Asignatura de Atención y apoyo social

3.2.1. La evaluación unidimensional validada. 3.2.2. Instrumentos de observación en la vida cotidiana. 3.2.3. Instrumentos de planificación.

3.1. Evaluar para conocer - conocer para acompañar. 3.2. Correlación entre áreas de capacidad e instrumentos de valoración. Los momentos de la planificación.

3. De la valoración a la planificación: herramientas de trabajo.

2.1. La persona, una maleta de problemas. 2.2. Descubriendo capacidades. 2.3. Capacidades preservadas y capacidades afectadas. 2.4. El concepto de capacidad y tipologías. 2.5. El mapa de capacidades. 2.6. La brújula del acompañamiento.

1.1. Qué es la autonomía. 1.2. ¿Intervención social o acompañamiento? 1.3. ¿Atención o apoyo? 1.4. Dependencia, autodeterminación e interdependencia.

1. De la intervención al acompañamiento.

Contenidos

1. De la intervención al acompañamiento.

1.1. Qué es la autonomía.

1.2. ¿Intervención social o acompañamiento?

1.3. ¿Atención o apoyo?

1.4. Dependencia, autodeterminación e interdependencia.

2. Las áreas de capacidad personales.

2.1. La persona, una maleta de problemas.

2.2. Descubriendo capacidades.

2.3. Capacidades preservadas y capacidades afectadas.

2.4. El concepto de capacidad y tipologías.

2.5. El mapa de capacidades.

2.6. La brújula del acompañamiento.

3. De la valoración a la planificación: herramientas de trabajo.

3.1. Evaluar para conocer - conocer para acompañar.

3.2. Correlación entre áreas de capacidad e instrumentos de valoración. Los momentos de la planificación.

3.2.1. La evaluación unidimensional validada.

3.2.2. Instrumentos de observación en la vida cotidiana.

3.2.3. Instrumentos de planificación.

4. Planificación centrada en la persona frente a planificación centrada en el sistema.

4.1. Planificación centrada en la persona.

4.2. Planificación centrada en el sistema. Modelos de calidad en la gestión ISO - EFQM - Joint Commission.

4.3. Interrelación de la PCP con la PCS.

4.4. Modelos de calidad de vida.

5. Planificando procesos desde la complejidad.

5.1. La multidimensionalidad de los procesos de apoyo.

5.1.1. Los condicionantes de las normativas y las políticas sociales.

5.1.2. Modelos desarrollados desde la perspectiva teórica.

5.1.3. La perspectiva desde la investigación-acción.

5.1.4. La práctica del acompañamiento.

6. Animación estimulativa (técnicas).

6.1. Estimulación y sentido. Técnicas de apoyo y acompañamiento centradas en la persona.

6.1.1. Reminiscencia (historia de vida).

6.1.2. Trabajo en grupos (de ayuda mutua GAM, terapéuticos, de conversación).

6.1.3. Activamos la mente (estimulación cognitiva) centrada en las capacidades personales.

6.1.4. Relación de ayuda.

6.1.5. Implicación de la familia en el proceso de acompañamiento.

6.1.6. Técnicas para la implicación de y en la comunidad e intergeneracionales.

6.1.7. Acompañar en el sentimiento.