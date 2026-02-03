Asignatura de Asesoramiento y servicios lingüísticos

Asignatura Online de Asesoramiento y servicios lingüísticos
Presentación
En los territorios de habla catalana, el asesoramiento lingüístico es una de las actividades básicas de los servicios lingüísticos, encargados de gestionar y resolver las necesidades lingüísticas de los organismos y de la población. Estas unidades actúan como instrumentos de planificación lingüística y ponen a disposición de los usuarios varios servicios (atención de consultas, revisión de textos, formación, imagen corporativa, comunicación, etc.) destinados a conseguir la autonomía lingüística de los usuarios y a garantizar la calidad de las comunicaciones que producen.
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La prestación de servicios de asesoramiento lingüístico ha evolucionado paralelamente al avance del proceso de recuperación de la lengua catalana, de forma que ha ido adaptándose a las nuevas necesidades.
En esta asignatura, pretendemos conseguir que los estudiantes conozcan como funcionan, en general, los servicios lingüísticos y aprendan a realizar algunas de sus tareas más usuales. Es, pues, una asignatura de tipo eminentemente práctico, basada en la gestión de recursos y de habilidades.
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