Assignatura d'Assessorament i serveis lingüístics

Assignatura Online d'Assessorament i serveis lingüístics
Presentació
Als territoris de parla catalana, l'assessorament lingüístic és una de les activitats bàsiques dels serveis lingüístics, encarregats de gestionar i resoldre les necessitats lingüístiques dels organismes i de la població. Aquestes unitats actuen com a instruments de planificació lingüística i posen a disposició dels usuaris diversos serveis (atenció de consultes, revisió de textos, formació, imatge corporativa, comunicació, etc.) destinats a aconseguir l'autonomia lingüística dels usuaris i a garantir la qualitat de les comunicacions que produeixen.
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La prestació de serveis d'assessorament lingüístic ha evolucionat paral·lelament a l'avanç del procés de recuperació de la llengua catalana, de manera que ha anat adaptant-se a les noves necessitats.
En aquesta assignatura, pretenem aconseguir que els estudiants coneguin com funcionen, en general, els serveis lingüístics i aprenguin a realitzar algunes de les seves tasques més usuals. És, doncs, una assignatura de tipus eminentment pràctic, basada en la gestió de recursos i d'habilitats.
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