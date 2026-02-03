Asignatura de Asesoramiento y servicios lingüísticos

La prestación de servicios de asesoramiento lingüístico ha evolucionado paralelamente al avance del proceso de recuperación de la lengua catalana, de forma que ha ido adaptándose a las nuevas necesidades.

En esta asignatura, pretendemos conseguir que los estudiantes conozcan como funcionan, en general, los servicios lingüísticos y aprendan a realizar algunas de sus tareas más usuales. Es, pues, una asignatura de tipo eminentemente práctico, basada en la gestión de recursos y de habilidades.