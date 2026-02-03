Asignatura de Atención y apoyo social

Asignatura Online de Atención y apoyo social
Presentación
La asignatura plantea el abordaje de los retos y modelos innovadores que permiten desarrollar acciones de acompañamiento en los procesos en los que hay personas en situación de dependencia. Por eso en este texto encontraremos varias oportunidades que nos llevan a una reflexión constante sobre la complementariedad necesaria entre la intervención y el acompañamiento, entre la atención y el apoyo.
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De hecho, el acompañamiento y el apoyo son dos conceptos que dan más espacio a la persona para que pueda elegir y potenciar su autonomía y autodeterminación personales, mientras que la atención y la intervención suponen una forma de trabajar más directiva por parte de los profesionales de la educación y los ámbitos sociales. Nos encontramos, pues, ante la oportunidad de conocer a fondo los nuevos paradigmas teóricos que fundamentan los procesos de acompañamiento, desde una perspectiva de la innovación social, que debe permitirnos desarrollar nuestra tarea diaria con unos criterios centrados cada vez más en la persona, en sus elecciones y en su capacidad de autodeterminación personal.
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