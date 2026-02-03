Assignatura d'Antropologia social i cultural

Assignatura Online d'Antropologia social i cultural
Presentació
El mot antropologia prové de la combinació d' anthropos ('ésser humà') i logos ('coneixement'). L'etimologia del mot indica prou bé el principal objecte d'aquesta disciplina.
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Si d'antuvi l'antropologia centrava l'interès en societats considerades "exòtiques", avui dia el coneixement antropològic s'aplica també a la nostra societat per a intentar comprendre-la més bé. Les idees de cultura i societat són fonamentals per a comprendre la raó de ser de l'antropologia. Aquests conceptes constitueixen els punts focals principals pels quals s'arriba també a un coneixement més proper de l'individu: l'individu com a ésser social i cultural.
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