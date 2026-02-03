Assignatura d'Atenció i suport social

Assignatura Online d'Atenció i suport social
Presentació
L'assignatura planteja l'abordatge dels reptes i models innovadors que permeten desenvolupar accions d'acompanyament en els processos en els quals hi ha persones en situació de dependència. És per això que en aquest text trobarem diverses oportunitats que ens porten a una reflexió constant sobre la complementarietat necessària entre la intervenció i l'acompanyament, entre l'atenció i el suport.
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De fet, l'acompanyament i el suport són dos conceptes que donen més espai a la persona perquè pugui triar i potenciar la seva autonomia i autodeterminació personals, mentre que l'atenció i la intervenció suposen una manera de treballar més directiva per part dels professionals de l'educació i els àmbits socials. Ens trobem, doncs, davant l'oportunitat de conèixer a fons els nous paradigmes teòrics que fonamenten els processos d'acompanyament, des d'una perspectiva de la innovació social, que ens ha de permetre desenvolupar la nostra tasca diària amb uns criteris centrats cada vegada més en la persona, en les seves eleccions i en la seva capacitat d'autodeterminació personal.
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