuestra sociedad para intentar comprenderla mejor. Las ideas de cultura y sociedad son fundamentales para comprender la razón de ser de la antropología. Estos conceptos constituyen los puntos focales principales por los que se llega también a un conocimiento más próximo del individuo: el individuo como ser social y cultural.
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